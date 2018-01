Ponta ii da replica lui Stefanescu: Rau e cand bufonul vorbeste in numele presedintelui

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta ii da replica lui Codrin Ștefanescu, dupa ce acesta a avut un atac foarte dur la adresa fostului premier, sustinand ca acesta a lucrat de la bun inceput impotriva partidului. „Și-a bagat dracu coada”, a spus Ștefanescu, cu trimitere la cazul lui Grindeanu. Lovitura! Parchetul…

- Victor Ponta a primit cetatenia sarba: Sunt consilier onorific al presedintelui Vucic, a spus fostul premier, pentru Agerpres , dupa ce presa sarba a scris despre acest lucru. Victor Ponta spune ca este o „calitate onorifica si onoranta”. „Eu sunt consilier onorific al presedintelui Vucic (presedintele…

- Se incing spiritele in interiorul PSD, intre taberele lui Mihai Tudose și Liviu Dragnea. Dupa ce președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, l-a atacat susținand ca nu a citit carți de doctrina politica pentru a veni cu documente programatice in ședințele PSD, Niculae Badalau, președinte executiv al…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres."Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci…

- Președintele Senatului lanseaza acuzații vehemente la adresa șefului statului. Calin Popescu Tariceanu susține ca președintele Iohannis patroneaza statul paralel și este o marioneta folosita de sistemul represiv din Romania.

- Pe fondul nemultumirilor exprimate de reprezentanti ai breslei magistratilor, dar si a protestelor de seara trecuta, din Capitala si din alte orase mari ale tarii, fata de modificarile ce vizeaza cele trei lei ale Justitiei, al doilea om in stat a adus in discutie inca o data faptul ca Parlamentul este…

- Președintele Parlamentului de la Chișinau Andrian Candu, a anunțat, citat de agenția IPN, ca va face un demers catre președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, sa declare ziua de sâmbata, 16 decembrie, zi de doliu national, avînd în vedere relația istorica a Moldovei cu Regele…

- Doi parlamentari au reusit contraperformanta sa nu aiba nici macar o inițiativa legislativa, în ultimul an de zile, scrie cotidianul national Jurnalul. Fost premier al Guvernului României, Victor Ponta, în prezent deputat neafiliat, și fostul ministru al Sanatații,…

- "Sunt doua aspecte importante. Vorbim despre legile pe care Monica Macovei și guvernul de la acea vreme le-a trecut. Sunt chestiuni pe care le-aș pune in discuție. De asemenea, vorbim și despre ordonanțele care au fost adoptate in 2016, eu nefiind de acord cu multe dintre ei, dar in ceea ce privește…

- Dupa ce recent o femeie internata la Alba Iublia a pierit, pe fondul lipsei de imunoglobulina – caz tragic ce a iscat o multime de comentarii -ministrul Sanatatii arata cu degetul catre precedesorul sau in fotoliul de sef al MS, din vremea Guvernului tehnocrat, Vlad Voiculescu. “Regret profund ce s-a…

- Fostul presedinte, Traian Basescu se implica in scandalul de la nivelul Puterii. Seful statului, Klaus Iohannis e intr-un conflict deschis cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. De multe ori, mai multi oameni importanti din PSD si ALDE, precum Liviu Plesoianu, au cerut vehement suspendarea…

- Daca fostul premier Victor Ponta vorbea de o intalnire intre Liviu Dragnea si Laura Codruta Kovesi iarna, la vila SRI, noi dezvaluiri scot la iveala informatii cutremuratoare. Reuniunea dintre presedintele PSD si sefa DNA ar fi avut loc chiar in primavara aceasta si nu o data, ci de patru ori, scrie…

- Fostul premier si sef al PSD, Victor Ponta, e invitatul din aceasta seara al lui Cosmin Prelipceanu, la Jurnal de Seara. Printe subiectele de discutie vor fi problemele penale ale actualului lider al social-democratilor, Liviu Dragnea, „revolutia fiscala” si modificarile pregatite de Parlament la legile…

- Liberalul Catalin Predoiu, despre care se stie ca a condus Ministerul Justitiei, in perioada Guvernului Tariceanu, se numara printre politicienii care au reactionat fata de mesajul venit dinspre Departamentul american de Stat, pe marginea modificarilor menit a fi aduse Legilor Justitiei, in cadrul proiectului aflat…

- Au fost discutii, in prima parte a zilei de marti, la Parlament, mai exact in biroul presedintelui Senatului, pe fondul comunicatului dinspre Departamentul de Stat, pe tema modificarilor legilor Justitiei. La intrevedere a fost prezent ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Dar si – la un moment dat…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat marți dupa ce Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si a cerut Parlamentului sa…

