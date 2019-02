Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PMP Robert Turcescu lanseaza o informatie pe "surse foarte bine informate". Fostul jurnalistul sustine ca Guvernul urmeaza sa adopte o ordonanta de urgenta, fara sa precizeze despre ce act normativ este vorba."Surse FOARTE bine informate: atentie, Dragnea se pregateste sa dea Ordonanta!!!",…

- ''Doamna Corina Crețu este unul dintre cei mai buni eurocomisari de la Bruxelles. Dansa chiar are rezultate din toate punctele de vedere și relații personale așa cum puțini dintre cei aflați la Bruxelles au reușit sa iși faca. Valoarea sa enorma este insa pentru Romania, nu neaparat pentru campania…

- Mogulul Dan Voiculescu face duminica un apel catre clasa politica din Romania. Razboiul politic steril este o forma de abuz, avertizeaza profesorul Dan Voiculescu intr-o postare de pe blogul sau.„Confruntarile dintre Președinție și Guvern monopolizeaza agenda publica și la inceputul anului…

- Fostul premier Victor Ponta, liderul Pro Romania, afirma ca "Dragnea foloseste si Armata in scop infractional" si ca "la Guvern si la MApN sunt niste simple marionete ale unui mafiot si ale grupului sau infractional care vrea sa fure miliarde de euro prin contracte trucate de achizitii de armament",…

- "Ce inseamna masurile care se iau maine de Guvern? De la 1 ianuariese suspenda prevederile legii pensiilor care impun indexarea de la 1 ianuarie a pensiilor cu un coeficient intre creșterea salariului mediu și inflație. Deci pana in septembrie nu primesc nici un leu in plus. Exact cei care au votat…

- Schimbarea lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputatilor atarna de o singura conditie: unificarea Opozitiei. Victor Ponta, care a stricat majoritatea PSD-ALDE, va propune zilele urmatoare schimbarea Regulamentului Camerei Deputatilor, astfel incat Liviu Dragnea, marele sau rival, sa nu mai ramana…

