- Fostul premier, Victor Ponta, socheaza pe toata lumea. Acesta a oferit declaratia serii in direct la TVR, la emisiunea lui Ionut Cristache. Razboiul cu Liviu Dragnea l-a facut pe Ponta sa isi schimbe total optiunile politice. "Daca o sa candideze in 2019 Klaus Iohannis impotriva lui Liviu Dragnea,…

- Unul din foștii membri ai conducerii Consiliului National pentru Studiul Arhivelor Securitatii (CNSAS) il acuza pe președintele PSD, Liviu Dragnea, intr-o scrisoare deschisa, ca lupta impotriva „statului pararel" este „doar un instrument care sa asigure, poate, pentru inceput, tranzactionarea libertatii…

- Elena Udrea scria inca din 2014, in jurnalul propriu, ca Liviu Dragnea juca la doua capete si colabora cu Florian Coldea pentru a-i lua locul lui Victor Ponta. Jurnalistul Ion Cristoiu publica joi seara, pe blog, o fragment incendiar din jurnalul fostei blonde de la Cotroceni.„In lupta care…

- Fostul premier Victor Ponta iese la rampa cu un nou atac devastator la adresa lui Liviu Dragnea si a liderilor PSD. Fostul social-democrat critica in termeni duri absenta reprezentantilor PSD de la un eveniment important din Targu Jiu si sustine ca gestul acestora nu a provocat altceva decat "stupoare…

- Codrin Stefanescu, ramas fara nicio functie in PSD dupa alegerile din partid, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 12.30, despre relatia contondenta cu Liviu Dragnea, cel care i-a reprosat prietenia cu Gabriel Oprea. De asemenea, Codrin Stefanescu va explica legatura liderilor PSD Victor Ponta si Liviu…

- "Vine luna februarie. I-am zis doamnei Mona Pivniceru sa se pregateasca. Stiu ca am si vorbit pe cine sa punem, dar nu mai stiu pe cine voia Crin. I-am spus sa vina cu propuneri, ca doamna Pivniceru pleaca. Vine Liviu, care e mai bun politician ca mine, si spune: Daca tot pleaca doamna Pivniceru, hai…

- „In septembrie, octombrie, imi spune Gabi Oprea: <>. Dancu urma sa fie premier in locul meu. (...) Era prietenul lui cel mai bun atunci si Vasile Dancu este un om acceptat. (...) paticipa la intalniri. E bun prieten si cu Maior si cu Coldea si cu ceilalti, cu Ghita. (...) Aici e meritul lui…

- Victor Ponta a sustinut, vineri, ca la numirea procurorilor-sefi din 2012, Elena Udrea a fost cea care a propus-o pe Alina Biica la DIICOT, insa Liviu Dragnea a cel care a sustinut-o, spunand ca „este o fata extraordinara”. Potrivit fostului premier, Dragnea ar fi spus despre Laura Codruta Kovesi ca…

- Intr-un interviu pentru știripesurse.ro, fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri senzaționale despre ințelegerile pe care pe care le-a avut cu actualul șef al PSD, Liviu Dragnea. Victor Ponta spune ca in 2015 a purtat discuți cu Liviu Dragnea pentru ca Rovana Plumb sa preia conducerea partidului…

- Fostul lider PSD, Victor Ponta, a vorbit intr-un interviu acordat STIRIPESURSE.RO, despre scenariile care au dus la candidatura sa la prezidentiale. Ponta sustine ca a refuzat vehement sa candideze impotriva lui Crin Antonescu, insa au existat presiuni in acest sens dupa ce Iohannis l-a inlocuit…

- Victor Ponta și Liviu Dragnea continua razboiul in lumina reflectoarelor. Cei doi iși aduc acuzații grave prin intermediul presei. Ponta a declarat, miercuri, ca Dragnea era numit “chelnerul statului de drept” la intalnirile cu șefi din SRI și...

- Ludovic Orban, despre scandalul momentului in PSD: ”Noi n-am intrebat niciodata vreun sef SRI daca putem sau nu sa punem vreun ministru in Guvern” a spus președintele PSD, miercuri, dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat pe fostul premier Victor Ponta ca a intocmit lista Guvernului USL din 2012 cu implicarea…

- Pleșoianu "Am ferma convingere ca informațiile pe care le cunosc cel puțin 50 dintre actualii parlamentari, de ar fi facute publice, in respect fața de cetațean și fața de adevar, ar scoate acest popor din tenebrele in care a fost varat fara voia sa. Nimic nu e mai presus de adevar!…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, miercuri, la Senat ca este convins de faptul ca președintele PSD Liviu Dragnea spune adevarul, și daca se dovedește implicarea SRI in formarea Guvernului USL din 2012, atunci ar trebui schimbate toate legile si create institutii care nu sunt abuzive. “Daca lucrurile…

- Rovana Plumb intervine in razboiul declarațiilor dintre Liviu Dragnea și Victor Ponta, spunand ca „toate pozițiile de ministru au fost aprobate de catre partid”. Intervenția acesteia vine in contexul in care liderul PSD a susținut ca Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior.„Declarațiile…

- Liviu Dragnea a continuat șirul de dezvaluiri incendiare, in direct la Antena 3, de data aceasta cu un atac puternic la adresa lui Victor Ponta. Șeful PSD a povestit un episod halucinant despre cum s-a facut Guvernul in 2012.

