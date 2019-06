Stiri pe aceeasi tema

- Fix in ziua in care moțiunea de cenzura a opoziției a picat in Parlament, Ponta iși amintește de foștii colegi din PSD și cere o mare coaliție intre partidul sau și alianța PSD-ALDE pentru a sprijini un singur candidat in alegerile prezidențiale.Mihai Tudose A DEMISIONAT: 'Daca e musai, ma…

- Grupul de la Visegrad al tarilor din Centrul Europei nu are un candidat comun pentru presedintia Comisiei Europene, a declarat joi premierul ceh Andrej Babis, dupa o reuniune la Budapesta cu omologii sai din Ungaria, Polonia si Slovacia, relateaza Reuters potrivit Agerpres. "Nu avem un candidat…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, sustine cu toate fortele motiunea de cenzura, dar a uitat sa precizeze ca formatiunea pe care o reprezinta nu are niciun parlamentar, a afirmat miercuri presedintele Pro Romania, deputatul Victor Ponta. El a amintit ca parlamentarii Pro Romania vor vota la vedere…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica, la Romania TV, ca in opinia sa PSD nu este favorit sa ajunga in turul 2 la prezidențiale, pentru prima oara in istoria post-decembrista.Ponta a apreciat ca PSD nu va merge pe un independent la prezidentiale. „Sa fie cineva care a stat langa…

- Intrebat de moderatoarea emisiunii, Denise Rifai, pe cine va susține la alegerile prezidențiale din acest an, și daca PSD va veni cu un candidat clar, cum ar fi propunerea facuta de Adrian Nastase, Victor Ponta a spus ca: ''Daca va fi un candidat al stangii, da! L-am putea susține!'' se actualizeaza

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, reactioneaza la amanarea procesului lui Liviu Dragnea de la ICCJ. Fostul premier sustine ca liderul PSD nu va fi condamnat, cel putin pana la finalul lui 2020, pentru ca ar fi util adversarilor PSD.CITESTE SI: Dureri in spatele genunchilor? Cum stii…

- "Am de gand sa-i fac o vizita domnului Dragnea. De astazi inainte, menirea mea este pentru unitate intre toti social-democratii din Romania. (...) Sa incerce cu Victor Ponta, cu Gabriela Firea, sa faca o impacare, ca doar impreuna putem sa avem rezultate bune pentru Cotroceni si pentru toate bataliile…