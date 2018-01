Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier, Victor Ponta a comentat actuala situație din Ministerul de Interne, dezvaluind ca are informații conform carora Carmen Dan ar vrea sa demisioneze, dar nu o lasa Liviu Dragnea. Ponta a povestit și un episod in care s-a certat cu actualul lider al PSD pentru ca nu a vrut sa-i dea pe mana…

- Victor Ponta face acuzații grave la adresa lui Liviu Dragnea! Conform fostului președinte al PSD, Mihai Tudose are putea fi schimbat din fruntea Guvernului, pe modelul Sorin Grindeanu.”O sa il schimbe Dragnea și pe Tudose și o sa vina cu cine crede el ca e cuminte. Ii pune sa semneze toate…

- Victor Ponta a dezvaluit una dintre ceea ce el numește ”obsesia” lui Liviu Dragnea. Fostul lider PSD a declarat ca Liviu Dragnea și-ar fi dorit, cand a fost ministru, sa conduca Ministerul de Interne. De acolo au inceput certuri intre Dragnea și Ponta.”E una dintre cele mai mari certuri pe…

- Inceputul de an a fost marcat de mișcarile de strada declanșate de adoptarea, in miez de noapte, a Ordonanței 13, care instituia un prag pentru abuzul in serviciu. Aceasta se ridicase ca urmare a dezvaluirilor privind existența unor imixtiuni in actul de justiție a ofițerilor Serviciului Roman de Informații,…

- Recalcularea pensiilor, promisa de PSD, nu va putea fi gata pana in 2019, afirma premierul Mihai Tudose. El mai spune ca acest proces va dura cativa ani. Premierul Mihai Tudose a spus, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, ca sunt cinci milioane de dosare care trebuie recalculate,…

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, noteaza Mediafax. Oficialii palestinieni argumenteaza ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat…

- Ministerul palestinian de Externe l-a convocat pe reprezentantul României în regiune, dupa declarațiile facute de Liviu Dragnea care spunea ca ar trebui sa urmam exemplul SUA și sa mutam ambasada țarii noastre în Israel de la Tel Aviv la

- "Romania, din cate stiu eu, e republica, nu monarhie. Casa Regala are suficiente proprietati - Savarsin, Peles - unde isi poate stabili resedinta", a declarat prim-ministrul Mihai Tudose intr-o intalnire cu jurnalistii. Seful Guvernului a adaugat ca va aviza negativ initiativa legislativa privind statutul…

- Executivul de la Bucuresti are in plan sa imprumute opt miliarde de euro in urmatorii doi ani pentru a acoperi deficitul aflat in crestere dupa valul de mariri salariale din acest andin sistemul bugetar. Un alt motiv este si dorinta Guvernului de a refinanta unele datorii externe care…

- „Declarațiile înaintate de Igor Dodon demonstreaza ca cetațenia a fost retrasa strict pe criterii politice”, a menționat avocatul lui Basescu, Andrei Bivol. „Basescu și Dodon sunt antagoniști pe scena politica, este evident ca șeful statului în momentul când…

- La doua saptamani dupa ce a iesit public cu acuza ca Guvernul a confiscat de la primarii peste un miliard de euro, bani din bugetele de investitii, primarul Ilie Bolojan le-a cerut luni tuturor parlamentarilor bihoreni sa voteze modificarea Codului fiscal cu un amendament care va fi propus…

- Ponta considera actuala majoritate s-a folosit de acest moment pentru a supune la vot modificari aduse la Legea justiției. Acesta taxeaza actuala clasa politica care se folosește de decesul Regelui considerand ca in Parlament au aparut mulți regaliști peste noapte, ironizand și spunand ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, ieri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj video de Ziua Nationala a Romaniei, spunand ca, in prag de Centenar, este un bun prilej ca romanii sa reflecte la cum vor sa arate tara lor. „Dragi romani, astazi (n.n. – ieri) este ziua noastra nationala, zi in care cu…

- Atac fara precedent si dezvaluiri incendiare ale lui Victor Ponta. Fostul premier il loveste dur pe marele sau dusman, Liviu Dragnea. Ponta spune ca Dragnea, a incercat sa il atraga inapoi in randurile partidului, prin oferirea de functii sau ministere, dar ca l-a refuzat: "I-am raspuns ca nu e cazul.…

- ”Iei un om de la o scoala din Videle si il pui ministru... Ministrul de Interne in orice tara din Europa are o locuinta pazita chiar de politistii care ii sunt subordonati. Povestea ca te duci in oras, ca ti-a spus Dragnea sa nu iei politisti cu tine ca te spioneaza e... eu in ultimii sapte ani nu…

- Daca fostul premier Victor Ponta vorbea de o intalnire intre Liviu Dragnea si Laura Codruta Kovesi iarna, la vila SRI, noi dezvaluiri scot la iveala informatii cutremuratoare. Reuniunea dintre presedintele PSD si sefa DNA ar fi avut loc chiar in primavara aceasta si nu o data, ci de patru ori, scrie…

