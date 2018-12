„De la PSD tot timpul a candidat la functia de presedinte, ca a vrut sau nu, liderul partidului. Eu nu cred ca va candida altcineva”, a spus fostul premier Victor Ponta in direct la postul de televiziune Romania TV. Intrebat ce ar vota intr-o posibila finala dintre Liviu Dragnea si Dacian Ciolos el a spus: „Eu nu cred ca domnul Liviu Dragnea ajunge in finala. Nu cred ca Ciolos este o varianta buna pentru functia de presedinte.Nu l-as vota pe domnul Ciolos. In mod normal Klaus Iohannis ar trebui sa intre in turul doi cu candidatul PSD, oricare ar fi acela. Dar fiind vorba de Dragnea eu nu-i…