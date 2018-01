Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a declarat marti seara, la o televiziune de știri, ca seful SPP, Lucian Pahontu, este "noua tinta" a liderului PSD, Liviu Dragnea, si a sustinut ca la mai multe evenimente "semioficiale" a vazut personal ca "era foarte amabil Dragnea cu Pahontu".…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, avea la un moment dat relatii privilegiate cu ceea ce numeste acum „statul paralel”. „Mi-e greu sa cred ca si-a declarat independenta”, a declarat Ponta, la un post de televiziune. „Daca Grindeanu…

- "Daca Grindeanu si Tudose erau controlati din alta parte si Dragnea i-a pus, inseamna ca Dragnea e controlat din alta parte. Iar eu, care personal am asistat, am vazut cu ochii mei si cu urechile mele am auzit, stiu sigur ca domnul Dragnea avea relatii privilegiate cu ceea ce acum numeste statul…

- Surse de incredere din PSD spun ca ura lui Liviu Dragnea fața de șeful SPP este in mare parte ”jucata”. El spune ca generalul Pahonțu ar fi cel care i-a deturnat de la linia corecta a partidului pe premierii Grindeanu și Tudose, bagandu-le in cap ca pot prelua conducerea PSD. In realitate, Dragnea…

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii din cabinetul sau vor renunța la Serviciile de Paza și Protecție, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahonțu, actualul șef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose mai mult decat era cazul.

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Viorica Dancila a fost adusa la sediul Guvernului cu o mașina a Jandarmeriei. Secretarul general…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din cabinetul sau vor renunta la Serviciile de Paza si Protectie, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l a acuzat pe Lucian Pahontu, actualul sef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose mai mult decat era cazul, informeaza Digi24.ro. Premierul Viorica Dancila a renuntat…

- Victor Ponta, care a vorbit in numele grupului parlamentarilor neafiliati politic, a spus ca aceasta este ceremonia de investitura trimestriala a unui Guvern PSD si i-a urat Vioricai Dancila sa aiba succesul pe care Liviu Dragnea l-a urat fiecarui premier. ”Dupa momentul de stand-up la care…

- Fostul premier Victor Ponta a facut show in Parlament, la votul de investitura al Guvernului. Victor Ponta a spus ca aceasta este ceremonia de investitura trimestriala a unui Guvern PSD și i-a urat Vioricai Dancila sa aiba parte de succesul pe care Liviu Dragnea l-a urat fiecarui premier PSD.”Dupa…

- Tariceanu: Viitorul premier va fi un fel de administrator Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat…

- Victor Ponta a fost unul dintre criticii foarte activi ai guvernului Tudose.Nu s-a ferit deloc sa il critice dur și pe președintele PSD, Liviu Dragnea.Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE Reactia Elenei Udrea dupa ce s-a zvonit ca ar fi insarcinata Cu toate acestea, fostul premier spune…

- Agitație mare pe tema avizelor pe care le dadea SRI pentru numirea unor miniștri in guvernul Tudose, dar nu numai, fiind vizata și perioada guvernelor conduse de Victor Ponta, dupa cum ne-au porecizat surse din PSD. Intrucat am fost, in calitate de consultant politic, apropiat de cel puțin doi prim-miniștri,…

- Doar cateva minute mai tarziu fața de anunțul ca PSD ii retrage sprijinul politic lui Tudose, fostul premier Victor Ponta a postat pe contul sau de socializare un mesaj dur la adresa rivalului sau, Liviu Dragnea, dar și la adresa partidului din care, atația ani a facut parte și chiar l-a condus. Vizibil…

- Victor Ponta a comentat situația din PSD, dupa demisia premierului Mihai Tudose, acuzând existența doar a ”Guvernului Dragnea”. ”Din acest moment este clar si evident pt absolut toata lumea - in mod oficial in tara noastra nu mai exista Guvernul Romaniei ci doar Guvernul…

- Declarația exploziva a lui Victor Ponta despre Liviu Dragnea, cu doar o zi înainte de marele meci din PSD în care taberele șefului social-democrat se confrunta cu cele ale premierului Tudose: &"Liviu Dragnea s-a razbunat pe mine.

- Victor Ponta a facut declarații cu privire la scandalul din PSD. Fostul premier este convins ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea sa conduca tot ce se poate și devoaleaza care este marea intrebare de la ședința decisiva de luni. Ramane Carmen Dan și Tudose nu mai este premier?, intreaba retoric Ponta.

- Victor Ponta a facut declarații cu privire la scandalul din PSD. Fostul premier este convins ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea sa conduca tot ce se poate și devoaleaza care este marea intrebare de la ședința decisiva de luni. Ramane Carmen Dan și Tudose nu mai este premier?, intreaba retoric Ponta.

