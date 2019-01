Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut 6 zile de la inceputul crizei de la Compania Energetica Oltenia si Guvernul nu a facut NIMIC! Doamna Viorica Dancila trebuie sa mearga maine la Targu Jiu sa dezamorseze situatia de la CEO , sa opreasca hotia si prostia impusa de politrucii si baronii locali; sa ii dea pe mana Parchetului…

- "Probabil noua sefa a Fiscului pe tara, domnisoara Triculescu, a descoperit in doua-trei zile de cand exercita functia ce se intampla la multinationale. (...) Daca sunt companii care nu si-au platit taxele si impozitele in conformitate cu legea este vina exclusiva a guvernantilor, adica a ministerului…

- "Probabil noua sefa a Fiscului pe tara, domnisoara Triculescu, a descoperit in doua-trei zile de cand exercita functia ce se intampla la multinationale. (...) Daca sunt companii care nu si-au platit taxele si impozitele in conformitate cu legea este vina exclusiva a guvernantilor, adica a ministerului…

- „Mai avem si presedintia Uniunii si nu avem buget. Cica trebuie sa gestionam bugetul Uniunii Europene, dar nu suntem in stare sa-l facem pe al nostru. Suntem, dupa cunostinta mea, singura tara din Uniunea Europeana care, de la 1 ianuarie, a inghetat salariile si pensiile si suntem tot pe primul loc…

- Este vorba despre Articolul 46 din Ordonanta privind masurile fiscale adoptata saptamana trecuta de Guvern. „E un haos in visteria tarii. (...) Poate e cineva din presa care a remarcat acest lucru, daca nu, va atrag eu atentia. Apare in Ordonanta un Articol 46, care suna foarte complicat. (...) Mai…

- Romania are cel mai mic pret de achizitie al productiei de gaze naturale din UE. inainte de noile biruri anuntate la finalul saptamanii trecute de PSD avea, in schimb, al patrulea cel mai ridicat regim de taxare din UE! Cifrele puse la dispozitie de Eurostat demonstreaza ca retorica trioului Dragnea…

- Ministerul Justitiei a formulat 72 de observatii la Ordonanta “Valcov - Teodorovici” !!!!! 72 !!!!Consiliul Economic si Social ( patronate , sindicate si ong-uri) au dat in unanimitate aviz negativ! Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei ( principalii investitori si contribuabili la Bugetul…

- Guvernul propune ca, de la 1 ianuarie 2019, sa se aplice institutiilor financiar-bancare o taxa denumita ''taxa pe lacomie", in cazul in care ratele ROBOR la 3 si 6 luni depasesc o anumita valoare. ”Cea mai buna expresie pentru ce se intampla in Romania” "Se propune ca de la 1 ianuarie…