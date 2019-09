Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat, luni, ca daca premierul Viorica Dancila nu va veni pana miercuri in Parlament cu un guvern restructurat, parlamentarii formatiunii sale vor vota motiunea de cenzura.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta a afirmat, miercuri, la Parlament, ca premierul Viorica Dancila trebuie sa vina in fata Parlamentului sa ceara un vot de incredere, dupa iesirea ALDE de la guvernare. "Ced in continuare ca trebuie sa insistam ca doamna Dancila sa vina sa ceara votul in Parlament", a…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea de aprobare a OUG 104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar".Legea are ca obiect legiferarea unui tip special de cont de investitii - Contul individual de economii…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni, la TVR 1, in lipsa unui acord pe o candidatura comuna susținuta de partidul sau, PSD și ALDE exista posibilitatea ca aceste formațiuni sa nu aiba un competitor in turul II al alegerilor prezidențiale. ”Daca ne punem toti candidati, ne batem cine…

- UPDATE. Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat luni, pe Facebook, ca a avut discuții telefonice informale cu Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu, dar a susținut ca partidul sau nu a luat deocamdata nicio decizie privind candidatuir sau colaborari politice. ”Am insistat doar…

- Viorica Dancila a vorbit despre legea pensiilor, duminica, la o emisiune tv. "Legat de pensii, stiti foarte bine ca pentru noi salariile si pensiile au reprezentat o prioritate si chiar la 1 septembrie creste punctul de pensie la 1.265 lei si pensia minima la 704 lei. Deci, ceea ce am promis…

- Victor Ponta susține ca legea pensiilor a picat pentru ca nu exista acești bani și ca nu și-ar dori ca acest act normativ sa fie votat la Camera Deputaților in campania electorala din toamna, facand trimitere la Legea 221 din 2008 prin care se mareau salariile profesorilor cu 50%. Ponta nu i-a iertat…

- Legea pensiilor va trece de Camera Deputatilor, iar absenta senatorilor PSD de la sedinta de plen de miercuri (n.n. ieri), in care proiectul a fost respins, va fi analizata, a afirmat premierul Viorica Dancila, criticand, totodata, modul in care Opozitia trateaza aceasta lege, potrivit Mediafax. „Aceste…