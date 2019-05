Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, in orasul Simeria, ca USR si PNL nu sunt pregatite pentru actul de guvernare, precizand insa ca ar putea vota pentru inlocuirea guvernului condus de premierul Viorica Dancila. In acest context, liderul Pro Romania a adaugat ca nu ar vota pentru…

- Privind la ce se intampla in Romania, cel mai potrivit raspuns este „din intamplare”. Da, figurile noi de pe scena politica a ultimilor ani au aparut din intamplare. O simpla intamplare este aparitia in functia de prim-ministru a doamnei Viorica Dancila. Tot o intamplare este lansarea unui jurnalist…

- Președintele PNL, Ludovic Orban considera ca se apropie sfarșitul politic al liderului PSD, Liviu Dragnea și aduce ca argument lipsa de subordonare din ultima perioada chiar a premierului Viorica...

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a fost ieri in Dambovita, agenda deplasarii fiind deosebit de densa. O prima etapa s-a consumat la Titu, unde fostul premier, insotit de Georgica Dumitru, coordonatorul Pro Romania Dambovita si senatorul Adrian Tutuianu a vizitat doi agenti economici, furnizori…

- "Increderea in presedintele Klaus Iohannis se situeaza la un nivel de 39,5% incredere multa si foarte multa, inregistrand o crestere de aproape 5 procente comparativ cu luna noiembrie 2018. Pe locul al doilea in clasamentul increderii se situeaza Gabriela Firea cu 23,9%, in scadere fata de luna noiembrie…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, face acuzatii extrem de grave la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Fostul premier afirma ca banii pe care Dragnea ii ia de la servicii se duc spre o firma din Israel, indicand exact destinatia. The post Victor Ponta, acuzatii incediare: Liviu Dragnea ia bani…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, propune suspendarea alocarii a 100 de milioane de euro pentru partidele politice parlamentare, suma pe care o considera "total nejustificata si fara echivalent la nivel european". "In conditiile &i...