PONTA: Mă aştept ca zilele următoare să trimită Carmen Dan jandarmii să îi bată pe mineri ”Doamna Viorica Dancila trebuie sa mearga maine la Targu Jiu sa dezamorseze situatia de la CEO , sa opreasca hotia si prostia impusa de politrucii si baronii locali; sa ii dea pe mana Parchetului pe directorii care au furat si au mintit ; sa le ceara iertare minerilor pentru jaful si insultele din ultima perioada; sa ia masuri imediate si serioase pentru ca productia de energie pe carbune sa se reia in Romania si importurile masive de energie scumpa din Ungaria si Cehia sa inceteze!!! MAINE - IMEDIAT! Asa am procedat ca Premier cand aveam o criza - asa procedeaza un Premier care este interesat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Fostul premier Victor Ponta ii cere premierului Viorica Dancila sa mearga la Targu Jiu pentru a rezolva criza de la Complexul Energetic Oltenia, unde minerii din zona au intrat, de cateva zile, in greva. Situatia a fost discutata si miercuri, la Palatul Victoria, cu respionsabilii din domeniu, iar…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, deputat de Gorj, susține ca PSD și ALDE au distrus CEO Oltenia pentru ca au pus in funcții doar hoți și proști, oameni care trebuiau recompensați pentru servicii politice. Ponta ii cere Vioricai Dancila sa mearga de urgența la Targu Jiu pentru a rezolva situația.Citește…

