- Șeful PSD a vorbit despre o discuție telefonica dintre Ponta și George Maior, in care cei doi vorbeau despre alegerea membrilor Guvernului Ponta 1. Fostul premier neaga vehement acuzațiile privind implicarea SRI in formarea guvernului pe care l-a condus. ”Minte! El insuși a fost la…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- "Dragnea nu vrea sa se afle cum se lupta el cu statul paralel. Cum vedea ca ma urc in mașina, venea la mine și ma intreba: ”Te duci la baieți?” Și eu ii ziceam: ”Dar, ce treaba ai tu, Liviule?”. Nu scapam de el. Era disperat, sa fie acolo, sa puna și el, sa mai afle ceva. Dragnea a fost la mine,…

- Statul pararel facea guverne, a susținut Liviu Dragnea, marți seara, la Antena 3. „In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20.00 sa discutam…

- Persoanele fizice autorizate (PFA), cele cu profesii liberale, precum avocati, contabili sau notari, si cele care obtin venituri din alte activitati independente si drepturi de proprietate intelectuala isi vor calcula singure cuantumul contributiei la sistemul de pensii, in functie de nivelul venitului…

- Pentru veniturile din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, asocieri cu persoane juridice, investitii si alte surse, se trece de la sistemul de stabilire a contributiei de asigurari sociale de sanatate de catre organul fiscal prin emiterea…

- Documente atasate: Proiect OUG Cei care obțin venituri din activitați independente, printre care se numara și persoanele fizice autorizate (PFA), vor avea de depus anual o singura declarație fiscala, conform mecanismului pregatit de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), care a fost lansat joi in dezbatere…

- Reacție surprinzatoare a jurnalistului Cristian Tudor Popescu. Comentand faptul ca PSD a respins chemarea lui Liviu Dragnea la audierile din comisia de control al SRI, CTP ii da dreptate lui Codrin Ștefanescu, care a cerut explicații din partea liderului PSD. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin…

- Cadou de Dragobete pentru seful Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorului Brasov, Sorin Susanu. Interesant este faptul ca niciuna dintre parti nu a dat publicitatii decizia de excludere din funcția de membru PSD a lui Susanu, adoptata cu unanimitate de voturi. Pentru a ramane definitiva,…

- Clujean cu permis de 1 an, prins cu 197 kilometri la ora Douazeci de conducatori auto care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati, intr-o saptamana, de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Recordul de viteza il detine un clujean: 197 kilometri…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George Maior, a confirmat prezența lui Dragnea la petrecerile…

- Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța Kovesi? Cand devine evident ca, in aceasta companie, unde…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca prioritatea Guvernului este sa reușeasca centralizarea achizițiilor publice. Ministrul susține ca o astfel de masura ar aduce economii importante la buget și a dat exemplul Austriei care a redus cheltuielile cu 28%.”Un element central…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. UPDATE ora 18.50: Impozitul pe venit…

- Mircea Purcaru, vicepresedinte ALDE Arad, este de parere ca prestatia PNL pe scena politica este din ce in ce mai „derutanta”, iar oamenii nu mai inteleg ce doreste, de fapt, acest partid. „Un vicepresedinte al PNL tuna si fulgera impotriva coalitiei de guvernare PSD-ALDE, pentru ca nu si-a respectat…

- Sumele de bani colectate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea masurilor necesare in vederea asigurarii resurselor financiare pentru achizitionarea unul bun apartinand patrimoniului cultural national mobil clasat in categoria Tezaurul patrimoniului…

- Comisia pentru buget-finante din Senat a dat, marti, un raport de respingere a proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil in doi ani. "Propunerea…

- Ponta spune ca nu a vrut sa vorbeasca despre aceste lucruri pentru ca nu ar fi vrut sa spele lucrurile murdare in public. "Timp de doi ani am suportat mizeriile si minciunile la adresa mea spuse la televiziuni de "oamenii" lui Dragnea / am tot tacut deorece nu doream sa "spal rufele murdare"…

- "A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat (George Maior - n.r.) aceste evenimente, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale primului adjunct. A confirmat lista de participanti.…

