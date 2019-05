Ponta: Mă aștept la un val de ''refugiaţi pesedişti'' către Pro România "Spre deosebire de Ion Iliescu, Adrian Nastase, chiar si Mircea Geoana si, zic eu, chiar si Victor Ponta, domnul Dragnea nu e sustinut din iubire de vreun pesedist. Sa nu credeti ca vreunul de la Valcea moare de iubire pentru Dragnea. Toti stau pentru ca Dragnea imparte functiile si banii. In secunda in care Dragnea nu mai are functiile si banii, il paraseste si Carmen Dan si si Dancila o sa strige ca a fugit dictatorul. Deci, primul nostru atac dupa 27 mai, noi am vrea sa-l schimbam pe domnul Dragnea de la Camera si sa punem tot un pesedist, nu-i problema, dar sa nu mai fie Dragnea, dupa care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

