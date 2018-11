Mihai Daniel este din Boldesti si a disparut de acasa. Daca l-ai vazut, suna la 112!

Astăzi, in jurul orei 12.30, Poliția Orașului Boldești - Scăeni a fost sesizată cu privire la faptul că Mihai Daniel, din localitate, in varsta de 44 de ani a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Ultima dată a fost văzut in seara… [citeste mai departe]