- Victor Ponta reacționeaza dupa mesajul transmis luni de Departamentul de Stat al SUA referitor la modificarile aduse legilor justiției. Fostul premier a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune ca nu ar mai trebui sa fie președintele Camerei Deputaților. „Cat timp Liviu Dragnea…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, joi seara, un atac la adresa Bancii Naționale Române, acuzând ca aceasta aeste responsabila pentru o parte a deprecierii leului în fața euro, afirmând ca este nevoie de o discuție "foarte așezata și serioasa" cu conducerea bancii "despre…

- Victor Ponta repinge vehement acuzatiile potrivit carora el l-ar fi denuntat pe Liviu Dragnea: "Dragnea ne acuza pe mine, pe Grindeanu si pe Teodorovici de ceva ce n-am facut...E o prostie, nu stiam ca exista vreo sesizare a OLAF. Aceasta a fost facuta in 2016 cand eu si Teodorivici eram in…

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi ca nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis, cu care a spus ca are o relatie institutionala pe care nu a avut motiv sa o activeze. In ceea ce priveste criticile presedintelui fata de modificarile la Codul de Fiscal, premierul a spus ca acesta are propria sa opinie,…

- Procurorii anticoruptie au in lucru doua dosare privind firma Tel Drum, in primul dintre ele fiind inceputa urmarirea penala pe numele companiei, in calitate de persoana juridica, in timp ce al doilea vizeaza faptele liderului PSD, Liviu Dragnea, din perioada in care era presedinte al CJ Teleorman.Citeste…

- Fostul premier spune ca i s-a parut neinspirata inclusiv melodia aleasa și da ca exemplu momentul infințarii TSD, la care a participat in anul 2002. Victor Ponta nu se ferește sa arunce cuvinte foarte dure. "Am infiintat TSD ( Tineretul Social Democrat) in Noiembrie 2002 alaturi de 100 de…

- "Personalul care gestioneaza fonduri europene au sporuri, care s-au diminuat. Vedem cum procedam sa nu scada salariul", a subliniat ministrul Marius Nica la Romania TV. Ministrul Fondurilor a declarat ca a lansat o finantare de 551 milioane de euro care se adreseaza tinerilor someri si varstnicilor.…

- Guvernul discuta marți cu primarii despre trecerea contribuțiilor la angajat . Primarul Capitalei, Gabriela Firea a criticat proiectul, aratand ca modificarile fiscale nu vor aduce lucruri bune, pentru ca vor fi bani „mai putini” la buget pentru investitii. Intre timp, Executivul a amanat pentru a doua…

- Modificarile fiscale nu vor aduce lucruri bune, pentru ca vor fi bani "mai puțini" la buget pentru investiții, sunt foarte multe proiecte in derulare și acestea trebuie finalizate, a declarat, luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa ședința Asociației Municipiilor din Romania (AMR).…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca in PSD se duce o noua lupta intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, de aceasta data pe tema modificarii Codului Fiscal. Ponta spune ca Liviu Dragnea i-a mintit pe romani atunci cand a promis cresteri salariile, cand, de fapt, nu exisa bani in buget.

- Premierul Mihai Tudose și ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, au reafirmat, marți, în cadrul reuniunii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, ca trecerea unei parți a contribuțiilor de la angajator la angajat în 2018 nu va avea un impact negativ asupra salariilor nici în…

- Este vorba despre o ordonanta de urgenta care deja este in vigoare, dar a carei lege de aprobare a fost primulgata astazi de presedintele Klaus Iohannis. Textul ordonantei de urgneta spune ca se maresc salariile politistilor, dar si ale persoanlului civil din institutiile de Aparare, din securitate…

- Cele mai recente modificari ale Codului Fiscal anuntate de Guvern vor afecta companiile cu afaceri de sub un milion de euro care au profituri mici, vor pune presiune pe costuri in special in cazul firmelor cu multi angajati si vor accentua problema de sustenabilitate a programului de guvernare.…

- "Au fost intalniri oficiale la K2, la SRI. Daca tine neaparat, ii aduc aminte si de intalnirile neoficiale. (...) Domnul Dragnea s-a intalnit mai des decat mine si cu Kovesi, si cu Coldea, a discutat de dosarul domniei sale, de dosarul Referendumului”, a spus Ponta la B1.Intrebat daca intalnirile…

- Razboiul total dintre Liviu Dragnea si Victor Ponta e departe de a se incheia. Atacat dur de fostul premier, seful PSD s-a dezlantuit la adresa lui Ponta.Citește și: Vodafone, Telekom și Digi, in corzi! Orange și-a anunțat „SECRETELE” Ponta e convins ca Dragnea ar avea legaturi cu 'sistemul'…

- Recuperarea decalajelor pe care Romania le are fata de alte state din Uniunea Europeana (UE) nu este ajutata prin stimularea consumului intr-o perioada in care acesta creste fara politici macroeconomice de sustinere, in contextul in care strategiile sustenabile, necesare pentru o dezvoltare durabila,…

