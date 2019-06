Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut, astazi, la vot, postul de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, in fața Estoniei, care a caștigat pentru prima data acest loc. Locurile de membru nepermanent sunt alocate pe baza de apartenența regionala. Estonia a avut nevoie de doua tururi pentru a invinge Romania,…

- „FALIMENT ISTORIC pentru politica externa si pentru prestigiul Romaniei in lume! Romania a pierdut competitia pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU ! Am pierdut in fata Estoniei - insa am pierdut in totalitate pe mana noastra! Votul final a fost rusinos : 132 de voturi…

- Fostul premier Victor Ponta a apreciat, vineri, ca vinovati pentru pierderea de catre Romania a cursei pentru un loc in Consiliul de Securitate al ONU sunt Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Teodor Melescanu.„FALIMENT ISTORIC pentru politica externa si pentru prestigiul Romaniei in lume! Romania…

- Liviu Dragnea si ambasadorul Palestinei la Bucuresti se contrazic pe tema mutarii ambasadei Romaniei din Israel. Ezitarea liderului PSD are la baza doua motive: negocierile Romaniei pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, dar mai ales refuzul Administratiei Trump, apropiata…

- Fostul premier Mihai Tudose a povestit, la Adevarul Live, ca era prim-ministru cand Liviu Dragnea a inceput sa-i vorbeasca de mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Mai mult, Tudose a explicat cum l-a refuzat pe liderul PSD si faptul ca Viorica Dancila nu reuseste saf aca fata problemei.

- Vizita prim-ministrului Viorica Dancila in SUA și promisiunea acesteia ca va muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim a provocat un val de reacții negative atat din partea Opoziției cat și a experților in politica externa, care susțin ca acest gest va afecta bunele relatii diplomatice pe care…

- Declaratiile premierului Viorica Dancila privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim se poate sa fi costat Romania unul dintre cele mai importante obiective de politica externa: obtinerea unui loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, afirma, luni, Uniunea Salvati…

