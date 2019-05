PONTA, predicție de ULTIMĂ ORĂ: ”O să urmeze VÂLCOV” Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca, de fiecare data cand politia se apropie de Liviu Dragnea, liderul PSD mai da pe cate unul din camarazii sai, acum fiind randul lui Radu Mazare, transmite News.ro. Ponta spune ca nu crede ca pe Ana Birchall, ministrul interimar al Justitiei, “a apucat-o” independenta si ca s-a revoltat impotriva lui Dragnea, ci ca pe liderul PSD l-a sunat sa-l intrebe ce va face cu Radu Mazare. Victor Ponta a fost intrebat duminica, intr-o conferinta de presa la Mamaia, daca se delimiteaza de Radu Mazare, spunand: „Nu. Nu am niciodata prea buni prieteni dupa cum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