- Daca Olguta Vasilescu dadea de inteles ca nu e cazul sa se plece urechea la zvonurile privind o eventuala noua remaniere, spusele numarului doi din cadrul PSD-ului par sa transmita un altfel de mesaj. “Cred ca pana in luna februarie 2018, Elena Dinu va fi ministru al Sanatatii! Pentru anul viitor, pentru…

- Donald Trump a publicat un mesaj pe Twitter, sambata, in care a acuzat CNN ca reprezinta foarte slab Statele Unite ale Americii in lume. Televiziunea a reactionat, raspunzand pe platforma de socializare ca aceasta este una dintre atributiile presedintelui, informeaza hollywoodreporter.com.Citește…

- Varianta careia ii daduse glas, recent, insusi liderul PNL e negata de catre seful social-democratilor. Printre intrebarile carora le-a raspuns, de la Parlament, a fost si cea legata despre un eventual plan ce ar viza suspendarea lui Klaus Iohannis. “Nu s-a discutat la noi asa ceva!”, a replicat Dragnea.…

- Liderul PSD a reactionat in termeni cat se poate de categorici la recenta declaratie a sefului statului, cu privire la situatia lui Dragnea, dupa ce acesta din urma a intrat in vizorul DNA intr-un alt dosar. Ceea ce unora li s-a parut a fi poate cea mai transanta replica data de seful PSD dupa o […]…

- Ies la iveala amanunte halucinante din scandalul momentului. Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a devoalat, la TVR, secrete incredibile despre seful OLAF, institutia care 'l-a ingropat' pe Liviu Dragnea. In direct la Romania9, emisiune moderata de catre Ionut Cristache, Vanghelie a…

- Dupa discutiile avute, joi, cu doi reprezentanti ai partidului Pro Romania, intre ei fostul ministru Daniel Constantin, fosta sefa a PNL a anuntat ca liberalii intentioneaza sa depuna motiune de cenzura in cursul zilei urmatoare. Si ca pana atunci se asteapta decizia formatiunii din care face parte…

- ”Victor Ponta a spus ca m-am vazut cu Liviu Dragnea și așa am mai scos o prostie pe gura cum a fost cea de ieri ca Magureanu și sistemul comunostoid este creatorul partidului sau! Nu Victor! Nu m-am vazut cu Dragnea! Am fost la vanatoare in Teleorman dar nu cu Liviu! Tu ai fost cu Liviu! Si cand…

- [citeste si] Bogdan Diaconu, președintele PRU, a afirmat, pentru DCNews, ca relația sa de prietenie cu Victor Ponta s-a incheiat in luna martie cand ”cand a incercat sa destabilizeze PRU și sa incerce sa ia niște organizații construite in timp la noul sau proiect numit astazi PRO Romania dupa…

- Nu doar liberalii si useristii considera ca nu ar trebui ca Dragnea sa se mai afle in fruntea Camerei Inferioare a Legislativului, dupa ce s-a ales cu noi acuzatii din partea DNA. Si Pro Romania sustine schimbarea liderului PSD din fotoliul corespunzator celui de-al treilea om in stat, din cate a anuntat…

- Referindu-se la demersul pe care liberalii vor sa il initieze, pe fondul adoptarii OUG-ului privind modificarile la Codul fiscal, fostul premier a fost cat se poate de transant. Nu ii vede rostul in clipa de fata, a lasat sa se inteleaga Victor Ponta, in cursul zilei de marti. Explicand, intr-o conferinta…

- Chemata la instanta, pentru a fi audiata ca martor in dosarul Rovinari-Turceni, in care sunt cercetati, printre altii, fostul premier Victor Ponta si un fost ministru PSD, Dan Sova, Alina Gorghiu a venit la Inalta Curte, in prima parte a zilei de marti. Procedura nu a fost deloc una de durata, aspect…

- Domnul senator are in continuare o placere sa fie ascultat și sa impartașeasca tuturor lecții de educație și moralitate. Vorbește despre faptul ca nu ma ridic la valoarea funcției pe care o am adaugandu-și in vocabular grupul de cuvinte “stapanul județului”. Il invaț pe domnul senator ca pentru a fi…

- Fostul premier Victor Ponta și-a exprimat mirarea ca în cadrul organizației TSD se vorbește despre "Pirați", și a aratat ca "macar președintele TSD este singurul șef de organizație naționala care nu este din Teleorman".

- Victor Ponta critica in termeni duri conducerea PSD, pornind de la faptul ca duminica, la Congresul Tineretului Social - Democrat, a fost folosita corloana sonora a filmului "Piratii din Caraibe", el spunand ca a infiintat TSD in 2002, "cand Dragnea se pregatea sa vina de pe PD pe PSD" si ca atunci…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, considera ca vizita presedintelui SUA Donald Trump in Asia este o „provocare la razboi” facandu-l „batran senil”. Dar Trump nu s-a lasat mai prejos.