- Procurorul DNA Eugen Stoina a produs un accident de mașina, fara victime, in Capitala, dar polițiștii au constat ulterior ca acesta consumase bauturi alcoolice. La scurt, procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a cerut de urgența CSM revocarea din funcție a procurorului, iar motivul se pare ca…

- „Pana la 31 ianuarie, dintr-un milion și jumatate de romani care trebuie sa mearga la ANAF sa-și regularizeze diverse venituri de anul trecut. A confirmat și Comisia Europeana și ANR, prețul la energie a explodat. Sunt cele mai mari din Europa. O sa vina frigul și o sa ne confuntam cu o criza cumplita…

- Victor Ponta intervine in scandalul legat de polițistul pedofil din Poliția Romana. Dupa ce Carmen Dan a propus și Tudose a refuzat, fostul premier vine cu un apel catre Liviu Dragnea. Mai exact, Ponta susține ca șefa de la Interne trebuie sa plece imediat.

- Victor Ponta intervine și el in scandalul polițistului pedofil din Poliția Romana. Dupa ce Carmen Dan a propus și Tudose a refuzat, fostul premier vine cu un apel catre Liviu Dragnea. Mai exact, Ponta susține ca șefa de la Interne trebuie sa plece imediat.

- Fostul premier Victor Ponta a declarat marti seara ca actualul ministru de Interne, Carmen Dan, ar vrea sa demisioneze din functie, insa nu este lasata de presedintele PSD Liviu Dragnea. „Carmen Dan vrea sa isi dea demisia, dar nu o lasa Liviu Dragnea. Mi-au spus colegii din PSD. Ea trebuie sa ii ceara…

- Gabriela Firea ar putea fi candidatul PSD la prezidențialele din 2019! Conform sondajelor, primarul general al Bucureștiului e singurul politician care l-ar putea invinge pe Klaus Iohannis. Numai ca Firea a declarat ca nu vrea sa intre intr-o astfel de competiție. Din PSD a mai aparut o potențiala…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca în Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, însa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut în cadrul unei noi întâlniri

- Victor Ponta arunca sageti otravite catre Liviu Dragnea, chiar in ziua in care se decide soarta sefului PSD. Fostul premier spune ca Dragnea are un comportament duplicitar, sufgerand ca Tudose nu trebui sa aiba incredere in el. "Dragnea azi anunta ca il sustine pe Tudose / la fel il sustinea si pe Grindeanu…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- Marea problema a partidelor care castiga alegerile este ca vor sa conduca, nu sa guverneze. Mai mult decat toate, PSD nu a inteles niciodata ca trebuie sa guverneze nu sa conduca. De aici survin multe din necazurile cu care se confrunta nu doar partidul, ci si tara intreaga. Din aceasta pricina PSD…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis sa ceara demiterea Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA! Conform surselor citate de Romania TV, Toader ii va transmite președintelui Klaus Iohannis ca, in urma analizei raportului Inspecției Judiciare, a ajuns la concluzia ca șefa DNA trebuie revocata…

- Fostul si actualul presedinte al PSD au fost audiati la DNA Ploiesti, in ancheta ce-l vizeaza pe Valeriu Zgonea. Declaratiile de martori date de Victor Ponta si Liviu Dragnea apar in dosarul trimis instantei de judecata, in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor e acuzat de trafic de influenta.…

- "Si eu vreau sa merg la comisia SRI si tot astept de la domnul Manda sa ma invite. Tot i-am dat semnale. Poate nu-mi dau seama ca sunt importante (informatiile pe care le detine - n.r.), dar, daca ma intreaba, s-ar putea sa detin informatii de care nici eu sa nu fiu constient ca sunt importante.…

- O intalnire intre Liviu Dragnea și premierul Tudose are loc in acest moment, in contextul tensiunilor care au aparut in interiorul PSD, dar și dupa razboiul dintre Gabriela Firea și premier.

- Victor Ponta crede ca mesajul de luni al Departamentului de Stat al SUA era adresat lui Liviu Dragnea personal si sustine ca el i-ar fi fost transmis si in privat liderului PSD. Ponta mai spune ca presedintele PSD nu se mai poate duce nici la Bruxelles dupa ce a fost acuzat ca a furat bani europeni,…

- Victor Ponta prevestește apocalipsa in Romania! Fostul premier prevede un haos fiscal, dupa 1 ianuarie, ca urmare a modificarii Codului Fiscal.Ramas simplu deputat, Ponta anticipeaza caderea lui Liviu Dragnea, pe modelul deja brevetat in PSD. ”Pe 1 ianuarie o sa inceapa un haos fiscal…

