- Fostul premier PSD Victor Ponta a reacționat imediat la vestea condamnarii la inchisoare cu executare a lui Liviu Dragnea. "Nu ma bucur de necazul nimanui si nu comentez sentinte penale / ma bucur ca decizia vine...

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat ca un proiect prioritar al viitorilor europarlamentari ai partidului sau va fi o schimbare a modului in care se acceseaza fondurile europene de catre Romania. Ponta ar dori ca fiecare regiune de dezvoltare sa poata accesa individual fonduri și nu prin…

- Victor Ponta a declarat, pentru B1 TV, ca PSD-ALDE au nevoie și de voturile UDMR pentru a trece restructurarea Guvernului prin Parlament. Daca aleșii UDMR nu vor susține demersul coaliției, atunci vom asista la o noua criza politica. Liderul Pro Romania a mai susținut ca se uita cu stupoare la tot…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca partidul sau va avea un candidat valoros la prezidențiale, dar in cazul in care in turul II vor ajunge Klaus Iohannis și Liviu Dragnea, atunci nu va avea de ales decat sa-l voteze pe Klaus Iohannis. Ponta a comparat situația actuala cu cea din anul 2000,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca din experiența sa ca fost președinte al PSD este imposibil ca Liviu Dragnea sa nu fi știut despre ceea ce facea trezorierul PSD, Mircea Draghici.”Este imposibil sa nu fi știut ce facea Mircea Draghici! Imposibil! Domnul Dragnea este obsedat de…

- "Eu cred ca, de data aceasta, alegerile europarlamentare au o alta semnificatie decat cei 33 de europarlamentari care vor merge la Bruxelles. Cred ca este un moment in care, prima data dupa decembrie 2016, oamenii au ocazia sa-si spuna parerea despre ce s-a intamplat in ultimii doi ani si jumatate.…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a lansat un nou atac la adresa fostului sau coleg de partid, Liviu Dragnea. Liderul Pro Romania, Victor Ponta, considera ca alegerile europarlamentare au, de data aceasta, o alta semnificatie decat desemnarea celor 33 de europarlamentari care vor merge la Bruxelles,…

- Fostul premier Victor Ponta a raspuns la amenintarile lansate de Liviu Dragnea. Liderul Pro Romania pune nervozitatea manifestata de Dragnea pe seama celor „doua sentinte“ care se apropie: cea politica, de la europarlamentare, si cea juridica, din dosarul angajarilor fictive.