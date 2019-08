Stiri pe aceeasi tema

- Varujan Vosganian a declarat ca optiunea ruperii aliantei ALDE-PSD este deschisa si ca au existat discutii cu premierul Viorica Dancila despre o posibila restructurare guvernamentala si alocarea unui numar "considerabil" de portofolii catre ALDE-ProRomania. "Noi am avut o discutie (cu Viorica Dancila-n.red.)…

- Fostul premier Mihai Tudose exclude varianta susținerii lui Calin Popescu Tariceanu, la Președinția Romaniei de catre ProRomania. Mihai Tudose spune ca, in primul rand, Tariceanu are doar 4% și ca se claseaza mult sub Victor Ponta. Pe de alta parte Tudose il acuza pe Tariceanu ca este vinovat pentru…

- Premierul Romaniei a precizat intr-o conferința de presa ca se vor desfașura alegeri și pentru funcția de președinte executiv și secretar general in cadrul Congresului PSD care va avea loc maine, și nu in cadrul CEx-ului. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, Bogdan Chirieac a comentat aceasta…

- Ion Cristoiu susține ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila va trece. Jurnalistul a afirmat, la emisiunea Gandurile lui Cristoiu, ca din punct de vedere rațional Guvernul trebuie sa plece, demiterea fiind raspunsul la indemnul adresat electoratului ”Hai la vot ca votul tau conteaza”,…

- Liderii PSD si cei ai ALDE se intalnesc luni, de la ora 10.00, intr-o prima sedinta a coalitiei de guvernare dupa alegeri si dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Liderii celor doua partide urmeaza sa analizeze felul in care noul context politic va afecta functionarea coalitiei.Sedinta vine…

- Calin Popescu Tariceanu a avut o discuție cu Viorica Dancila, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, dar a precizat ca nu s-a pus cazul ca sa rupa coaliția guvernamentala. Tariceanu a precizat ca trebuie ținut cont de rezultatul alegerilor europarlamentare, dar și de mandatul pe care il au parlamentarii,…