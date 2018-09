Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a prezentat o noua fotografie, in care Liviu Dragnea apare alaturi de Vasile Dincu și Gabriel Oprea. Fostul premier a mai publicat pana acum poze in care Liviu Dragnea apare la intruniri private alaturi de George Maior, Florian Coldea si Laura Codruta...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara, la Antena 3, ca nu stie daca fotografia in care el apare alaturi de George Maior si care a fost prezentata de fostul premier Victor Ponta este reala sau nu, afirmand ca "securistii sunt in stare de orice". De asemenea, liderul PSD a spus ca…

- Antena 3 a scapat de o eventuala sanctiune privind celebra iesire nervoasa a lui Mihai Gadea si asta pentru ca membrii CNA nu au reusit in decursul a sase luni sa discute cazul, iar acum derapajul s-a prescris. Radu Herjeu, membru al forului audiovizual, a comentat situatia si a explicat de ce s-a ajuns…

- Liviu Dragnea comenteaza, intr-un interviu la Antena 3, zvonul ca generalul (r) SRI Florian Coldea ar fi consilierul sau."Ma enerveaza foarte tare (zvonul - n.r.). Eu cu omul asta nu am mai vorbit de un an si jumatate. Mi-a mai zis cineva ca am comunica prin Vasile Dancu. Nu am nevoie sa il…

- Intrebarea e numai una : Daca Presedintele Romaniei nu respecta Sentinta Curtii Constitutionale atunci de ce ar demisiona Dragnea in fata unei Sentinte ICCJ care nu e definitiva ?! Daca Iohannis o va revoca pe Kovesi atunci rezulta ca Presedintia respecta Decizia CCR si scapa si de Suspendare Mr. Iohannis,…

- Vicepreședintele ALDE, Steluța Cataniciu, a comentat luni, la Antena3 decizia lui Iohannis de a o revoca pe Laura Codruța Cataniciu din funcția de șef al DNA.„Nu știu daca putem sa numim ușurare faptul ca președintele a semnat astazi decretul de revocare. In mod cert, anunțul președintelui…

- „Stiti unde este casa domnului Coldea? Langa T14. (...) Pe 19 iunie, au fost prezenti la domnul Coldea acasa mai multi judecatori de la Inalta Curte. Eu astept sa ma dea in judecata, pentru ca spun foarte multe lucruri si nimeni nu ma da in judecata. Inteleg ca mai nou, activeaza domnul Bulancea…

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea a anuntat ca revine in politica si relanseaza UNPR. Marian Vanghelie a comentat duminica, la Antena 3, decizia fostului vicepremier, spunand ca este un „pion” folosit de Florian Coldea.„Cred ca un pic s-au incurcat lucrurile la un moment, ca dna Kovesi a considerat…