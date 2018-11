Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca, pe fondul actualei guvernari, pe care o considera "penibila", saptamana viitoare, toate grupurile politice din Parlamentul European vor adopta o rezolutie de condamnare a Romaniei."Nu ma incalzeste nici Kovesi, nici Lazar, nici Nitu. Si oricum…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca este in permanenta "certat" cu privire la faptul ca si-a pus semnatura pe candidatura actualului prim-ministru, Viorica Dancila, la Parlamentul European. "Ma tot cearta toata lumea: cum a ajuns Dancila la Parlamentul European pe semnatura mea? Si…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti seara, la Targu Mures, ca este in permanenta "certat" cu privire la faptul ca si-a pus semnatura pe candidatura actualului prim-ministru, Viorica Dancila, la Parlamentul European, transmite Agerpres.

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti seara, la Targu Mures, ca la congresul anuntat pentru duminica, la Bucuresti, partidul va lansa agenda politica, prioritatile politice, responsabilii de domenii, adica "un fel de guvern din umbra". "Duminica dimineata avem primul…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti seara, la Targu Mures, ca este in permanenta "certat" cu privire la faptul ca si-a pus semnatura pe candidatura actualului prim-ministru, Viorica Dancila, la Parlamentul European. "Ma tot cearta toata lumea: cum a ajuns Dancila la…

- Viorica Dancila s-a aratat satisfacuta, miercuri seara, de prestatia pe care a avut-o in aceasta dimineata in plenul Parlamentului European, in ciuda criticilor dure care i s-au adus de catre reprezentantii tuturor grupurilor politice. "Am venit cu demnitate sa ii apar pe romani si Romania", a subliniat…

- Premierul Viorica Dancila face, marti si miercuri, o vizita la Bruxelles, pentru intalniri cu grupurile politice din Parlamentul European. Saptamana viitoare, in plenul Parlamentului European va avea loc o dezbatere despre statul de drept din Romania, transmite News.ro . ”Prim-ministrul Romaniei, Viorica…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Botosani, ca liderul Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, ar fi trebuit sa demisioneze de la conducere in momentul in care a fost condamnat in al doilea dosar de coruptie. Liderul Pro Romania sustine ca, pe viitor, "Dragnea, cand…