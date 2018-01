Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat marti seara, la Digi 24, ca Darius Valcov, care a detinut portofoliul Finantelor, va lua deciziile economice in guvern."Important e ca ne aflam intr-o alta realitate, un guvern care este controlat, e un guvern paralel (...), de fapt, deciziile se iau in…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat marti seara, la o televiziune de știri, ca seful SPP, Lucian Pahontu, este "noua tinta" a liderului PSD, Liviu Dragnea, si a sustinut ca la mai multe evenimente "semioficiale" a vazut personal ca "era foarte amabil Dragnea cu Pahontu".…

- S-au incheiat audierile in dosarul in care Calin Popescu Tariceanu este acuzat de marturie mincinoasa. Un nou termen a fost programat peste doua saptamani, atunci cand a fost chemat, in calitate de martor, si Victor Ponta. Printre cei audiati astazi in fata instantei a fost si consultanul politic Dan…

- Theodor Paleologu a taxat declaratiile noului ministru al Educatiei. "Pamblica o mai putem trece cu vederea. Partea proasta este ca exprimarea noului ministru este troglodita intr-un mod continuat, nu sunt niste greseli izolate, datorate emotiei. Foarte grava este de fapt apologia plagiatului.…

- Pana cand se va gasi o solutie finala in cazul controversatului Formular 600 (Declaratia 600), noul ministru al Finantelor ii sfatuieste pe romani sa nu mai bata drumul pana la ghiseele Fiscului, pentru a-l depune. Recent instalat in fotoliul de ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici a venit cu noi…

- Eugen Teodorovici, noul ministru al Finanțelor, renunța la schema de minimis pentru firmele din domeniul IT, pregatita de fostul guvern pentru a preveni reducerea veniturilor programatorilor dupa transferul contribuțiilor sociale la angajat. In schimb, acesta pregatește o ordonanța de urgența cu un…

- Ministrul propus al Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca formularul 600 urmeaza sa fie eliminat, iar contribuabilii nu mai trebuie sa il depuna. Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuiau sa depuna, pana la 31 ianuarie,…

- O solutie pentru formularul 600 ar fi unificarea acestuia cu declaratia 200, cea utilizata pentru declararea veniturilor din activitati independente aferente anului 2017, spune noul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, citat de Digi 24."In legatura cu declaratia 600, primul pas va fi in prima…

- Noul guvern PSD urmeaza sa fie instalat astazi, iar cea mai importanta intrebare este daca transferul contributiilor sociale la salariati va ramane in vigoare sau nu. Cel mai important personaj din noul guvern pentru mediul de afaceri este Eugen Orlando Teodorovici, propunerea PSD de inlocuire…

- Din funcția de presedinte al Comisiei pentru buget din Senat, Eugen Teodorovici a fost unul dintre cei mai vehemenți critici a masurilor fiscale aprobate anul trecut de Guvern și care au bulversat mediul de afaceri. Acum, Teodorovici va ocupa, di nou, fotoliu de ministru al Finanțelor și va trebui sa…

- PSD il propune pe Eugen Teodorovici pentru functia de ministru al Finantelor, dupa ce - ca presedinte al Comisiei de buget-finante din Senat - acesta a contestat masurile cuprinse in Ordonanta 79/2017 care au generat „revolutia fiscala” de la 1 ianuarie 2018.

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a transmis un mesaj in numele organizatiei pe care o conduce, imediat dupa investirea lui Radu Oprea in functia de ministru al Mediului de Afaceri. Organizația PSD Prahova saluta propunerea in fruntea unuia dintre ministerele viitorului Guvern, condus de doamna…

- Rectorul Universitații din Suceava, Valentin Popa, a fost votat de Comitetul Executiv Național pentru funcția de ministru al Educației, in locul lui Liviu Pop. UPDATE ora 12.30 Valentin Popa a primit votul Comitetului Executiv Național al PSD, pentru portofoliul de la Educație. De altfel, PSD București…

- La randul sau, Eugen Teodorovici a spus ca nu se poate pronunta in acest caz decat dupa CEx PSD. „Ma onoreaza propunerea. Sigur, niciunul dintre portofolii nu mi-ar fi strain, dupa atatia ani de cand lucrez in administratia publica", a declarat Teodorovici. Din iunie 2009 si pana in mai 2012, Eugen…

