Ponta, la Digi24: Dragnea avea relatii privilegiate cu ceea ce numeste acum statul paralel

- "Daca Grindeanu si Tudose erau controlati din alta parte si Dragnea i-a pus, inseamna ca Dragnea e controlat din alta parte. Iar eu, care personal am asistat, am vazut cu ochii mei si cu urechile mele am auzit, stiu sigur ca domnul Dragnea avea relatii privilegiate cu ceea ce acum numeste statul…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, avea la un moment dat relatii privilegiate cu ceea ce numeste acum "statul paralel”. "Mi-e greu sa cred ca si-a declarat independenta”, a declarat Ponta, la Digi 24.

- Fostul premier Victor Ponta afirma ca ministrul de Interne Carmen Dan trebuie sa plece din functie si sustine ca doar Liviu Dragnea este cel care poate si trebuie sa ii ceara acest lucru. "Situatia de azi este cea mai rea posibila: pentru oamenii care vor si au nevoie sa aiba incredere…

- Dezbaterea modificarilor la legile justiției a fost ,,ultratransparenta și stralucitoare." Așa considera președintele PSD, Liviu Dragnea. Într-un interviu televizat, el a adaugat ca nicio prevedere adoptata nu afecteaza independența justiției.

- Fostul premier, Victor Ponta, continua razboiul total cu seful PSD, Liviu Dragnea, actualul sau șef din postura de președinte al Camerei Deputaților. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a dezvaluit primul conflict cu actualul sef al PSD."Primul conflict cu Liviu…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae, unul dintre cei mai vocali susținatori al controversatei reforme a legilor justiției, are mai multe intalniri cu „statul paralel" de care nu-și mai aduce aminte.

- Tensiune in creștere in interiorul PSD in ultima perioada. Cel puțin, asta reiese din declarațiile publice ale social-democraților. Președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au din ce in ce mai multe pareri contradictorii.

- Dand probabil cu matura prin casa și ștergand praful in așteptarea Zilei Națaionale, blonda doamna a lui Liviu Dragnea, pe numele ei Carmen Dan, a dat de un dispozitiv de ascultare in casa. Ma rog, cel puțin așa pretinde fosta secretara din Alexandria de Teleorman, careia Dumnezeu i-a pus mana in cap…

- Teleormaneanul Romica Parpalea, fost membru PSD si director al unei regii autonome din Alexandria, denuntatorul lui Dragnea in dosarul „Frauda la referendum“ si, mai nou, denuntatorul din dosarul Tel Drum, sustine ca nu se teme de liderul social-democrat.

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a afirmat ca Liviu Dragnea poate sa faca ce vrea in partid si ca acest lucru nu este normal. Intrebat de ce mai ramane mai in PSD, daca nu se mai regaseste in acest partid, acesta a spus ca a dus multe batalii pentru PSD si ca nu face parte din [...]

- Premierul a fost rugat ca catalogheze relatia pe care o are cu presedintele Klaus Iohannis, cu liderul PSD, Liviu Dragnea si cu coalitia de guvernare. El a catalogat drept "institutional corecta" relatia cu Iohannis si "buna" atat relatia cu Dragnea, cat si cea cu coalitia. Referindu-se la…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ii raspunde premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a spus ca nu ințelege conceptul de ”Stat paralel”. Dragnea susține ca Tudose a avut o poziție corecta.”Din cate știu a fost votata de toata lumea (...) Este o poziție corecta din punctul meu de vedere. Am…

- Presedintii Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au participat joi, in timpul dezbaterii motiunii de cenzura, la o reuniune a organizatiei de pensionari a PSD, care a avut loc la grupul deputatilor social-democrati din Camera Deputatilor.Reuniunea Consiliului National al…

- Jurnalistul Adrian Georgescu a postat pe pagina personala de Facebook o imagine care arata ce inseamna in realitate statul paralel. Nu e clar daca celor doi barbati le-a pus gand rau Liviu Dragnea si PSD.

