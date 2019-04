Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, la Zalau, ca partidul pe care il conduce va face cea mai serioasa, puternica, constructiva si profesionista opozitie la guvernul USR-PNL-UDMR, care, in opinia sa, va inlocui actuala guvernare dupa alegerile parlamentare din 2020.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea continua schimbul de replici, cu fostul premier Dacian Ciolos, presedinte al PLUS. Liderul PSD i-a cerut sa spuna daca are legatura cu vreun serviciu secret francez sau roman sau daca are vreo legatura cu vreun fost sef de serviciu secret. In replica, Ciolos i-a cerut…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca Pro Romania este un partid ”de securiști și de masoni” și in curand va face publice numele. De asemenea, Dragnea l-a intrebat pe Dacian Cioloș ce legatura are cu șefii de servicii din strainatate.”Oameni buni, acum sunt niște partide care sunt in…

- Liviu Dragnea „a vazut ieri catușele (aluzie la un grup de protestatari care l-au intampinat pe Liviu Dragnea la Reșița agitand catușe - n.r.) și l-au lasat nervii”, a spus Victor Ponta. El susține ca a aflat ca duminica, la Targu Jiu, Liviu Dragnea a fost bagat prin spate, cu o ora și jumatate inainte,…

- Presedintele formatiunii Pro Romania, Victor Ponta, le-a transmis "un mesaj din inima" cetatenilor moldoveni pe care ii indeamna sa mearga la vot la alegerile parlamentare de duminica pentru a avea un viitor mai bun si afirma ca intotdeauna va pune binele oamenilor din Republica Moldova alaturi de binele…

- Presedintele PSD Olt, senatorul Paul Stanescu, a comentat, joi, la Slatina, inscrierea senatorului Adrian Tutuianu in Pro Romania, considerand ca a fost "o mare greseala" faptul ca acesta ca a fost exclus din PSD, mai ales in contextul apropierii alegerilor.Stanescu a opinat ca majoritatea…