- "Propunerea legislativa are in vedere o colectare mai eficienta a impozitelor la bugetul de stat si eliminarea operatiunilor comerciale nefiscalizate de autovehicule second-hand achizitionate in spatiul intracomunitar si revandute in Romania. De asemenea, trebuie mentionat ca Romania se confrunta…

- In contextul avertizarii meteo de Cod Portocaliu de ger si ninsori sub incidenta caruia se afla judetul Brasov, pana joi dimineata, agentii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie si cei de la Politia Locala au desfasurat, in aceste zile, activitati de identificare si conducere a persoanelor…

- Tragedia a avut loc la Targu Ocna, judetul Bacau. Pompierii au fost primii care au ajuns la fata locului. In momentul in care i-au descoperit pe cei doi injunghiati, acestia au alertat autoritatile. Oamenii legii iau in calcul toate variantele. Prima ipoteza a politistilor ar fi ca mama si-ar…

- Potrivit ISU Brasov, la incendiu intervin doua echipaje de stins incendii cu apa si spuma si unul SMURD. ”Incendiu este localizat, se lucreaza la lichidare”, arata plt. maj. Luiza Danila, reprezentant al ISU Brasov. Potrivit sursei citate, persoanele care erau inauntru s-au autoevacuat.

- Pro Romania a devenit oficial partid politic, dupa luni de zile in care formațiunea politica din care face parte fostul ministru Daniel Constantin și fostul prim-ministru Victor Ponta a incercat sa se inregistreze oficial. In zona Turzii, reprezentantul Pro Romania este fostul deputat Mircea Irimie.…

- Au obligatia depunerii formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” pentru anul 2017, pana la data de 26 martie 2018: – Contribuabilii platitori de impozit pe profit care efectueaza declararea si plata impozitului pe profit trimestrial; – Institutiile de credit – persoane juridice romane…

- Șeful Eurogrup, Mario Centeno, a afirmat ca Grecia a finalizat aproape toate reformele cerute. Citat de Xinhua și Reuters, Mario Centeno a susținut ca Grecia ar putea primi o noua tranșa de imprumut de la creditorii sai din zona euro. ”Din toate cele 100 de masuri precedente, doar doua mai…

- Camera Deputatilor si Senatul se for reuni luni, intr-o sedinta de plen comun, pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, dupa 8 luni de audieri ale celor 45 de persoane implicate in cel de-al doilea tur de scrutin. Comisia speciala s-a constituit dupa…

- Barbu a precizat ca, prin acest proiect, a fost reglementata exercitatea profesiilor de expert si tehnician in egalitate de sanse. "Persoanele juridice din sectorul public sau din sectorul privat care au peste 50 de salariati vor avea posibilitatea de a angaja un expert sau un tehnician in egalitate…

- Ministrul Eugen Teodorovici a anuntat miercuri ca MFP va acoperi pentru IT-isti, persoane cu dizabilitati, sezonieri si pentru cei din partea de cercetare diferenta de salariu creata prin transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. "Sunt cele patru categorii: IT-isti, persoane cu dizabilitati,…

- Sindicalistii din Politie spun ca, din cauza transferului contribuțiilor, cresterile salariale promise de ministrul Muncii vor fi inexistente sau, in cel mai bun caz, foarte mici, scrie digi24.ro. Citeste si Victor Ponta avertizeaza: La ANAF si in tot Ministerul de Finante e un dezastru provocat…

- Noul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca in ședința de guvern de miercuri va fi adoptata o Ordonanța de Urgența prin care sa fie eliminata Declarația 600, prin care persoanele cu venituri din activitați independente erau obligate sa plateasca la ANAF sume trimestriale pentru CAS…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pana marti o solutie in privinta formularului 600, astfel incat in prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri, actele normative aferente sa poata fi adoptate, scrie Agerpres. "Domnule ministru Teodorovici,…

- Executivul a aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea Serviciului adapost de noapte pentru persoanele fara adapost și Standardele minime de calitate pentru serviciile prestate in cadrul acestuia, relateaza MOLDPRES cu referire la Directia comunicare si protocol a Guvernului. Potrivit…

