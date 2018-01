Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Victor Ponta a precizat marti ca nu s-a mai întâmplat ca toate deciziile în PSD sa fie luate de un singur om, sustinând ca presedintele social-democrat Liviu Dragnea este cel mai puternic om politic de la presedintele comunist Nicolae Ceausescu încoace.…

- „Ne gandim la posibilitatea ca persoanele vizate sa nu mai depuna Declaratia 600 si plata sa se faca pe baza de CNP (n.n.- Cod Numeric Personal)”, a spus Ionut Misa, intrebat cum va rezolva problemele legate de depunerea Formularului 600. Ionut Misa participa la o audiere, la Comisia Economica a Senatului,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, luni, ca a urmarit cateva episoade din serialul "Suleiman Magnificul", dar a respins acuzatiile europarlamentarului Catalin Ivan conform carora ar fi suspendat o sedinta de partid pentru acest lucru. "Am auzit un baiat foarte obraznic si foarte…

- Romanii s-au revoltat sambata seara. Zeci de mii de oameni au protestat atat in Bucuresti, cat si in provincie fata de modificarile legilor justitiei aduse de coalitia PSD-ALDE. In Capitala a avut loc cea mai ampla manifestatie. Piata Universitatii s-a umplut, aproape 70.000 de oameni manifestand…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea s-a intalnit, joi, in jurul pranzului, cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu alti lideri social democrati, Partidul Social Democrat urmand sa decida luni, in sedinta Comitetului Executiv, care este componenta noului Cabinet.

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PSD-ALDE s-au incheiat dupa aproximativ 25 de minute. Liviu Dragnea a anuntat ca i-au prezentat sefului statului ca PSD si ALDE o sustin pe Viorica Dancila pentru functia de premier. "Am avut o intalnire cu presedintele in acest format,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul Comitetului Executiv, la momentul votului Mihai Tudose s-a abținut. Dragnea a precizat ca, maine, se va desemna noua propunere de premier.”A fost discuție lunga, serioasa, cu foarte multe lucruri spuse, profunde chiar, in care s-a discutat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca va vota in cadrul Comitetului Executiv National al PSD "ca de obicei, cu partidul". "Ca de obicei, cu partidul. Vorbim dupa CExN", a spus Dragnea, intrebat de jurnalisti pe aceasta tema. "Vreau sa va spun doar atat, ca in toata…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a fost întrebat în emisiunea Subiectiv cum trebuie sa sune decizia din CEXn ca sa împace lucrurile. „Daca va uitați în scrisoare, eu am spus ca trebuie o dezbatere și o transparența mai mare. Am spus vizavi de delimitarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca înca spera ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru. "Eu înca sper ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, întrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD…

- Social-democratii se gândesc deja la candidatul de anul viitor pentru alegerile prezidentiale. Sunt vehiculate doua nume: Gabriela Firea, despre care a vorbit la sfârsitul saptamânii trecute senatorul Florin Cârciumaru, si Liviu Dragnea, anuntat ca prezidentiabil…

- Liderii partidelor maghiare din Romania cer autonomie teritoriala, locala si culturala. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care sustine ca ar trebui sa fie discute în 2018 si legiferate.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a postat pe Facebook un mesaj in care arata ca medicii nu mai parasesc țara ca urmare a creșterilor de salarii decise de actuala guvernare. „Manipulare a la Dragnea”, a fost reacția fostului ministru al Sanatații Vlad Voiculescu la adresa liderului PSD. „Majorarile salariale…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, ca propunerea pentru noul ministru al Apelor va fi stabilita in cadrul Comitetului Executiv Național al PSD, care va fi convocat zilele urmatoare. Inainte de acest anunț al liderului PSD, numarul doi al social-democraților a declarat ca inlocuirea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. El a precizat ca aceasta este si una dintre dorintele premierului Mihai Tudose, pentru ca au discutat de mult timp despre…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca protestele indreptate impotriva noilor legi ale Justiției sunt menite sa favorizeze situația ca legile sa fie elaborate de un ”nucleu mic” de ONG-iști care au legaturi cu serviciile secrete, cu diverși procurori și cu președintele…