- Sa presupunem ca „statul paralel” chiar ar exista. Asa, si?... De cand PSD a oficializat, prin Rezolutia de la Bai, sintagma „stat paralel si ilegitim” nimeni n-a fost in stare sa si defineasca in mod convingator notiunea cu pricina. Dar oare ce-ar fi daca „statul paralel” n-ar fi doar delirul mintilor…

- Dupa un interviu in care a facut o scurta radiografie a situatiei politicii din Romania, fostul premier Adrian Nastase a decis sa continue "dezvaluirile" si pe blogul personal. Intr-un amplu articol, a vorbit despre viitoarea candidatura la prezidentiale a lui Klaus Iohannis, despre statul paralel,…

- "Nu as vrea sa comentez ce a fost anul trecut. In opinia mea, nu a fost un lucru in regula. Anul acesta, pe parteneriatul pe care il avem cu Administratia Prezidentiala, noi am comunicat o lista cu invitati. Invitatiile le adreseaza, oficial, Administratia Prezidentiala. Eu sper ca vom avea o parada…

- "Oare in Franța o fi existat un stat paralel care l-a facut pe Macron președinte? Oare in Germania faptul ca multinaționalele sunt protejate inseamna ca e un stat paralel”, s-a intrebat retoric analistul Cozmin Gușa, care a declarat la REALITATEA TV, in cadrul emisiunii Realitatea romaneasca ca „statul…

- Dezvaluirile despre statul paralel au fost tot mai multe și tot mai mediatizate in ultima perioada. Intrebarile, dilemele și controversele celor implicați in aceasta ecuație raman. Statul paralel exista de mult timp in Romania, iar beneficiari au fost atat Liviu Dragnea, cat și Victor Ponta, spune Cozmin…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan ataca din nou conducerea PSD. El sustine ca statul paralel este insusi Liviu Dragnea, intrebandu-se unde se va ascunde liderul PSD daca membrii partidului vor decide cu adevarat sa lupte impotriva acestui stat.

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, duminica, pe Facebook, ca liderii PSD "nu au inteles nimic" din demisia europarlamentarului Sorin Moisa, afirmand ca atacul "furibund" al acestora arata teama de "oameni cinstiti, curati, profesionisti, care nu pot fi atacati altfel decat cu invective".…

- „Unde nu au serviciile secrete putere?”, se intreaba Cozmin Gușa, care a precizat ca e limpede ca in perioada noastra democrația este mimata. „In Romania e mimata de mult timp. Problema nu e cu statul paralel, problema e a unui om care s-a dus in statul paralel. O fi devenit și Dragnea prieten…

- Catalin Ivan a subliniat in sustinerea afirmatiilor sale ca "In Teleorman si acum in Romania, saracii devin tot mai saraci in timp ce afacerile lui Valcov si Dragnea prospera", iar "afacerile lui Liviu Dragnea cu oamenii lui Traian Basescu fix in anul 2009 cand PSD era in lupta electorala directa cu…

- Euroadeputatul Catalin Ivan, care spune ca este inca membru PSD, susține ce ca partidul este tarat de Liviu Dragnea și cei din jurul sau intr-o lupta cu „cu un dusman imaginar, un rau general care vine de undeva, din afara dar si din tara, de la servicii, de la multinationale, de la banci, de la […]

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a scris, pe Facebook , ca seful PSD, Liviu Dragnea, si cei din jurul sau "sunt tot mai rupti de realitate", iar PSD este "deturnat" si "tarat intr-o lupta cu un dusman imaginar", pentru ca "statul paralel chiar exista", iar "Liviu Dragnea este exponentul cel mai notoriu…

- Ponta, despre participarea lui Dragnea la taierea porcului, alaturi de Kovesi: Acum e luptator cu statul paralel, atunci era parte a lui, a spus fostul premier, duminica, la Antena 3 . Ponta a spus ca nu are imagini de la taierea porcului și nici nu știe de existența acestora. El a precizat ca de obicei…

- Fostul premier Victor Ponta ofera noi detalii despre evenimentul care a avut loc in urma cu doar cațiva ani intr-una dintre vilele Serviciului Roman de Informații, loc in care au fost prezenți liderul PSD, Liviu Dragnea, și procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Atentie, urmeaza marturii nestiute,…

