- Fostul premier, Victor Ponta, susține ca scandalul momentului in care este implicata și Carmen Dan, ministrul de Interne, este mult mai complicat decat pare. Conform lui Ponta, Dan ar vrea sa demisioneze, dar nu poate face acest lucru fara acordul lui Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților.

- Carmen Dan a vrut sa-și dea demisia din funcția de ministru de Interne, din cauza scandalului produs de polițistul-pedofil! Zvonul care a circulat in ultimul timp a fost confirmat de Victor Ponta, care a anunțat ca foștii sai colegi din PSD i-au facut aceste confesiuni.Ponta a punctat și lipsa…

- Victor Ponta a dezvaluit una dintre ceea ce el numește ”obsesia” lui Liviu Dragnea. Fostul lider PSD a declarat ca Liviu Dragnea și-ar fi dorit, cand a fost ministru, sa conduca Ministerul de Interne. De acolo au inceput certuri intre Dragnea și Ponta.”E una dintre cele mai mari certuri pe…

- Sociologul Marius Pieleanu lanseaza un atac neașteptat la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan. Pieleanu arata ca declarația de presa prin care ministrul de Interne a cerut demiteri in sistem a fost mai degraba a unui om ”care se vaita la televizor” și nu a unui șef care ordona și dispune subalternilor.…

- Probabil inca abțiguiți de țuicile fierte ale Craciunului și cu toți neuronii (nu-s mulți, ce-i drept, dar conteaza) și preocupați sa digere porcariile cu care și-au rasfațat colonul, coloneii și generalii facuți la apelul bocancilor prin Ministerul de Interne s-au urnit mai greu zilele astea sa-l prinda…

- Reținerea principalului suspect in agresiunea din 5 ianuarie 2018 are potențialul unui scandal uriaș, cu foarte multe conotații politice. Identificarea suspectului in persoana unui polițist o pune pe Carmen Dan in situația de a reacționa violent la adresa unor subordonați sau de a-și recunoaște neputința…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, luni, STIRIPESURSE.RO.Citeste si:…

- Fostul ministru al Cercetarii, Serban Valeca, a declarat luni, la sediul PSD, ca in cadrul CEX urmeaza sa se desemneze succesorul Doinei Pana in functia de ministru al Apelor si Padurilor. De asemenea, acesta a spus ca nu este momentul ca ministerul pe care l-a condus sa fie comasat.„Am spus…

- Închisoare pe viața pentru uciderea unui polițist. Asta cere Ministerul de Interne, care vrea pedepse mai aspre pentru ultraj. Potrivit unor surse Realitatea TV, ministrul Carmen Dan l-a chemat la discuții pe aceasta tema pe șeful de la Justiție, Tudorel Toader.

- Veste proasta de la instanta pentru Gabriel Berca – fost senator si, totodata, fostul sef de la Ministerul de Interne de pe vremea Guvernului Boc. Berca a aflat, joi, ca Inalta Curte a dispus condamnarea sa la doi ani de inchisoare, pentru trafic de influenta. Este vorba despre o decizie definitiva.…

- Lovitura dura primita de "Fabrica de generali" din cadrul Ministerului de Interne. Potrivit National, desi era cap de lista pentru promovarea in rang de general, unul dintre varfurile structurii a fost omis de catre presedintele Iohannis la inaintarea in grad. Citeste si: Victor Ponta, reactie…

- Polițistul ranit in timpul perchezițiilor de la Radauți ar putea fi transferat intr-o clinica universitara daca se va impune o intervenție neurochirurgicala, pentru ca viața acestuia sa fie salvata, a declarat marți ministrul de Interne, Carmen Dan.''Este o alta intamplare nefericita in care…

- "Portavocea lui Liviu Dragnea, a se citi Gabriela Firea Pandele, s-a dezlanțuit. Obișnuita sa nu i se puna nimeni de-a curmezișul, doamna Firea pune toate tunurile pe Tudose. In batalie intra și doamna Carmen Dan, șefa de la Interne, o alta apropiata a fostului baron de Teleorman, nemulțumita, vezi…

- Ministerul de Interne face ancheta, dupa ce Gabriela Firea a acuzat-o pe Carmen Dan ca subordonatii sai nu au intervenit mai ferm, ieri, cand protestatarii au impiedicat amplasarea targului de Craciun din Piata Victoriei.