- „O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (…) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin sarbatorile”,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea susține ca actuala coaliție PSD-ALDE ar foi implementat programul de guvernare, deși au fost multe „razbunari” si „fumigene” in acest an „foarte tensionat”. „Deci, sunt si satisfactii pentru ca ceea ce am promis s-a realizat intr-o mare masura si suparari pentru atmosfera…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri ca protestul parlamentarilor USR in plenul Camerei Deputaților vizeaza faptul ca nu au fost lasați sa susțina amendamentele la modificarile statutului magistraților, el acuzand majoritatea ca nu face altceva decat sa funcționeze ca o casa de avocatura…

- Liviu Dragnea a contestat in instanța sechestrul pus de DNA pe averea sa Președintele PSD, Liviu Dragnea, a depus, prin avocații sai, la Înalta Curte de Casație și Justiție o contestație împotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa în dosarul Tel Drum. Contestația a…

- Rusia a acuzat, joi, SUA ca împing Coreea de Nord catre ”o catastrofa” prin înscrierea acestei țari pe lista statelor care susțin terorismul „Astfel de actiuni, care împing situatia pe marginea prapastiei, risca sa se încheie cu o mare catastrofa,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a ajuns la ora 17.30 la sediul DNA, unde a fost intampinat de sustinatori, care l-au aplaudat, dar si de contestari care l-au huiduit si i-au cerut demisia. Liderul social-democrat a plecat dupa 30 de minute, in aceeasi atmosfera incinsa din fata sediului PSD, unde…

- La sosirea la Summitul de la Goteborg, un jurnalist suedez l-a interpelat pe presedintele Klaus Iohannis in problema cersetorilor romani din Suedia. "Domnule Iohannis, avem mulți romani care cerșesc aici, in Suedia. Ce putem face pentru a-i ajuta sa beneficieze de condiții mai bune, pentru…

- Președintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, a apreciat ca parlamentarii care iși deschid un birou parlamentar in alta circumscripție decat cea in care au fost aleși pacalesc electoratul. Opiniile lui Badalau au aparut in aceeași zi in care conducerea Camerei Deputaților aproba cererea președintelui…

- Deputatul Victor Ponta a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa la Galati a Partidului Pro Romania, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si presedintele Klaus Iohannis au facut un blat pentru alegerile prezidentiale din 2019. "Eu cred ca, azi cand vorbim, domnul Dragnea a facut un blat cu Klaus…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara, pe directorul Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul Lucian Pahonțu, ca a abordat membri din conducerea PSD pe care a incercat sa ii convinga sa aiba „ganduri de marire”. Dragnea a precizat ca Pahontu este ”vestitorul de serviciu” al…

- „Contribuția OLAF la aceasta ancheta a fost accentuata de DNA. DNA a explicat ca dosarul propriu a venit in urma a doua investigații facute de OLAF cu privire la proiecte finanțate de Fondul European de Dezvoltare Regionala privind construcția de drumuri in Romania, care au fost finalizate in mai și…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat, luni, un atac dur la adresa șefului SPP, generalul Lucian Pahonțu, despre care a sugerat ca ar încerca sa racoleze oameni de la PSD. ”Noi nu avem puterea, noi avem guvernarea. Este foarte importanta precizarea aceasta. (...) Apropo,…

- Asa cum a anuntat Evenimentul Zilei in exclusivitate, Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților și președintele PSD, a ajuns astazi la DNA intr-o calitate pentru care exista banuiala rezonabila ca a savarșit o fapta penala. La iesire, liderul social-democratilor nu a dorit sa faca niciun comentariu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, respinge acuzațiile de constituire de grup infracțional, abuz in serviciu și infracțiuni referitoare la fraudare de fonduri, in calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, formulate de DNA. Dragnea, care este și președintele Camerei Deputaților, spune ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca a avut luni o discutie cu presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, care i-a cerut "sa ramana in continuare pe pozitie". "Am avut o discutie astazi de dimineata cu domnul Tariceanu (...) si mi-a cerut, mi-a zis sa raman in continuare pe pozitie si…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca punerea sub acuzare de catre DNA a liderului PSD, Liviu Dragnea, intr-un nou dosar de coruptie se inscrie in siajul precedentelor din ultima vreme care arata o incercare de rasturnare a actualei coalitii si a Guvernului.

