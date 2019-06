Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a fost aleasa președinte al PSD, anunțul oficial fiind facut la Congresul extraordinar al partidului de catre liderul deputaților PSD, Alfred Simonis. De asemenea, Eugen Teodorovici a fost ales președinte executiv, iar Mihai Fifor, secretar general.Victor Ponta, fost premier…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat intentia de a candida la prezidentile printr-un mesaj postat pe Facebook, la o zi dupa ce le-a spus si colegilor din PSD, la Neptun, despre planurile sale. Social-democratii urmeaza sa demareze, saptamana care urmeaza, sondajul intern care…

- Comitetul Politic al USR a votat sambata aderarea la partidul liberal ALDE european. "Pot sa confirm ca am avut o decizie care este una istorica. USR devine parte a ALDE european. Saptamana viitoare, in Elvetia, la Consiliul ALDE Europa, vom depune candidatura USR, astfel incat, probabil,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat sambata ca a aprobat trimiterea unui mesaj catre Ambasada SUA, pentru a avea ''o stransa colaborare'' in cazul fetitei din Baia de Arama, adoptata de o familie din SUA. "Am aprobat astazi trimiterea unui mesaj catre Ambasada SUA, cu dorinta…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a vorbit la „Adevarul live” despre situatia din PSD in urma alegerilor europarlamentare. Ponta afirma ca in cazul in care PSD va obtine sub 30% la alegerile din 26 mai, atunci Viorica Dancila il va „executa” pe Dragnea din partid. Acesta a precizat si ca liderul…

- Președintele Pro România, Victor Ponta, a postat pe pagina sa de Facebook un clip cu maneaua care lauda PSD, lansata în acest weekend de Nicolae Guța, în oglinda cu alta, din 2009, dedicata fostului președinte Traian Basescu.

- Președintele Pro-Romania, Victor Ponta, a scris duminica seara pe Facebook ca Nicolae Guța "ia banii hoților de politicieni și le face cantece identice", schimband doar numele și culorile partidului, referindu-se la piesa "Victorie PSD", lansata de artist acum pentru alegerile europarlamentare din 26…

- ”Atenție maxima – mafioții vor sa va pacaleasca și sa va fure votul! Consiliul National al PSD a angajat o firma care va monitorizeaza activitatea pe Facebook – daca dați “like” la o postare aparținand lui Victor Ponta sau care ii conține numele va vine imediat o reclama mincinoasa a PSD. 1. Este ilegal…