- Intrebat daca a discutat cu ministrul de Interne despre faptul ca aceasta a gasit un dispozitiv de inregistrare in apartamentul in care locuieste, Tudose a raspuns: „Nu am discutat, daca simtea nevoia ma suna”. „Asa, ca sa o intreb ce mai gaseste domnia sa prin casa?”, a mai spus șeful Executivului.…

- In locuinta in care sta cu chirie ministrul de Interne, Carmen Dan, care afirma ca a gasit un dispozitiv de inregistrare ascuns intr-o priza, a locuit anterior atasatul comercial al Ambasadei SUA la Bucuresti, a afirmat Rares Bogdan, la Realitatea Tv.Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat,…

- Victor Ponta a facut afirmații cu privire la anuntul facut de ministrul de Interne privind dispozitivul gasit la domiciliul sau. "Nu am paza, nu sta niciun politist în fata locuintei, am considerat ca nu e necesar", a spus ea. "În locul doamnei Carmen…

- Scandalul ascultarii ministrului de Interne, Carmen Dan, in propria casa a explodat in aceasta seara. Dupa ce ministrul a dezvaluit totul la Romania TV, fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea a reactionat dur la emisiunea lui Victor Ciutacu. Udrea a facut afirmatii extrem de grave. Spune ca totul…

- Bomba serii vine de la Ministerul de Interne. Carmen Dan a anuntat la Romania TV ca a fost ascultata in propria casa cu microfoane. Daca SRI a negat vehement ca ar avea vreo legatura, seful comisiei de Control a SRI din Parlament, Claudiu Manda lanseaza un atac extrem de dur la adresa DNA si a Laurei…

- Ovidiu Marincea a precizat ca șeful SRI Eduard Hellvig și Carmen Dan au avut o discuție dupa gasirea microfoanelor. Mai mult, Marincea a spus ca au primit informații de la Ministerul de Interne, in posesia caruia se afla microfonul in acest moment, precizand ca dispozitivul vine dintr-o zona privata,…

- Parchetul General a deschis un dosar penal, dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o plangere penala ca a gasit un microfon de interceptare, ascuns intr-o priza, in casa inchiriata. Invitat la Digi 24, Victor Ponta a comentat in mod surprinzator evenimentul.Fost coleg de partid…

- Daca fostul premier Victor Ponta vorbea de o intalnire intre Liviu Dragnea si Laura Codruta Kovesi iarna, la vila SRI, noi dezvaluiri scot la iveala informatii cutremuratoare. Reuniunea dintre presedintele PSD si sefa DNA ar fi avut loc chiar in primavara aceasta si nu o data, ci de patru ori, scrie…

- Biroul Executiv al PNL a luat decizia, luni, de o convoca la Parlament pe ministrul de Interne, Carmen Dan, pe tema interventiei jandarmilor la protestele de duminica din Capitala, a anuntat presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Citeste si: Premierul Mihai Tudose arunca BOMBA. Anuntul OFICIAL…

- Biroul Executiv al PNL a luat decizia, luni, de a o convoca la Parlament pe Carmen Dan, ministru de Interne, pe tema intervenției jandarmilor la protestele de duminica din Capitala, a anunțat președintele liberalilor, Ludovic Orban. "Am luat decizia de a convoca ministrul de…

- ”Am luat decizia de a convoca ministrul de Interne, ca urmare a gravelor pericole create de Ministerul de Interne fata de demonstranti”, a afirmat presedintele PNL. Potrivit Jandarmeriei, folosirea cailor la protestele de duminica seara din Capitala a avut scopul "de a orienta masa de manifestanti…

- Deputatul PNL Pavel Popescu i-a cerut, luni, ministrului de Interne, Carmen Dan, sa nu mai implice Jandarmeria in ”interese de grup sau personale”, sa-i redea acesteia ”libertatea” de a actiona conform propriilor protocoale stabilite de profesionistii institutiei si ii solicita demisia de onoare ”daca…

- Razboiul subteran din interiorul PSD este mai acerb ca niciodata. Dupa eliminarea din Guvern a Rovanei Plumb și a lui Sevil Shhaideh, doi dintre oamenii fideli ai lui Liviu Dragnea, acum se incearca crearea unui context favorabil pentru schimbarea lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne, ultimul…

- Liviu Dragnea a avut un scurt discurs, azi, in fața colegilor din PSD din Camera Deputaților. La aceasta ședința a participat și ministrul de Interne, Carmen Dan, care este senatoare. Luni, 13 noiembrie, va ramane o zi de neuitat pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea. Dupa vizita de la DNA din aceasta…

