Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni ca, in conditiile in care PSD va vota in Parlament pentru un guvern PNL, parlamentarii din partidul pe care il conduce vor sprijini "proiectele bune pentru tara". "Eu am inteles, in primul rand, ca PSD va vota acest guvern sau ca daca nu il voteaza oficial au promis prin diversi interpusi, doamna Dancila a promis ca o sa dea 30-40 de voturi sa treaca guvernul. Asa a promis Cosmin Gusa, ca a vorbit cu Dancila si rezolva pentru PNL. In conditiile astea, noi, cei de la Pro Romania, ramanem cum am fost si pana acum, in sensul de a sprijini proiectele…