- "Concluzia Raportului este ca au fost niste actiuni concertate de schimbare a sefilor de prefecturi si de deconcentrate din teritoriu cu intentia de a schimba sau de a modifica rezultatul votului daca era necesar, dar neavand buletine de vot nu putem spune cu certitudine acest lucru. Putem doar sa…

- „Intai am facut o prezentare succinta a discutiilor pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, cu conducerea PSD. In esenta, ceea ce am transmis colegilor este urmatoarea idee: nu vor fi modificari majore nici in profunzime, nici ca intindere a programului de guvernare. Am convenit cu cei de la…

- De la 1 ianuarie 2018, valoarea sprijinului financiar pentru persoanele cu dizabilitati a crescut cu circa 25%, urmand ca o a doua crestere sa se inregistreze in luna iulie a acestui an, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind…

- Secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri, Cristian Pirvan, se teme ca noul Executiv ar putea schimba din nou programul de guvernare și reamintește faptul ca oamenii de afaceri au nevoie de predictibilitate. „Tot ceea ce stabiliți, dați-ne un timp pentru a ne adapta, nu mai reglementați…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar astepta ca Mihai…

- Fostul ministru PSD Eugen Teodorovici intervine și el in scandalul din PSD și transmite mesaje dure pentru mai mulți colegi, membri ai Guvernului. Nu scapa de criticile fostului ministru de Finanțe din Guvernul Ponta nici ministrul Fondurilor Europene, ministrul Transporturilor, ministrul Turismului,…

- "In mod evident, așa cum a aflat și primul-ministru aseara, nu mai exista o relație directa, personala, intre el și președintele PSD, Liviu Dragnea. Pe de-o parte probabil ca partidul condus de Liviu Dragnea va incerca schimbarea premierului, de cealalta parte probabil premierul va incerca schimbarea…

- "La ANAF si in tot Ministerul de Finante este deja un dezastru provocat de absurda "revolutie fiscala"! Premierul Tudose poate sa rezolve situatia printr-o ordonanta care sa proroge termenele de intrare in vigoare pana cand se face o analiza serioasa si se indreapta greselile si masurile absolut…

- "Ianuarie 2018 - Premierul Romaniei ( oricare ar fi acesta ) trebuie sa inceapa anul cu motoarele turate la maxim si sa abordeze frontal cel putin 5 probleme sistemice care pot exploda in orice moment - si deci nu pot fi amanate ( finante, energie, politie, educatie , salarizarea bugetarilor) :…

- Veste buna pentru romanii care au achitat taxa auto in ultimii 10 ani. Restituirea banilor este acum o certitudine, dupa ce, in ultima zi lucratoare a anului trecut, Ministerul Mediului si Ministerul de Finante au publicat, in Monitorul Oficial, normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta…

- PSD va realiza in ianuarie-februarie o analiza a Guvernului. Principalul partid de guvernamant s-a scindat in trei grupari. In ultima saptamana a anului trecut, președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul social-democrat, Mihai Tudose, s-au indemnat reciproc, in cadrul a patru interviuri televizate,…

- Deficitul bugetar, adica diferenta intre cat a cheltuit statul si ce venituri a avut, s-a dublat fata de anul trecut. Asta arata executia bugetara la 11 luni, publicata de catre cei de la Finante. Cele mai mari cheltuieli s-au facut cu salariile bugetarilor si cu ajutoarele sociale. In schimb, investitiile…

- SALARIU 2018. Guvernul a adoptat o hotarare prin care stabilește ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza de la 1.450 lei la 1.900 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri și alte adaosuri. Pentru un program complet…

- Pana la 5.000 de transportatori vor protesta miercuri, in fata Guvernului, fata de pirateria si concurenta neloiala, a anuntat Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).Protestul este programat de la ora 9.30. De asemenea, sunt programate proteste, in intervalul…

- • Guvernul a pus Romanul si Piatra Neamt pe o noua harta a autostrazilor • Moldova ar urma sa fie legata de Ardeal pe relatia Iasi - Bacau - Brasov • Un nou plan al Ministerului Transporturilor, anuntat in cursul zilei de vineri, 15 decembrie, pare sa duca la abandonarea, pe o perioada nedeterminata,…