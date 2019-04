Stiri pe aceeasi tema

- „Un singur scor: voi castiga daca voi candida, dar candidatura nu e decisa. Cu partenerii din coalitie am hotarat sa evaluam dupa alegerile europarlamentare. Am hotarat sa candideze cel care are cele mai sanse sa il invinga pe Klaus Iohannis”, a spus Tariceanu. Acesta a precizat ca este o decizie…

- Calin Popescu Tariceanu va candida, la alegerile prezidențiale, dar fara sprijinul PSD! Anunțul a fost facut de ministrul Eucației, Ecterina Andronescu, care considera ca PSD va prezenta un candidat propriu la alegerile prezidențiale avand in vedere faptul ca partidul nu a mai caștigat de mult funcția…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti seara, la TVR, ca intentioneaza sa candideze “candva” la prezidentiale si nu o va face doar ca sa candideze. Intrebat daca o sa fie candidat sau si presedinte, Teodorovici a raspuns: “Eu cand spun ca fac un lucru il fac. Adica nu o…

- Votul pentru alegerea unui nou președinte și a viitorilor membri ai Parlamentului din Nigeria, programat pentru ziua de sâmbata, a fost amânat cu o saptamâna din motive de securitate, a anunțat Mahmood Yakubu, președintele Comisiei Electorale, citat de Reuters și BBC, scrie Mediafax.Anunțul…

- Numar record de candidati la alegerile prezidentiale din Ucraina. In total, au fost inregistrati 44 de pretendenti, din tocmai 93 de cereri depuse. Anuntul a fost facut de autoritatea electorala.

- PSD și ALDE merg impreuna doar la guvernare, nu și la europarlamentare! Vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, duminica la Antena 3, ca nu au fost discuții in CEx al PSD despre candidatul la prezidențiale, insa categoric PSD va candida separat de ALDE la alegerile europarlamentare.…

- Codrin Ștefanescu sustine, referitor la posibilitatea ca Liviu Dragnea sa isi anunte candidatura la prezidentiale la sedinta Comitetului Executiv de duminica, ca o decizie in acest sens va fi luata cel mai tarziu pe 20 februarie. „Nu are nicio legatura cu candidatura. Am spus ca pe 15, 20…

- „Merg pana la capat. Multi imi transmit, de mai bine de un an, mesaje in care ma incurajeaza sa candidez la alegerile prezidentiale din acest an. Ca sa fie lucrurile clare, o spun acum: Da, voi candida la alegerile prezidentiale din acest an! Vreau foarte mult sa ofer o alternativa sanatoasa, un exemplu",…