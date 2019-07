Ponta îl acuză pe Cioloș că luptă pentru Franța, nu pentru România Președintele Pro Romania, Victor Ponta, il acuza pe Dacian Cioloș de negocieri pentru Franța, nicidecum pentru Romania. ”Nu este de ras - este de plans! Dacian Ciolos a negociat si luptat ( ca de obicei ) pentru tara lui - Franta! Problema noastra este cine negocieaza si cine se lupta pentru Romania! Marea negociere pentru principalele posturi de conducere la nivelul Uniunii Europene a dus la un rezultat trist - nicio persoana nascuta si crescuta in Estul Europei ( sau in oricare dintre cele 13 tari intrate in UE dupa 2004 ) nu a primit nimic! Acum urmeaza un alt test -… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