- ”Sunt niste suspicipiuni; pana nu se pronunta o instanta, nu putem sti. (...) DNA comunica ce suspiciuni are, instanta hotaraste daca lucrurile sunt adevarate sau nu. Cel putin asa ar trebui sa fie intr-un stat democratic”, a declarat Badalau. El a reiterat faptul ca, in opinia PSD, condamnarea…

- ”Am fost de dimineata la DNA tocmai pentru a-l sustine pe dl. presedinte Dragnea, care trece printr-o terioada destul de dificila pentru dansul”, a declarat presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau. El a mai spus ca social-democratii sunt alaturi de colegii care trec ”prin momente dificile”.…

- Liviu Dragnea s-a prezentat luni la DNA. Președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat, pentru fapte comise pe vremea cand conducea CJ Teleorman, de constituirea unui grup infracțional organizat, doua infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau…

- Orban, despre scutul facut in jurul lui Dragnea la DNA: Nu e normal sa se creeze grupuri de presiune Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, referitor la faptul ca mai multi membri de partid si sustinatori ai lui Liviu Dragnea au venit la DNA, ca nu e normal ca un om sa vina la parchet „inconjurat…

- UPDATE Liviu Dragnea a parasit sediul DNA. Liderul PSD, intampinat la sosire in aplauzele colegilor si ale sustinatorilor Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, luni dimineata, la sediul DNA. Acesta nu a facut declaratii. Dragnea a fost aplaudat de colegii sai sociali-democrati care l-au asteptat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este suspect in Dosarul TelDrum și cel mai probabil procurorii DNA vor incepe urmarirea penala pe numele sau.Citește și: Guvernul NU a fost notificat și nici anunțat de prezența unor membri in fața sediului DNA pentru susținerea lui Liviu Dragnea Citește…

- Deputatul Victor Ponta afirma sambata, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca regreta ca nu a fost invitat la inaugurarea noului stadion din Craiova, el punctand ca dintre cele trei persoane care au demarat lucrarile la obiectivul sportiv - el, Liviu Dragnea si Olguta Vasilescu -, la eveniment…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca angajatorii care nu platesc contributiile angajatilor dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta privind transferul acestor contributii in sarcina salariatilor se vor face vinovati de infractiune. Liderul social-democrat a sustinut ca acest…

- Alesii PSD si ALDE au depus in Parlament proiectele de lege in ceea ce priveste legile Justitiei. Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut presedintelui Comisiei speciale, Florin Iordache, sa tina cont si de pozitiile sale publice, printre care si prevederea ca presedintele sa nu fie eliminat din procedura…

- STIRIPESURSE.RO a prezentat luni, in exclusivitate, informatia ca presedintele Iohannis i-a trimis lui Liviu Dragnea un buchet de orhidee cu ocazia zilei de nastere a liderului PSD (28 octombrie). Dragnea a confirmat marti informatia, intr-o declaratie la Parlament.Intrebat ce culoare aveau…

- Desi nu si-au mai vorbit in ultima perioada, Klaus Iohannis si Liviu Dragnea dau semne de impacare, au precizat surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Sambata, 28 octombrie, cand Liviu Dragnea a implinit 55 de ani, presedintele Iohannis i-a trimis un aranjament de orhidee, cu mesajul "La multi…

- Presedintele PSD a declarat la Romania TV ca prima intalnire directa cu Kovesi a avut loc in momentul in care DNA l-a trimis in judecata in dosarul "Referendumul".In schimb, liderul PSD recunoaște ca a participat la mai multe acțiuni publice la care a fost prezenta și șefa DNA."Eu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca sunt mulți ”cocoșei de munte” care vorbesc in spațiul public și chiar daca inca i-a revenit memoria in curand s-ar putea intampla acest lucru și ”ursul” PSD, chiar daca se urnește mai greu, o va face și va lovi puternic.”Sunt foarte mulți cetațeni…