- Fostul premier Victor Ponta nu a fost de acord cu numirea lui Liviu Dragnea in functia de ministru de Interne in primul Cabinet pe care l-a condus in calitate de premier, a declarat miercuri deputatul independent Daniel Constantin, fost partener de alianta cu PSD in acea perioada.Intrebat…

- Razboiul declarativ dintre fostul si actualul lider al PSD-ului continua. De aceasta data, Victor Ponta l-a atacat pe Liviu Dragnea tot pe Facebook, dar nu prin intermediul unei postari, ci al unui raspuns la un comentariu adresat de un utilizator – ce viza refuzul celui dintai de a-l numi pe actualul…

- Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, a comentat, miercuri, declaratiile lui Liviu Dragnea privind numirea sefei DNA, LAura Codruta Kovesi, in 2013, si intelegerile dintre Victor Ponta si Traian Basescu, afirmand ca Ponta l-ar fi informat ca a ales „formula de compromis”. Antonescu a mai spus ca…

- Dupa ce Liviu Dragnea si Victor Ponta s-au acuzat reciproc de intelegeri cu SRI in momentul formarii primului guvern USL, fostul lider liberal, Crin Antonescu, vine sa confirme „parti din cele declarate de cei doi”.

- Fostul presedinte al PNL si co-lider al USL a oferit in exclusivitate pentru Stirile B1TV mai multe detalii despre dezvaluirile facute marti seara de catre Liviu Dragnea, cum ca primul guvern condus de Victor Ponta ar fi fost facut de catre SRI prin directorul George Maior."Parti din cele…

- Fostul președinte Traian Basescu a susținut marți, pentru B1 TV, ca Liviu Dragnea l-a instruit pe Claudiu Manda, președintele Comisiei de control SRI, ce intrebari sa nu-i puna lui Florian Coldea.”Audierea a avut sens in masura in care Comisia ține cont de faptul ca n-a avut in fața un politician,…

- Fostul premier Victor Ponta neaga acuzatiile facute de Liviu Dragnea, conform caruia primul guvern USL ar fi fost facut impreuna cu directorul SRI, George Maior. Pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta a postat un mesaj in care povesteste in detaliu cum a fost construit rpimul guvern USL. "Dragnea mincinosul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, raspunde celor care il acuza ca are un "blat" cu presedintele Iohannis sau cu alte persoane si structuri, facand trimitere indirect la Victor Ponta."Am avut colegi, camarazi ziceau ei, care au inceput sa ma acuze ca am blat cu Iohannis sau cu nu stiu cine.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca fostul președinte UNPR Gabriel Oprea a facut „o greșeala" cand a povestit ca a negociat cu el, la un pahar de vin, președinția social-democrata.

- Consilierul onorific al liderului Serbiei, Victor Ponta, a comentat joi, intr-o intervenție telefonica la B1, vizita lui Aleksandar Vucic la București. Fostul premier a subliniat ca pentru Romania ar conta foarte mult ca Serbia sa adere la Uniunea Europeana.BOMBA - PSD a intrat pe tobogan.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a admis, luni, ca nemulțumirile Gabrielei Firea sunt indreptațite și ca acesteia i s-au pus bețe in roate, el precizand ca s-a fost realizat un plan de colaborare intre Guvern si Primaria Capitalei. Despre razboiul din interiorul PSD, Dragnea afirma ca ”probabil ca nu…

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține ca actualul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a pus la cale ”sceneta Kovesi” pentru a acoperi dezvaluirile facute de alți oameni despre momentele in care Liviu Dragnea batea palma cu ”sistemul” la vilele conspirative ale SRI. Citește și: George Maior…

- "Eu am vazut niste texte bine distribuite cred ca de catre domnul Pahontu la diversi parlamentari care s-au achitat de obligatii. Problema e ca atat de multi se inghesuiau, incat nu mai stiau care sa iasa primii si i-am rugat sa se ordoneze. Unul pierduse mesajul, ma rog. Deci am vazut o dorinta…

- Pro Romania, partidul infiintat de Victor Ponta si Daniel Constantin, a primit astazi personalitate juridica.Citește și: Liviu Dragnea: Nu vreau sa colaborez cu președintele Iohannis pe tema justiției ”Un nou inceput! Pro Romania a primit astazi personalitate juridica. Au fost noua…

