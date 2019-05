Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, spune ca se bucura pentru faptul ca decizia ICCJ in cazul Dragnea vine dupa votul de duminica, reiterand ca "acest om orbit de trufie si rautate a tras dupa el in prapastie Romania, Guvernul, Parlamentul, un partid si onoarea a milioane de oameni".