- Senatorul Ecaterina Andronescu a declarat, vineri, ca important este ca viitorul Guvern sa performeze si nu discutia despre revenirea sa in Executiv ca ministru al Educatiei. "Cred ca cel mai important este ca acest Guvern sa performeze. Este o dorinta pe care o exprim public ori de cate…

- "Lucrurile merg in directia in care, si va dau o singura stire: in 2017, si acum am inceput la fel, in fiecare luna, in balanta noastra de plati, un miliard de euro pleaca din Romania, adica asta este deficitul nostru - un miliard de euro. Deci au plecat 12 miliarde anul trecut. Cat putem sa rezistam…

- Deputatul Victor Ponta a sustinut marti ca în fiecare luna din 2017 câte un miliard de euro a plecat din România, în ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si în prezent. "Lucrurile merg în directia în care, si va…

- Liviu Dragnea îi raspunde lui Klaus Iohannis în scandalul penalilor. Președintele PSD nu renunța la posibilitatea ca din Guvern sa faca parte unele persoane cu probleme penale. „Raspund la orice fel de invitație. Comitetul Executiv Național va vota în Plen, vineri,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta marti sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani.

- CExN al PSD se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Daca din partea ALDE, numele ministrilor…

- Internautii nu sunt foarte mari consumatori de produse politice, exista insa o anumita categorie de persoane carora le face placere sa apostrofeze politicienii. Ataca pe ascuns. Vitejia, ca si viclenia, creste in umbra anonimatului. Presedintele Klaus Iohannis, in calitate de campion al facebook-ului,…

- Organizatia judeteana PSD Tulcea il va propune pe senatorul Eugen Teodorovici pentru a ocupa fie postul de ministru al Fondurilor Europene, fie pe cel de ministru al Finantelor Publice, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, presedintele organizatiei, Horia Teodorescu. Citeste si:…

- Premierul interimar Mihai Fifor le-a spus miercuri ministrilor, in deschiderea sedintei de Guvern, ca este important de transmis cetatenilor faptul ca Executivul isi face datoria fara niciun fel de problema in aceasta perioada pana la instalarea unui nou Cabinet la Palatul Victoria. "Dati-mi…

- Președintele Iohannis inca nu a propus-o pe Viorica Dancila, susținuta de PSD-ALDE, pentru funcția de prim-ministru, dar liderii coaliției au inceput deja negocierile pentru funcțiile de miniștri.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat duminica seara, la B1 TV, criza interna din PSD, spunand ca are doua scenarii - fie se ajunge la o "impacare rusinoasa" si Carmen Dan ramane ministru, dar atunci premierul Mihai Tudose ar fi compromis, fie Liviu Dragnea va decide sa nu o mentina pe Dan in…

- Doamna Carmen Dan recunoaște ca la ora 6:27 a fost sunata de domnul chestor Ionita, care a anuntat-o ca dorește sa se vada cu domnia sa. In acea dimineata, i-a transmis acesteia ca nu vrea sa fie șef al IGPR. Ședinta de Guvern a avut loc la ora 13:30. Atunci am anuntat ca nu il numesc pe domnul chestor…

- Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD a lansat un nou atac dur la adresa fostului sau coleg, Liviu Dragnea. In contextul crizei create la nivelul Ministerului de Interne, ca urmare a cazului politistului acuzat de pedofilie, Victor Ponta declara: „Situatia de azi este cea mai rea posibila…

- Premierul Mihai Tudose a declarat intr o emisiune la Antena3 ca astazi fotbalistul Gica Popescu a acceptat sa fie consilierul sau. "In 2013, Romania s a batut in piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal. Am batut palma cu UEFA, am fost foarte mandri in momentul ala. Nu s a facut nimic. Ne trebuiau…

- Procurorul DNA a cerut, marti, la instanta suprema, la ultimul termen din dosarul in care Darius Valcov, fost ministru al Finantelor, este acuzat de interventii pentru contracte cu statul, pedepse maxime, cu executare, pentru toti inculpatii din aceasta cauza.