- Victor Ponta a reacționat pe Facebook la poziția Departamentului de Stat al SUA. Fostul premier spune ca pentru a putea fi realizata o adevarata reforma a justiției este necesar ca Liviu Dragnea sa iși dea demisia din Parlament. Ponta critica și reacția pe care PSD o are fața de protestele de strada…

- Victor Ponta reacționeaza dupa mesajul transmis luni de Departamentul de Stat al SUA referitor la modificarile aduse legilor justiției. Fostul premier a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune ca nu ar mai trebui sa fie președintele Camerei Deputaților. „Cat timp Liviu Dragnea…

- ”Am spus deja un lucru simplu si rational pe care l-am invatat in acesti ani de politica la nivel inalt - cat timp Liviu Dragnea ramane presedintele Camerei Deputatilor nu se vor putea adopta morificari la legile justitiei care sa fie echilibrate, discutate, acceptate pe plan intern si international/…

- Victor Ponta a avut o prima reacție dupa ce Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat îngrijorarea fata de faptul ca Parlamentul României ia în calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si a cerut Parlamentului…

- Elena Udrea a vorbit despre lupta politica dintre actualul si fostul lider al PSD. Fostul ministru al Dezvoltarii crede ca Victor Ponta și Liviu Dragnea fac un joc. „Dragnea si Ponta nu se santajeaza. Fiecare face un joc. Domnul Dragnea a încercat sa-si faca jocul personal, de…

- Fostul premier negat categoric ca a depus un denunța la DNA impotriva lui Liviu Dragnea. ”Nici eu, nici Sorin Grindeanu, nici Tteodorovici nu am denunțat. Nu pot fi denunțator și in același timp și martor. De la mine cel puțin nu are ce sa pațeasca Dragnea. Campania domnului Dragnea impotriva…

- Liviu Dragnea, in dosarul "Referendumul", este "o victima a Sistemului", iar in dosarul "Tel Drum" este "doar victima propriei lacomii și a mentalitații de grup infracțional", a afirmat, joi, fostul premier Victor Ponta. "Eu cred ca și Grindeanu…

- Victor Ponta a reacționat, miercuri seara, in emisiunea Romania 9, difuzata pe TVR, la remarca lui Liviu Dragnea potrivit careia Lucian Pahontu, șeful SPP este „postasul de serviciu de la Cotroceni”.

- Razboi total intre fostul si actualul sef al Partidului Social Democrat. Victor Ponta l-a 'facut praf' pur si simplu pe presedintele Camerei Deputatilor. Deputatul rade de Dragnea si una dintre ultimele sale dezvaluiri, cea despre Lucian Pahontu, șeful SPP. Dragnea l-a acuzat pe seful SPP ca incearca…

- "Serviciul de Protectie si Paza isi desfasoara activitatea conform legii. Ca intotdeauna Serviciul de Protectie si Paza iti mentine neutralitatea in ceea ce priveste factorii politici si nu comentam afirmatiile facute in spatiul public la adresa SPP", se arata intr-un raspuns al Serviciului de Protectie…

- Parlamentarii Pro Romania susțin schimbarea lui Liviu Dragnea de la președinția Camerei Deputaților, a anunțat marți deputatul Victor Ponta, copreședinte al formațiunii politice. "Am vazut diversele discuții din Camera Deputaților, am avut o discuție între noi,…

- Se pare ca, mai nou, nu doar useristii considera ca Liviu Dragnea ar trebui sa plece din fruntea Camerei Deputatilor. Avocatul Piperea a avut o reactie neasteptata pentru multi, pe fondul prezentei lui Liviu Dragnea la DNA si a aflarii faptului ca procurorii il suspecteaza, printre altele, de constitutirea…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca ”revoluția fiscala” a Guvernului, prin modificarea Codului Fiscal, va conduce la o scadere cu 21% a salariilor. Ponta amintește ca Traian Basescu a taiat salariile cu 25%, in timp ce Liviu Dragnea le taie cu 21%. Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat…

- Fostul premier, Victor Ponta, lanseaza un atac extrem de dur la adresa PSD-ului si al lui Liviu Dragnea. Ponta spune ca e un haos total in actualul Guvern si ca totul se intampla din cauza lui Dragnea pentru ca acesta nu a ajuns premier. Mai mult, Ponta spune ca de pamant si cu ministrul Finantelor,…

- Cateva mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei si au plecat in mars spre Parlament pentru a protesta fata de modificarile la legile justitiei.Citește și: Aproximativ 10.000 de oameni marșaluiesc in București: se cere DEMISIA Guvernului/ TRANSMISIE LIVE Citește și: Reacție INCENDIARA…