- Victor Ponta a sustinut, duminica, la Antena 3, ca nu deține fotografii de la eveniment, pentru ca nu a participat, fostul premier afirmand ca Liviu Dragnea si Kovesi s-au intalnit. "Nu, nu am asa ceva. Nu am nici cu taierea porcului, nici cu a domnului Dragnea. A fost acolo, intr-adevar.…

- Comitetul Executiv Național al Partidului Social Democrat a adoptat vineri, la Baile Herculane, o rezoluție prin care a denunțat "statul paralel și ilegitim, care incearca sa preia controlul asupra puterii politice". PSD vorbeste acum despre un asa-zis stat paralel pentru ca liderul partidului, Liviu…

- Ieri, CexN al PSD a adoptat o rezolutie impotriva asa-numitului „stat paralel si ilegitim“. In conferinta de presa, la intrebarile: „Ce este statul paralel?“ Liviu Dragnea raspunde: „Se vorbeste in spatiul public de asta de foarte mult timp si toata lumea intelege…“ A incheiat subiectul. Iata ce inteleg…

- „(...) In loc de a ne valorifica sansa si libertatea, PSD arunca Romania intr-o vagauna a istoriei pentru a-l apara pe domnul Dragnea de propriul trecut. Pentru toate aceste motive, astazi am decis sa imi prezint demisia din PSD", a declarat europarlamentarul Sorin Moisa, pe Facebook, precizand ca…

- Victor Ponta îl ironizeaza pe Liviu Dragnea privind „lupta” sa cu statul paralel. Fostul premier a reamintit ca Dragnea a fost bun prieten cu Laura Codruța Kovesi, dar și cu alte persoane pe care acum le acuza ca fac parte din „statul paralel”. „E o noua…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca nu a dorit ca in Comitetul Executiv Național al partidului sa se dea un vot de susținere pentru el, deși colegii i-au solicitat acest lucru, adaugand ca rezoluția cu privire la statul paralel adoptata de CExN nu are legatura cu cel de-al treilea…

- Liviu Dragnea declanșeaza o lupta împotriva lui însuși când vorbește despre statul-paralel, este de parere realizatorul Realitatea TV Octavian Hoandra, subliniind ca este &"jalnica&" încercarea liderului

- Un nou scandal bubuie in interiorul PSD, chiar inaintea ședinței Comitetului Executiv. Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, il acuza pe liderul TSD, Gabriel Petrea, ca nu-și asuma alaturi de intreg partidul lupta cu ”statul paralel”, dar și de faptul ca a boicotat un mare miting al tinerilor PSD-iști…

- Este prima oara cand sunt de acord cu un Liviu Dragnea. Statul paralel exista! In ciuda faptului ca presedintele Klaus Iohannis neaga existenta lui, acest Stat paralel exista si are in spate forte capabile sa schimbe lucrurile in Romania - scrie jurnalistul Daniel Gorgonaru pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Liderul PSD Liviu Dragnea, acuzat de DNA de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu si frauda cu fonduri europene, este invitat in studioul Romania TV pentru a vorbi despre dosarul Tel Drum.

- PSD e un butoi de publbere, dupa ce DNA l-a pus sub urmarire penala pe Liviu Dragnea! Unul dintre cei mai importanți lideri ai partidului, Codrin Ștefanescu, face cateva declarații explozive la adresa colegilor sai. In plus, el trimite un avertisment și premierului Mihai Tudose.”Sunt vreo…

- Fostul colonel din SRI, Daniel Dragomir, susține ca are informații conform carora saptamâna care începe va fi una plina de arestari. DNA îi va salta pe Liviu Dragnea, Victor Ponta, Elena Udrea sau Gabriel Oprea, totul în uralele celor care vor protesta în strada. ”De…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a raspuns lui Klaus Iohannis, dupa ce președintele l-a atacat dur pe Calin Popescu Tariceanu, despre care a zis ca este obsedat de tema justiției, iar aceasta obsesie a aparut dupa ce procurorii l-au deferit justiției. "In Romania nu exista stat paralel sau canale subterane.",…