Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti seara, la Targu Mures, ca la congresul anuntat pentru duminica, la Bucuresti, partidul va lansa agenda politica, prioritatile politice, responsabilii de domenii, adica "un fel de guvern din umbra".



