- Victor Ponta și Dan Șova au fost achitați, la completul de 3 judecatori de la ICCJ, in dosarul Turceni-Rovinari, pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, spalare de bani si complicitate la evaziune fiscala. In motivarea deciziei, judecatorii ICCJ desfiinteaza dosarul facut de procurorii DNA…

- Bugetul echipei FC Barcelona pentru 2018-2019 nu include achizitii in aceasta iarna, a declarat marti directorul general al clubului Oscar Grau, dar care nu a exclus total efectuarea unor transferuri. ''Acest buget nu prevede aducerea a noi jucatori (in aceasta iarna). Dar, asa…

- Șeful PSD a declarat ca se va merge inainte cu Legile justiției, iar OUG privind amnistia și grațierea o lasa in seama Guvernului. Dragnea a facut referire și la ancheta Parchetului Militar privind violențele de la protestul de pe 10 august, susținand ca jandarmii au acționat legal. Iar legat de poza…

- Secția pentru procurori a CSM va discuta, miercuri, acțiunea disciplinara formulata de Inspecția Judiciara pe numele Laurei Codruța Kovesi, care a fost cercetata in urma inregistrarilor aparute in spațiul public, din timpul unei ședințe de lucru. Și Marius Iacob este vizat in aceasta lucrare, informeaza…

- In rastimpul in care Liviu Dragnea se afla in studioul unei televiziuni si facea declaratii, inclusiv cu privire la protestul din 10 august si la afirmatiile facute de Gabriela Firea la adresa sa si a Guvernului, fostul premier Ponta, ex-lider PSD totodata, a ales sa posteze pe o retea de socializare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa trimita dosarul in care DNA il acuza de ucidere din culpa pe Gabriel Oprea, in cazul mortii politistului Bogdan Gigina, la Judecatoria Sector 1, spre competenta solutionare. Motivarea deciziei este una cu adevarat importanta pentru fostul vicepremier,…

- ”Daca nu vom reuși sa separam planurile, poporul roman va pieri. Și nici macar nu va realiza ca a pierit...”, și-a inceput astfel un mesaj publicat in mediul online Liviu Pleșoianu. ”Imi scria cineva mai devreme: „Nu-mi cereți sa ma unesc cu Malin Bot, ca n-am cum!" ... Nicio grija! Nu asta…