- Daca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, nu va fi revocata din funcție, Liviu Dragnea va avea mari probleme in partid, este de parere consultantul politic Cozmin Gușa, care a explicat, la Realitatea TV, de ce caștigator in urma acestui scandal care implica Direcția Anticorupție este nimeni altul decat…

- „L-a adus pe Tudorel Toader din vacanta din Japonia ca sa spuna ca mai vedem joia viitoare, a dat fuga la Cotroceni, ascuns in fustele Vioricai Dancila, sa se roage - degeaba - de Iohannis, a convocat CEX al PSD sa puna presiune, dar nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi - si acum o sa ne…

- Fostul premier, Victor Ponta a anuntat joi ca a primit dovada scrisa ca a fost chemat doar martor la DNA si, in aceste conditii, presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa-si ceara scuze imediat pentru "minciunile" spuse la adresa lui.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a pornit un razboi pe viața și pe moarte cu șeful SPP, Lucian Pahonțu. Pentru ca s-a cerut inclusiv intervenția Parlamentului, Comisia de Aparare din Senat a cerut, prin vocea președintelui Marcel Vela, audierea lui Liviu Dragnea.Reuniți in ședința, senatorii…

- Președintele PSD Liviu Dragnea vrea sa puna capat declarațiilor publice pe tema dosarului “Teldrum”, care au determinat inclusiv razboiului public purtat cu Victor Ponta pe tema denunțului pe care cel din urma l-ar fi formulat impotriva sa la DNA. Liderul PSD a declarat, vineri, ca i-a interzis avocatului…

- Victor Ponta a inceput o serie de acuze grave indreptate catre fostul subaltern și coleg, Liviu Dragnea. Fostul premier al Romaniei a lansat in spațiul virtual dezvaluiri prin care se dorește sa se intareasca ideea ca Dragnea a sperat in clemența lui Kovesi.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a lansat, la RTV, un nou atac la adresa directorului SPP, Lucian Pahontu. „Iohannis va hotari daca vrea sa-l protejeze in continuare. Nu mutam SPP de la Presedintie“, a spus liderul PSD. Dragnea a dezvaluit ca Dan Sova si Victor Ponta sunt printre turnatorii din dosarul…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.In iulie…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Liviu Dragnea a vorbit la finalul ședinței CEx a PSD despre demisia lui Mihai Tudose și reproșurile care i s-au adus. Liderul PSD afirma ca exista o stare de conflict între partid și Executiv, și chiar mai mult, un conflict în interiorul Guvernului, situație care nu mai putea continua.…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat ca în cadrul CExN este vorba despre o miza mare. Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramâne premier, ori Carmen Dan ramâne la MAI și atunci Mihai Tudose nu mai este premier”. ”Ori…

- 1. Decizia solomonica Sa li se dea dreptate atat lui Carmen Dan cat și premierului Mihai Tudose. Pe de-o parte se poate invoca faptul ca ministrul Carmen Dan a procedat bine cand a cerut demisia șefului IGPR, Bogdan Despescu, mai ales ca opinia publica a cerut caderea unor capete importante.…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca lucrurile ”au evoluat firesc” intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, adaugand ca actualul lider al PSD va fi istorie, iar premierul isi va putea forma guvernul dupa cum considera el.Citeste si: Klaus Iohannis a semnat: Mai multe legi IMPORTANTE,…

- Razboiul dintre premierul Mihai Tudose si liderul PSD, Liviu Dragnea, pare de neoprit. Miercuri seara, Tudose a vorbit despre relatia sa cu serviciile secrete, trimitand sageti evidente spre Dragnea. "Eu m-am cam saturat de tot felul de abtibilduri din astea (n.r. - de securist si comunist). (...) Eu…

- „Nu cred ca Legile Justitie ar trebui sa fie comparate cu un porc”, a declarat luni Liviu Dragnea, in replica la reprosul presedintelui Iohannis ca majoritatea parlamentara s-a grabit sa ingrase porcul in Ajunul Craciunilui atunci cand a votat aceste legi. Cum Craciunul tocmai ce-a trecut, iar legile…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat acuzații dure la adresa foștilor colegi din PSD. Potrivit fostului premier, ministrul de Interne Carmen Dan ar vrea sa-și dea demisia din funcție, dar nu este lasata de Liviu Dragnea. „Carmen Dan vrea sa îsi dea demisia, dar nu o lasa…

- Marea problema a partidelor care castiga alegerile este ca vor sa conduca, nu sa guverneze. Mai mult decat toate, PSD nu a inteles niciodata ca trebuie sa guverneze nu sa conduca. De aici survin multe din necazurile cu care se confrunta nu doar partidul, ci si tara intreaga. Din aceasta pricina PSD…

- Luni e ziua decisiva pentru razboiul din PSD, atunci are loc ședința Comitetului Executiv al partidului și, pe masura ce ne apropiem de aceasta zi, negocierile sunt tot mai dure în interiorul formațiunii politice, iar ruptura dintre Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose pare tot mai evidenta.…