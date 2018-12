Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, spune ca este „Zidul Plangerii" pentru social-democratii din Parlament nemultumiti de modul in care Liviu Dragnea conduce PSD, in cest context el anuntand ca va avea in continuare discutii cu alti membri PSD si ALDE care vor sa treaca la partidul pe care il conduce.…

- „Noi o sa discutam si cu alti deputati PSD, ALDE sau din alte partide daca vor sa vina alaturi de noi sa facem o echipa puternica. O sa avem noutati, pana la sfarsitul anului dar in acelasi timp nu o sa schimbam noi, Pro Romania, majoritatea, ca nu asta ne-am propus”, a afirmat Victor Ponta, citat…

- Deputatul Victor Ponta, lider al Pro Romania, a declarat, luni, ca legea offshore este schimbata cu totul in Senat, sustinand ca nu exista niciun fel de dezbatere, de transparenta, iar presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, "in

- Deputatul Victor Ponta, lider al Pro Romania, a anuntat luni ca va depune un amendament la Regulamentul Camerei astfel incat sa fie modificata prevederea potrivit careia presedintele forului legislativ este schimbat doar la propunerea grupului din care face parte.

- Parlamentarii PSD din Timis, Caras Severin si Ilfov ar fi anuntat ca nu vor mai sustine Guvernul PSD-ALDE daca Liviu Dragnea nu va demisiona, conform unor surse politice. Ceea ce ar insemna automat ca Guvernul ar pica si s-ar alege un alt premier. Ei bine, se pare ca premierul agreat de cei mai multi…

- Deputatul Victor Ponta (Pro Romania) a vorbit duminica la Targu Jiu despre violentele din data de 10 august. El a spus ca ordinul ca jandarmii sa actioneze in forta a fost dat de Liviu Dragnea, iar ca tot ce s-a intamplat reprezinta o repetitie pentru protestele care vor avea loc ca urmare a votului…