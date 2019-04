Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, spune ca este "prima data cand exista intr-adevar un pericol real (...) pentru increderea si convingerea majoritara a romanilor ca drumul european este cel corect".



Fostul premier isi exprima convingerea ca "aderarea la Uniunea Europeana este cea mai mare realizare a noastra ca tara, dupa 1989".



"Traiesc azi cu senzatia ca, pentru prima data dupa anul 2000, se pune problema in mod real de catre o forta politica si un leadership politic de a vedea in UE un dusman. In anul 2000 era Vadim Tudor, PRM, cu un impact important, peste 20%…