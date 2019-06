Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, fostul premier Victor Ponta, a postat vineri noaptea, pe Facebook, de la Aeroportul Henri Coanda, un mesaj dur pentru ministrul Transporturilor Razvan Cuc. El spune ca aproape o mie de oameni vor sa ii transmita acestuia ganduri "de bine", numindu-l mincinos, nesimtit, incompetent,…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a anuntat, joi, pe Facebook, un nou transfer de la PSD. Este vorba de Damian Florea, fost parlamentar ALDE, trecut in martie 2018 la PSD si care acum a ajuns la Pro Romania. "Noul nostru coleg deputat Damian Florea - Grupul ProRomania din Camera Deputatilor a crescut…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a transmis sambata seara, pe pagina sa de Facebook, un mesaj video pentru partid, in care atrage atenția 'armatei' din teritoriu sa fie cu ochii in patru la consemnarea voturilor in procesele verbale din secțiile de vot și sa nu se bucure pana luni dimineața.„Pentru…

- Baiețelul este filmat in timp ce conduce un bolid de lux sau face drifturi cu ATV-ul. Tatal a postat filmulețul pe Facebook. Intr-o alta filmare, copilul apare dansand, cu doua cutite in maini. Politistii s-au autosesizat si au deschis o ancheta. Imaginile au strans in cateva ore sute de vizionari…

- Liviu Dragnea a criticat-o, in ultimele zile, de mai multe ori pe Viorica Dancila, atat din cauza OUG pe justiție, pe care s-a angajat ca le da și nu s-a ținut de cuvant, dar și din cauza celor doua femei ministru, Rovana Plumb și Natalia Intotero, candidate la europarlamentare, care trebuie sa demisioneze…

- Un barbat, in varsta de 52 de ani, a fost incatușat de catre polițiștii de Frontiera de pe Aeroportul Internațional Henri-Coanda, in aceasta dimineața, in jurul orei 06.00, dupa ce a tulburat linistea si ordinea publica, informeaza Inspectoratului General al Poliției de Frontiera. Dupa efectuarea formalitatilor…