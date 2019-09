Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, precizeaza ca formatiunea pe care o conduce nu va sustine in Parlament un nou Executiv condus de Viorica Dancila si nu va face parte dintr-un guvern de dreapta.

- "Afirmatiile dumnealui mi se par foarte periculoase. Atunci cand vorbesti de premierul Romaniei si spui ca trebuie luat cu mascatii, eu cred ca acest lucru este un lucru foarte periculos pentru ca, in primul rand, aduce un prejudiciu atat in plan intern, cat si in plan extern. Si cred ca sunt oameni…

- ​Tariceanu s-a întâlnit, marți, cu liderii ALDE la sediul partidului, cu câteva ore înaintea ședinței oficiale, au declarat pentru HotNews.ro surse din interiorul partidului. Întâlnirea are loc în contextul în care o serie de parlamentari ALDE sunt nemulțumiți…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, reitereaza ca nu se va retrage din cursa pentru presedintia Romaniei si spune ca liderul PRO Romania, Victor Ponta, face foarte multe scenarii. „Cred ca si-a gresit meseria (...) Eu am intrat in cursa prezidentiala, merg mai departe si nu raspundem santajului sau acestor…

- Calin Popescu Tariceanu, intrebat, la Mediafax, despre beneficiile alianței cu Victor Ponta, a raspuns: ”A, nu, stați puțin, nu am ajuns inca- n.r. la o alianța, am facut niște discuții cu Victor Ponta pentru ca mie mi se pare in primul rand din punct de vedere politic ca este nevoie pe scena politica…

- Președintele PSD și premierul Romaniei, Viorica Dancila, negociaza, astazi, cu liderul PRO Romania, Victor Ponta, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susținerea unui candidat comun la alegerile prezidențiale. Ideea insa este una mai veche și ii aparține lui Liviu Dragnea, a dezvaluit Liderul…

- (update) Potrivit rezultatelor parțiale, Viorica Dancila a fost aleasa președintele PSD. O surpriza este faptul ca Liviu Pleșoianu s-a clasat pe locul al doilea.Eugen Teodorovici a fost ales președinte Executiv al PSD, iar Mihai Fifor va ocupa funcția de secretar general, trasnmite digi24.ro .Partidul…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, vineri, la TVR 1, ca in cazul in care moțiunea de cenzura a opoziției va avea succes exista doua scenarii posibile: constituirea unui cabinet cu partide din opoziție sau formarea unui guvern interimar al PSD care sa funcționeze pana dupa alegerile prezidențiale…