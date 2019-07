Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, considera ca alegerea Ursulei von der Leyen in functia de presedinte al Comisiei Europene este "o veste buna pentru Europa", pentru Romania ramanand prioritara obtinerea unui portofoliu de comisar european cat mai "semnificativ", potrivit agerpres.ro."O…

- Victor Ponta reactioneaza la alegerea reprezentantei PPE Ursula von der Leyen in functia de presedinte al Comisiei Europene. Liderul Pro Romania avertizeaza ca pentru Romania urmeaza un moment deosebit de important - alegerea comisarului european din partea Romaniei."O veste buna pentru Europa/…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, il acuza pe Dacian Cioloș de negocieri pentru Franța, nicidecum pentru Romania. ”Nu este de ras - este de plans! Dacian Ciolos a negociat si luptat ( ca de obicei ) pentru tara lui - Franta! Problema noastra este cine negocieaza si cine se lupta pentru…

- Sefi de stat si de guvern din tari ale Uniunii Europene, inclusiv presedintele Klaus Iohannis, sunt invitati la summitul Partidului Popular European (PPE), programat la Bruxelles duminica, anunta formatiunea politica.Citește și: Se contureaza TABERELE in PSD - O organizație anunta ca o SUSȚINE…

- Legea pensiilor, care a trecut deja de filtrul controlului constitutional, urmeaza sa fie dezbatuta si votata, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, for decizional. Dupa ce, la Senat, Puterea nu s-a mobilizat, iar proiectul a picat la un vot, in Camera Deputatilor, la comisii, s-au corectat aspectele…

- Victor Ponta îl acuza pe Liviu Dragnea de ”fariseism„, comentând ca Radu Mazare a fost adus în România tocmai acum pentru a acoperi mediatic procesul liderului PSD de la Înalta Curte de Casație și Justiție. ”Radu Mazare a fost adus în România…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a comentat, marti, intentia societatii civile de a organiza actiuni de protest, in ziua mitingului electoral al PSD din 9 mai, de la Iasi, organizat cu ocazia Zilei Europei. ""Putem sa lasam și noi oamenii noștri, care sunt foarte nervoși, sa faca contramanifestații",…

- Liviu Dragnea a transmis, pe pagina sa de Facebook, un mesaj la adresa președintelui Klaus Iohannis și a “trubadurilor” lui, dupa ce a fost intampinat de protestatari la Iași. Mesajul integral al liderului PSD, Liviu Dragnea “Am cateva vești proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis și pentru cei…