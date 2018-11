Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat ca poarta discutii cu alti politicieni, inclusiv din PSD, dar a subliniat ca in partidul pe care il conduce "nu au loc baronii, Oprisanii", potrivit Agerpres. "Eu port si noi purtam discutii cu toti cei care incep sa ne dea dreptate cu ce le-am…

- Eugen Tomac, președintele PMP, susține ca adevarata remaniere va fi atunci cand PSD și ALDE vor fi scoase din joc, menționand ca "romanii nu mai vor circ"."Romanii nu mai vor circ! Am ajuns aproape la mijlocul mandatului guvernarii PSD-ALDE. Pana acum nu am avut parte decat de circ…

- Fostul premier Victor Ponta considera ca, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, a disparut ultima speranta de reformare din interior a partidului. "PSD a pierdut / Dragnea a castigat / ultima speranta de reforma din interior a disparut (...). Romania pierde insa cel mai mult:…

- „Pentru membrii CEX al PSD - pentru toti cei care inca il sustin pe Dragnea ! Stop minciunii si ipocriziei! Stop manipularii si imposturii! Dragnea nu a luptat niciodata nici cu Kovesi, nici cu Statul Paralel, nici contra abuzurilor, nici ca sa-si apere colegii ! Mereu si-a urmarit interesul personal…

- Fostul premier Victor Ponta a dat publicitații o noua fotografie de la întâlnirile are aveau loc la vilele de protocol, unde Dragnea și ”statul paralel” purtau discuții. Președintele Liviu Dragnea, fumeaza și are în fața un pahar…

- Victor Ponta prezinta o noua fotografie cu Liviu Dragnea, alaturi de sefii SRI si de Laura Codruta Kovesi."Pt membrii CEX al PSD - pentru toti cei care inca il sustin pe Dragnea ! Stop minciunii si ipocriziei! Stop manipularii si imposturii! Dragnea nu a luptat niciodata nici cu Kovesi,…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a explicat de ce grei ai PSD Timiș precum parlamentarii filialei județe sau fostul lider, Sorin Grindeanu, nu s-au inscris in PRO Romania. Intrebat de jurnaliștii din Timișoara de ce fostul premier Sorin Grindeanu sau senatorul Eugen Dogariu, de care…

- 'Am depus solicitarea a 112 deputati de convocare a unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputatilor in perioada 20 - 24 august cu trei puncte pe ordinea de zi: constituirea unei comisii de ancheta parlamentara cu privire la reprimarea protestului pasnic antiguvernamental desfasurat in Bucuresti…