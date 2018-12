PONTA, ieșire spectaculoasă: Putem face și noi ca în VANUATU „Putem sa facem si noi ca in Vanuatu? Daca aceasta este singura solutie sa scapam de restul necazurilor pe care le aduce asupra tarii disperarea unui om? Chiar si in Vanuatu masurile economice anuntate in urma cu doua zile de Guvern ar fi considerate de un populism si o imbecilitate inacceptabile / le-a aplicat doar Hugo Chavez in Venezuela si ati vazut ce a iesit ! PS - pensiile vor fi inghetate de la 1 Ianuarie ( pana in Septembrie spun guvernantii - vedem atunci daca nu cumva au mintit din nou) / in schimb de la 1 Ianuarie cresc cu aprox. 9% indemnizatiile demnitarilor si alesilor la nivel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