- "Vreti sa va dau eu, acum, nume si pronume si toate cele?", le-a spus Carmen Dan jurnalistilor, la Sibiu, unde a participat la un exercitiu organizat la Centrul Chinologic. Ea a mai afirmat ca soferul autocarului Jandarmeriei "va suporta rigorile". Un autocar inmatriculat la Ministerul de Interne a…

- Un incident mai puțin placut pentru președintele PSD și al Camerei Deputaților pe Aeroportul din Viena chiar in ziua in care protestele #rezist au fost reluate in Capitala.Decizie controversata a ministrului de Interne: Cum vrea Carmen Dan sa schimbe examenul de admitere la Politie El…

- Fostul colonel din SRI, Daniel Dragomir, susține ca are informații conform carora saptamana care incepe va fi una de foc. DNA ii va salta pe Liviu Dragnea, Victor Ponta, Elena Udrea sau Gabriel Oprea, totul in uralele celor care vor protesta in strada.Citește și: Avocata lui Dragnea face un…

- Atributii sporite pentru politisti Politistii vor avea atributii sporite, potrivit unui proiect de lege lansat în dezbatere publica de Ministerul de Interne. Noile prevederi au fost elaborate în urma consultarilor cu sindicatele din domeniu, dupa ce a crescut foarte mult…

- Romica Parpalea, denuntatorul lui Liviu Dragnea in Dosarul Referendumul, s-a prezentat miercuri la DIICOT pentru a depune o plangere impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, care recent a depus o plangere impotriva lui. Cel care a fost poreclit de presa drept ”mortul lui Dragnea” a lansat mai multe…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a depus luni la DIICOT o plangere penala impotriva lui Romica Parpalea, denunțatorul din dosarul "Referendumul" și cel care a facut la DNA plangeri penale impotriva ei și a președintelui PSD, Liviu Dragnea. AGERPRES/(AS — autor: Eusebi Manolache,…

- Aceasta decizie vine dupa ce Parlamentul regional al Cataloniei a votat o declaratie de independenta si dupa ce Senatul spaniol a aprobat aplicarea articolului 155 din Constitutie privind suspendarea autonomiei regiunii. Vineri seara, Guvernul Spaniei a decis dizolvarea Executivului regiunii…

- Bogdan Chirieac se intreaba care a fost contextul in care Victor Ponta, premierul Romaniei in funcție a asistat la o astfel de negociere. "Ce-a spus domnul Ponta pe facebook este un autodenunț. Dansul era primul ministru in funcție, premierul unei țari europene, membra NATO, membra UE și asista…

- Victor Ponta spune ca Razvan Cuc era mai bun decat Felix Stroe, dar și ca dintre fostul ministru al Dezvoltarii Regionale și Paul Stanescu, o prefera pe Sevil Shhaideh. ”O sa plangeți dupa Cuc, cu asta nou.”, a declarat fostul premier la TVR 1. ”Dragnea avea trei oameni cu care guverna:…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca Mihai Tudose a reușit sa dezbmembreze parțial ”Cartelul de la Teldrum”, sugerand ca din acest grup a mai ramas in Guvern doar ministrul de Interne, Carmen Dan. ”Tudose a reusit sa scape din Guvern de cei mai importanti soldati ai “Cartelului de la Teldrum” – Mihai…

- "Dupa ce ca avem circ in loc de guvernare - avem circ pe reprize: Repriza 1 - Tudose a reusit sa scape din Guvern de cei mai importanti soldati ai “Cartelului de la Teldrum” - Mihai Busuioc, Sevil Shhaideh si Razvan Cuc (actiunea DNA este doar un pretext total neinspirat) / a ramas Carmen Dan ca…

- Victor Ponta, fost premier din partea PSD, spune ca sedinta conducerii partidului de joi noapte a aratat ca nimeni nu se poate baza pe ajutorul lui Liviu Dragnea, pentru ca “se salveaza intotdeauna doar pe el. Ponta a adaugat ca liderii PSD "s-au comportat iar halucinant” si ca “sa supui la vot demisii…

- Fostul prim-ministru și fost președinte al PSD, deputatul Victor Ponta, a avut numai cuvinte de lauda la adresa actualului premier, Mihai Tudose, pe care il felicita pentru curajul de a elimina din guvern membrii ”cartelului TelDrum”. El ii recomanda actualului prim-ministru sa nu accepte la ședința…