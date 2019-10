Ponta: Moţiunea de cenzură are şanse serioase să treacă; e bine să ne gândim ce va fi după El a reafirmat ca este necesar un alt guvern, 'care sa repare lucrurile rele facute in ultimii trei ani'. 'Am mai trecut prin motiuni de cand sunt parlamentar. Cred ca aceasta este o motiune, ca si in 2012, care are sanse serioase sa treaca. Si cred ca va trebui sa ne gandim la ce va fi dupa. Cel mai important lucru dupa este sa facem un buget pe 2020, dupa cel din 2019 care a fost evident facut pe acte false si pe documente si pe date false, si care sa ne asigure ca totusi si partea sociala si partea economica se relanseaza in Romania. O sa vedem saptamana viitoare. Eu cred ca asta trebuie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

