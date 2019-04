Ponta: Nu am vrut să candidez la prezidențiale. Ce s-a întâmplat în 2014 Victor Ponta iși dorește sa redevina premier al Romaniei și afirma ca nu și-a dorit sa candideze la președinție in 2014, insa s-a lasat convins și a ''platit pentru aceasta slabiciune''. ''Ce am invațat eu din politica este ca dincolo de aceste relații interpersonale care se strica, se imbunatațesc, se schimba, raman lucrurile pe care le faci. Eu cred ca a fost o guvernare buna, deloc perfecta. Aș face o mie de alte lucruri acum. Am plecat in 2015 și am spus ca imi doresc sa vina dupa mine alți prim-miniștri mai buni. Eu aș fi vrut sa imi duc mandatul la bun sfarșit. Nu aș fi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