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, a anunțat, sambata, ca va face o solicitare catre președintele Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, și președintele social-democrat, Liviu Dragnea, pentru a cere acțiuni cu privire la interceptarile pe care SRI le-a facut…

- Fostul ministru al Finantelor, Veaceslav Negruta, expert Transparency International-Moldova, sustine ca raportul Kroll lasa de inteles ca nu doar „grupul Sor” este parte, ci ca rolul lui in realizarea acestei spalatorii si a acestei inginerii financiare este unul important. De cealalta parte, actualul…

- Camera Deputatilor a adoptat vineri cu 184 voturi ”pentru” si 46 de abtineri un proiect de lege initiat de PNL si USR de trecere a Monitorului Oficial de la Guvern in subordinea Camerei. ”Regia Autonoma Monitorul Oficial se organizeaza ca regie autonoma sub autoritatea Camerei Deputatilor”,…

- "Se lucreaza la ordonanta de urgenta, astfel incat sa se dea o schema de ajutor de stat care sa acopere integral costurile angajatorilor care functioneaza in domeniul IT. Aceasta se va adresa companiilor care au angajati IT-isti si care ar trebui sa plateasca niste costuri suplimentare de 8,5%. Am…

- Dezbaterea pe Legea bugetului de stat din 2018 a intrat intr-un impas major. Discuția a ajuns in punctul in care se vorbește despre alocarea fondurilor de catre Guvern catre Unitațile Administrativ Teritoriale.Practic, prin reducerea impozitului pe salarii de la 16% la 10%, primariile pierd…

- O hotarare de Guvern care va veni in ajutorul angajatorilor a fost pregatita de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Ea a anunțat, la inceputul ședinței de joi a Executivului, ca din cauza unui numar mare de contracte ce vor fi trimise catre Revisal, dupa transferul contributiilor sociale in sarcina…

- UPDATE Comisia de buget a Senatului a dat raport favorabil pentru OUG de modificare a Codului Fiscal Comisia de buget-finante a Senatului a dat, miercuri, raport de admitere cu amendamente a proiectului de lege pentru aprobarea OUG79/2017 pentru modificarea Codului Fiscal, raportul fiind…

- "Legile justitiei sunt in Parlament, deci nu raspund eu ca si Guvern. In ceea ce priveste modificarile din Codul Fiscal, isi urmeaza cursul, sunt in Parlament. (...) Eu m-am uitat si eu la televizor aseara. Eu n-am vazut vreo palma din aia mare cu fiscalitatea", a afirmat premierul. Mihai…

- Senatorul liberal de Timis Alina Gorghiu spune ca isi doreste pentru Romania un guvern liberal, si nu unul tehnocrat si ca presedintele PNL, Ludovic Orban, poate oricand sa preia conducerea executivului.

- Trecerea contributiilor de asigurari sociale (CAS) de la angajator la angajat ar trebui sa aiba un impact de doar cativa lei in ambele parti, cu conditia cresterii corespunzatoare a salariului brut, arata calculele prezentate miercuri de ministrul Finantelor, Ionut Misa. In prezent (2017), din totalul…

- Premierul Mihai Tudose a atacat bancile la inceputul sedintei de Guvern in care se adopta modificarile la Codul Fiscal. Tudose l-a felicitat pe ministrul finantelor, Ionut Misa, ca a reusit sa enerveze bancile. "Felicitari, domnule Misa! Tocmai am aflat acum ca niste sucursale ale unor banci au dat…

- Medicul Razvan Constantinescu, fost director al Institutului de Gastroenterologie și Hepatologie Iasi, a anuntat pe Facebook ca nu-i va trata pe pacientii despre care afla ca au fost in Piata Victoriei la proteste.”CA TOT SUNT FURIOS...... anunț de pe-acum ca blochez din prima secunda orice…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, intervine in scandalul din Guvern. Dupa ce Executivul a amanat de doua ori revolutia fiscala, se pare ca totul a luat-o razna. Basescu le ia apararea lui Mihai Tudose si Ionut Misa si ii considera vinovati pe Liviu Dragnea, Darius Valcov si Lia Olguta Vasilescu.…

- Senatul va dezbate si va vota, in sedinta de plen de luni dupa-amiaza, motiunea simpla a PNL ”Finantista” ministrului Misa, un film prost despre faliment, cu acces gratuit.PNL a depus marti, la Senat, motiunea simpla prin care critica ”politica falimentara” a Guvernului si cere demisia lui…

- Scandal in PSD, dupa decizia luata de premierul Tudose de a pune in fruntea Ministerului Transporturilor pe Felix Stroe. Senatorul PSD Eugen Teodorovici a criticat in temeni duri aceasta mutare.