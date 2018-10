Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro România, deputatul Victor Ponta, susține ca noua Lege a pensiilor este o &"minciuna ordinara&" provocata de Liviu Dragnea și Viorica Dancila pentru a fura votul pensionarilor în 2020.

- Liderul Pro Romania, deputatul Victor Ponta, susține ca a fost prezent la recepția oferita de Ambasada Germaniei la București și a ramas șocat sa vada nu a fost nimeni prezent din partea PSD sau a Guvernului. Ponta a explicat ca acesta este un afront ”absurd și mitocanesc”, ceea ce afecteaza relațiile…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Botosani, ca liderul Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, ar fi trebuit sa demisioneze de la conducere in momentul in care a fost condamnat in al doilea dosar de coruptie.Liderul Pro Romania sustine ca, pe viitor, "Dragnea,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, fost premier al Romaniei, a facut publica, luni seara, la postul B1 TV, o noua fotografie cu Liviu Dragnea, alaturi de fostul șef al SRI, George Maior, dar și de prim-adjunctul acestuia, generalul Florian Coldea. “E o poza de la ziua cuiva. Am fost și eu acolo. E…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca Liviu Dragnea și Darius Valcov sunt total dezinteresați de ceea ce se va intampla dupa ce ei nu vor mai fi la putere. El susține ca acești oameni sunt extrem de periculoși pentru ca vor lua cele mai riscante decizii. ”Toți liderii politici cand…

- Ponta spune ca problema oamenilor din conducerea tarii nu este originea lor, ci faptul ca au fost numiti pe aceste functii de conducere pe „criterii feudale si mafiote, incompatibile cu un stat modern”. Fostul premier mai spune ca singurul exemplu de lider politic care a promovat in conducere doar…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca prin vizitele in Israel, Liviu Dragnea a incercat sa negocieze in așa fel incat, la nevoie, sa fuga in Israel și sa nu fie extradat. Fostul premier este convins ca interesul principal al lui Dragnea legat de Israel se refera la protectie in caz de condamnare…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, saluta gestul primarului care a semnat petiția ”Fara penali in funcții publice” și care l-a sfidat atfel pe Liviu Dragnea. Ponta considera ca mai exista șanse ca PSD sa se elibereze de sub dominația lui Dragnea și a oamenilor din jurul sau.Citește și: Traian…