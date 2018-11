Stiri pe aceeasi tema

- El ameninta ca va serge de pe pagina sa de Facebook comentariile contestatarilor catedralei, care "se cred atat de superiori incat ii pot dispretui pe cei care cred in religie si in Biserica". Intr-o postare pe Facebook in care ii critica pe contestatarii Catedralei Mantuirii Neamului, Victor Ponta…

- Liderul Pro Romania a participat duminica la evenimentul de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului, postand si un filmulet din timpul slujbei pe pagina sa de Facebook. Fostul premier a tinut insa sa isi avertizeze o parte dintre cititori ca le va sterge comentariile daca vor continua sa se creada…

- Victor Ponta s-a dezlanțuit pe Facebook pe tema Catedralei Mantuirii Neamului. Fostul premier susține ca obiectivul era unul absolut necesar pentru poporul roman și amenința ca va șterge comentariile celor care sunt impotriva bisericii."In Anul Centenarului Marii Uniri romanii si Romania au…

- „Punct si de la capat! Am vazut declaratia fostului ministru Ilan Laufer de la pupitrul cu insemnele PSD. Ingrozitoare! S-a ajuns prea departe in batalia politica dintre Presedintele Romaniei si Dragnea/Tariceanu, dintre Presedintele Romaniei si Guvernul Romaniei, dintre majoritatea parlamentara…

- "Cel mai grav este faptul ca Victor Negrescu este Ministrul care a lucrat pentru pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei semestriale a Consiliului UE de la 1 Ianuarie - ce mesaj transmitem noi la Bruxelles prin demisia sa? Si marti vom avea aprobata in Parlamentul European o rezolutie extrem…

- Ministrul Transporturilor a precizat ca, astazi, in Romania sunt autorizate pentru transport de persoane 3.618 firme, din care efectueaza curse 325, fiind autorizate pentru transport de pasageri peste 39.000 de autobuze, dar fac curse 2.900. "De aceea, am inceput elaborarea unui proiect de ordin de…

- "DATORITA activitatii directe a Corinei Cretu si echipei sale de la Bruxelles am reusit in perioada 2014-2016 sa aducem in Romania un surplus de peste 5 miliarde de euro fonduri structurale nerambursabile !DIN CAUZA incompetentei Guvernelor Dragnea pierdem in 2018 deja 800 milioane de euro…

- Deputatul PSD Gabriel Petrea a catalogat, sambata, pe Facebook, ca fiind „complet inacceptabila” ideea ministrului de Finanțe privind apariția unor pachete diferite de servicii de sanatate in funcție de contribuțiile platite.„Accesul diferențiat la serviciile de sanatate in funcție de contribuții,…