- Prezenta celor patru demnitari la reuniunea sindicatului din sanatate survine in conditiile in care angajatii din domeniul sanitar sunt nemultumiti de cuantumul majorarilor salariale pe care le vor primi. Peste 5.000 de angajati din sistemul sanitar au protestat, pe 19 octombrie, nemultumiti…

- Victor Ponta scrie miercuri, intr-o postare pe pagina sa de Facebook , ca "Liviu Dragnea si 'Cartelul de la Teldrum' au confiscat Partidul si il folosesc doar pentru puterea personala, pentru bani si protectie in fata legii" si ca Dragnea "a abandonat toate promisiunile din Programul de Campanie si…

- Prezent la ceremoniile dedicate Zilei Armatei de la Carei, premierul Mihai Tudose a precizat ca deficitul bugetar al Romaniei va ramane sub 3%. In plus, primul ministru a mai spus și ca nu se gandește sa il retraga pe Ionuț Mișa din funcția de ministru al Finanțelor. Premierul Mihai Tudose, impreuna…

- Pensionarii din Romania se vor bucura de pensii mai mari incepand cu anul viitor, potrivit declaratiei Olgutei Vasilescu. Acestea ar creste cu 10%, conform Antena 3. Ministrul Muncii, Olgusa Vasilescu, a anuntat ca venitul pensionarilor va avea o crestere de 10% de la 1 ianuarie 2018. ,,Legea este un…

- Premierul Tudose s-a saturat de Ionut Misa, ministrul de Finante care ridica periodic poporul in capul Guvernului. Conform unor surse politice, demiterea lui Misa a constituit principalul subiect abordat de Mihai Tudose si Liviu Dragnea in timpul intalnirii care a avut loc, luni seara, la vila Lac 1.…

- "Pentru a corecta o lege total greșita și a reglementa posibilitatea cumulului pensiei cu veniturile din activitați independente (drepturi de autor, creații artistice etc), am depus astazi un amendament la proiectul de lege privind completarea Legii pensiilor, proiect ce se afla in dezbaterea Comisiei…

- Fostul președinte al PSD caracterizeaza drept ridicola situația in care a ajuns partidul și spune ca responsabil pentru situația creata este nimeni altul decat Liviu Dragnea. Victor Ponta a precizat ca deciziile luate de PSD cu privire la economie sunt “stupide” și il acuza pe Dragnea ca a minți atat…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca Legea pensiilor este doar "un pic amanata", pentru ca sa se faca "toate calculele necesare", in schimb anunta ca se va da ordonanta de urgenta pentru majorarea punctul de pensie. Vasilescu exclude ideea unui esec si a unei demisii. "Legea…

- Intalnirea are loc dupa ce ministrul de Finanțe a fost in Parlament. La intalnire participa mai mulți membri din conducerea PSD. Este prezenta și Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii. Citeste si: Lia Olguta Vasilescu, despre legea pensiilor: Este un pic amanata. Acum se fac toate calculele…

- Olguta Vasilescu a anunțat ca legea pensiilor va fi amanata, dar acest lucru nu inseamna ca in 2018 nu vor exista creșteri de pensii pentru romani. "Acum se fac toate calculele necesare in privinta legii pensiilor, dar asta nu inseamna ca anul viitor nu vor fi cresteri de pensii pentru…

- Numarul accidentelor crește in perioadele de vreme rea, ploi, ceața și polei, arata statisticile realizate de Ministerul de Interne, in ultimii ani. Politia Romana va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il…

- Senatorul PNL Carmen HARAU avertizeaza asupra faptului ca Guvernul PSD-ALDE, chiar daca nu mai discuta public asupra masurilor fiscale pe care le va implementa de la 1 ianuarie 2018, acest lucru nu inseamna ca doar le-au „discutat si uitat”, ci ca acestea vor fi implementate fara dezbateri si fara…

- Haos la nivel guvernamental in privința pensiilor și salariilor de anul viitor. Pensiile se vor majora in 2018, insa legea pensiilor se va aplica doar din 2019, iar Pilonul II de pensii va fi opțional. In privința salariilor, Guvernul va introduce o taxa de solidaritate de 2% din fondul de salarii,…

- „Azi au avut loc consultari cu sindicatele din Sanatate. S-au purtat discuții legate de sumele aferente sporurilor și discuția toata a fost in jurul sporurilor acordate in Sanatate. Indiscutabil ca nu am facut nicio afirmație legata de faptul ca nu sunt bani. Dupa cum am precizat de mai multe ori, exista…

- "Cei care sunt pensionari si au cotizat peste 10 ani vor avea toate drepturile conform contributivitatii, in sensul ca se va creste pe punctul de pensie, se va reactualiza cu rata inflatiei. Ceilalti, care sunt impropiru numiti pensionari pentru ca vorbim de indemnizatia sociala minima de fapt, vor…