- In vara lui 2014 sistemul, fara sa se stie inca pe atunci ca, de fapt, mare parte din el este ditamai „statul paralel”, era la apogeul Puterii sale. Si nici ca-i pasa ca la Palatul Victoria este „motanelul” Victor Ponta iar la Cotroceni un Traian Basescu tot mai jalnic, atata timp cat orice lider din…

- Presedintele american Donald Trump i-a acuzat pe unii dintre zecii de printi, ministri si oameni de afaceri arestati pentru coruptie in Arabia Saudita ca au 'muls' tara, oferind astfel un sprijin semnificativ regelui Salman si printului mostenitor Mohammed ben Salman dupa aceasta campanie fara precedent,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, vineri, declarațiile recente ale lui Klaus Iohannis, care a solicitat coaliției de guvernare sa renunțe la politica fiscala promovata, pe care a numit-o o ”țopaiala fiscala”, din care nu castiga nimeni.„Imi asum faptul ca n-am reușit sa fiu la televizor,…

- Calin Popescu Tariceanu ii raspunde președintelui Klaus Iohannis dupa ce a fost numit ”obsedat”. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in Romania nu exista nici forte oculte, nici forte subterane si a sustinut ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, creeaza impresia cateodata ca…

- Deputatul PSD Florin Iordache a respins, joi, toate criticile aduse de președintele Klaus Iohannis referitoare la modificarea legilor justiției. El considera ca propunerile imbunatațesc legislația in domeniu și sunt promovate printr-o procedura parlamentara normala, potrivit...

- Recent, fostul premier Ponta facea referire la un presuspus parlit de porc, de Craciun, in urma cu patru ani, ocazie cu care actualul sef al PSD s-ar fi intalnit cu actuala sefa a DNA-ului. Aflat la Parlament si intrebat asupra variantei sale a “povestii”, Dragnea a dat o replica pe un ton categoric.…

- Decizia de inregistrare a ”Pro Romania” – partidul girat de de Victor Ponta, a dat aripi dizidentilor social-democrati, care incep sa-l incolteasca pe Liviu Dragnea. Pentru nimeni nu mai e un secret ca PSD colcaie de nemultumurile starnite de modul in care conduce Liviu Dragnea. Din fericire pentru…

- Victor Ponta soca o tara intreaga atunci cand dezvaluia ca nu a putut demara proiectul constructiei Ploiesti – Brasov, prin Comarnic, in urma unei campanii de presiuni a unor „mari puteri” in care s-ar fi facut inclusiv aluzii cu trimiterea la „Beciul Domnesc” pentru sustinatorii acestei lucrari de…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, ca nu a intalnit-o niciodata pe Codruta Kovesi, comentand astfel afirmatiile fostului lider al partidului Victor Ponta conform carora l-a vazut cu ochii sai si l-a auzit cu urechile sale cand se ruga de Laura Codruta Kovesi si de Florian Coldea sa il ajute cu…

- Laura Codruta Kovesi a vorbit despre cele mai recente declaratii din spatiul public care o vizeaza, si anume cele ale fostului premierul Victor Ponta care sustine ca l-a vazut personal pe Liviu Dragnea cum se ruga de sefa DNA sa il ajute intr-un dosar penal. "Sa nu uitam ca (Liviu Dragnea…

- Dupa ce Victor Ponta a afirmat ca Dragnea, Coldea si Kovesi se intalneau in contexte informale si chiar au negociat situatia juridica a presedintelui PSD, sefa DNA s-a hotarat sa-si incalce promisiunea ca nu va mai raspunde la asemenea acuzatii si sa dea o replica. Kovesi sustine ca nimeni nu a fost…

- Victor Ponta nu a vrut sa le faca probleme parlamentarilor de la PSD. Este convins ca aceștia ar avea probleme cu Liviu Dragnea daca ar vorbi cu el. „Le e frica de el. Ii leaga in lanțuri, ii bate cu biciul daca m-au salutat c...

- Nemo a reusit sa le abata, pentru scurta vreme, ce-i drept, atentia stapanului sau si a catorva ministri aflati in plina sedinta la Palatul Elysee cu un gest banal pentru un caine. E drept ca toti se asteptau sa-l faca in curte, si nu fix intr-un semineu din Palat. Nu si simpaticul patruped, care n-a…

- Numirea presedintelui Republicii Zimbabwe ca ambasador al bunavointei al Organizatiei Mondiale a Sanatatii ”contrazice idealurile ONU”, au denuntat SUA o decizie care a starnit critici in intreaba lume. ”Guvernul american a impus sanctiuni impotriva presedintelui Mugabe din cauza crimelor contra poporului…