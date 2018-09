Ponta: Dragnea negociaza resursele naturale in interes personal

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Victor Ponta, lider al Pro Romania, a declarat, luni, ca legea offshore este schimbata cu totul in Senat, sustinand ca nu exista niciun fel de dezbatere, de transparenta, iar presedintele Camerei...

- Deputatul Victor Ponta, lider al Pro Romania, a anuntat luni ca va depune un amendament la Regulamentul Camerei astfel incat sa fie modificata prevederea potrivit careia presedintele forului legislativ este schimbat doar la propunerea grupului din care face parte.

- In urma publicarii in spațiul public a unei fotografii in care procurorul Laura Codruța Koveși apare in aceeași incapere cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și cu George Maior, actualul ambasador roman la Washington, Q Magazine i-a cerut un punct de vedere fostei șefe a DNA. Date fiind…

- Motiunea simpla depusa de PNL la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, intitulata „Bastoanele PSD peste obrazul democratiei romanesti”, a fost respinsa ieri in plenul Camerei Deputatilor cu 149 voturi „impotriva”, 99 „pentru” si 3 abtineri, potrivit Agerpres. Grupul parlamentar al PNL de la Camera…

- Presedintele executiv al Pro Romania, Daniel Constantin, a declarat ca el personal nu va fi niciodata de acord cu suspendarea sefului statului Klaus Iohannis si a adaugat ca nici in PSD nu sunt toti de acord cu un astfel de demers. "Nu am discutat in interiorul partidului aceasta posibilitate (despre…

- Deputatul Victor Ponta spune ca modificarile Codului penal nu au fost votate miercuri de parlamentarii Pro România, precizând ca acestea au ca scop salvarea lui Liviu Dragnea si a grupului lui de interese.