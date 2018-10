Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ProRomania Victor Ponta sustine ca noua lege a pensiile contine promisiuni pentru perioada de alegeri si nu au nicio garantie pentru viitor si spune ca, daca Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Lia Olguta Vasilescu ii mint pe oameni spunand „daca ne votati o sa primiti pensiile marite in 2021/2022”,…

- "ProRomania va sustine intotdeauna cresterea pensiilor deoarece este o asteptare legitima a oamenilor - vrem insa ca aceasta marire sa fie reala si sustenabila in timp , nu o minciuna ordinara prin care Dragnea si Dancila sa ii minta pe pensionari si sa le fure voturile in 2020! - noi insa am constatat…

- Liderul Pro România, deputatul Victor Ponta, susține ca noua Lege a pensiilor este o &"minciuna ordinara&" provocata de Liviu Dragnea și Viorica Dancila pentru a fura votul pensionarilor în 2020.

- Liderul Pro Romania, deputatul Victor Ponta, susține ca noua Lege a pensiilor este o ”minciuna ordinara” provocata de Liviu Dragnea și Viorica Dancila pentru a fura votul pensionarilor in 2020.Citește și: Viorica Dancila, vești bune pentru crescatorii de porci: cați bani vor fi alocați pentru…

- Fostul premier Victor Ponta tuna și fulgera dupa ce Liviu Dragnea a anunțat ca va merge la referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie si va vota "Da" cu toata hotararea.„Eu nu mai accept minciuna care ne este bagata pe gat in fiecare zi la televizor - mult mai rau decat pe vremea…

- Sursele citate sustin ca Viorica Dancila, desi fidela liderului PSD, refuza acum sa intre in jocul lui Dragnea. Oficial, premierul nu vrea sa se pozitioneze de partea niciunei tabere din partid, insa neoficial Paul Stanescu sustine ca Dancila e de partea sa si ca nu-si va da demisia din fruntea Guvernului.…

- Liderii coalitiei Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au avut o discutie cu premierul Viorica Dancila despre rectificarea bugetara, urmare a situatiei din CSAT, au declarat surse politice.Citește și: Victor Ponta, dezvaluire INCENDIARA din CEX-ul PSD: Dragnea le-a spus liderilor ca are…

- Europarlamentarul Catalin Ivan, fost purtator de cuvant al PSD, susține ca emiterea unei OUG privind amnistia este sigura. Acesta acuza ca premierul Viorica Dancila nu va avea nicio reținere sa reglementeze aministia prin OUG.”Liviu Dragnea isi doreste aceasta OUG si eu cred ca este si redactata,…