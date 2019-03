Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca inca spera ca Liviu Dragnea, „daca are curaj si demnitate”, sa fie pe primul loc pe lista de candidati PSD...

- Aflat in județul Dambovița, Victor Ponta l-a comparat, la Targoviște, pe Liviu Dragnea, cu „un șobolan care se ascunde prin cotloane, in intuneric”. „Eu cred ca Dragnea ar trebui sa fie pe primul loc (n.r. in lista PSD la alegerile europarlamentare) sa-și reprezinte partidul și sa raspunda la intrebari”(…)…

- Atac extrem de dur al lui Victor Ponta la adresa șefului PSD, Liviu Dragnea. Aflat într-un pelerinaj de campanie electorala, în județul Dâmbovița, Victor Ponta la comparat, la Târgoviște, pe Liviu Dragnea, cu &"un

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca inca spera ca Liviu Dragnea, ''daca are curaj si demnitate'', sa fie pe primul loc pe lista de candidati PSD pentru alegerile europarlamentare. ''Eu inca sper ca domnul Dragnea,…

- Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea, ''daca are curaj si demnitate'', ar trebui sa fie pe primul loc pe lista de candidati PSD pentru alegerile europarlamentare, mentionand ca, in caz contrar, "se va comporta ca un sobolan". ''Eu inca sper ca domnul Dragnea, daca are putin curaj si demnitate…

- Victor Ponta sapa cu o rapiditate uluitoare la temelia PSD și face transferuri pe banda rulanta. La Pro Romania au trecut deja grei ai partidului precum fostul premier Mihai Tudose și deputatul Georgian Pop.Citește și: Moment HALUCINANT in PSD: cum pedepsește Liviu Dragnea TRADAREA lui Mihai…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca si-ar dori ca pe listele partidului pentru europarlamentare sa fie Corina Cretu, despre care a adaugat ca poate fi un bun candidat si la prezidentiale, potrivit Agerpres. ''Noi ne-am bucura…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca si-ar dori ca pe listele partidului pentru europarlamentare sa fie Corina Cretu, despre care a adaugat ca poate fi un bun candidat si la prezidentiale. ''Noi ne-am bucura foarte mult daca,…