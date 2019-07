Stiri pe aceeasi tema

- Ponta a apreciat, la TVR1, ca la sedinta Comitetului Executiv National al PSD Viorica Dancila va fi desemnata drept candidatul la prezidentiale. El a adaugat ca dialogul va continua, "daca este cazul", adaugand ca un candidat sustinut de PSD, ALDE si Pro Romania va intra in turul II al alegerilor…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, luni, la Antena 3, ca in discuțiile avute la Vila Lac cu Victor Ponta și Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE a informat-o ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale, iar președintele Pro Romania nu a dat un raspuns privind eventuala susținere a candidatului…

- UPDATE. Negocierile purtate luni intre Viorica Dancila și Victor Ponta, pe de o parte, Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu pe de alta parte, și de Victor Ponta și Tariceanu separat, au eșuat, cei trei lideri de partide ramanand fiecare pe poziția lui, fara sa poata contura nici macar ideea…

- UPDATE. Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat luni, pe Facebook, ca a avut discuții telefonice informale cu Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu, dar a susținut ca partidul sau nu a luat deocamdata nicio decizie privind candidatuir sau colaborari politice. ”Am insistat doar…

- Președintele PSD iși dorește o coaliție de susținere a candidatului la prezidențiale. Discuțiile de astazi cu Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu vin cu doar o zi inainte ca PSD sa-și stabileasca candidatul la alegerile prezidențiale. Mai mult, ALDE vrea candidat propriu, PSD…

- Robert Cazanciuc a fost intrebat de jurnalisti daca exista riscul ca Partidul Social Democrat sa nu intre in al doilea tur al alegerilor prezidentiale daca nu va avea un candidat comun cu ALDE. 'Nu cred ca cineva se gandeste in mod serios ca PSD nu ar putea intra in turul doi. Cu siguranta…

- "Fara doar si poate. Impreuna cu colegii mei am analizat acest lucru si ma indrept spre o candidatura. Dar ar fi mult mai util sa aiba o sustinere cat mai larga. Din partea coalitiei PSD-ALDE sau chiar mai mult. Daca nu vom reusi acest lucru, vom vedea daca pot impreuna cu colegii mei sa gasim alta…

- “Despre candidatura la alegerile prezidentiale (…) nu am sa revin decat spunandu-va ca mi-am aratat aceasta disponibilitate. Colegii mei cunosc ca am, as spune, motivatia necesara pentru a candida la viitoarele alegeri. Avand in vedere ca o candidatura cu sanse de succes mai mari ar fi o candidatura…