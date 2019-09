Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, declara ca nu e vina nici a lui Mircea Diaconu si nici a formatiunii sale pentru faptul ca in aceasta perioada "PSD incearca sa destructureze ALDE", in conditiile i...

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat, pe Facebook, ca partidul sau va contribui la eforturile opoziției de a demite guvernul conduse de Viorica Dancila, dar nu va face parte dintr-un guvern constituit in jurul PNL și USR. Victor Ponta a precizat care vor fi direcțiile de acțiune ale Pro…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a comentat situația politica interna, in studioul Realitatea TV, afirmand ca "suta la suta vine furtuna economica"."Le-am stricat niste blaturi si ma bucur de chestia asta. Ceea ce este cel mai important si ce am incercat sa stric si eu, ce a incercat…

- ​Victor Ponta spune ca varianta anticipatelor cu care insista USR este o minciuna și cere partidului lui Barna și PNL sa faca un acord politic și sa-și asume guvernarea dupa o eventuala cadere a guvernului Dancila la moțiunea de cenzura. „Daca fac un acord politic de guvernare PNL-USR,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat ca a semnat miercuri dimineata un protocol de colaborare, "un document tehnic", prin care Pro Romania si ALDE sustin "candidatura independenta" a actorului Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale.

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, considera ca fostul europarlamentar Mircea Diaconu reprezinta "un candidat altfel" in alegerile prezidentiale din toamna acestui an. "Eu cred ca domnul Diaconu reprezinta un candidat altfel: nu are in spate un partid, nu are in spate tot felul de lucruri. Si noi il…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, intenționeaza sa renunțe la candidatura la alegerile prezidențiale. Anunțul ar urma sa fie facut luni, la ora 16:00, au declarat surse politice pentru Mediafax. Retragerea lui Tariceanu vine in contextul in care Pro Romania (partidul lui Victor Ponta) și ALDE discuta…