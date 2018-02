Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, aceasta decizie venind dupa ce premierul Viorica Dancila si ministrii au renuntat la protectia ofiterilor SPP. Al doilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu, a decis sa renunte la protectia SPP.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca susține punctul de vedere al președintelui Klaus Iohannis in ceea ce privește legile Justiției. Afirmația a fost facuta dupa conferința de presa comuna de presa susținuta la Bruxelles de lui Klaus Iohannis și presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, alaturi de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au trimis in aceasta dimineata o scrisoare catre presedintele Klaus Iohannis.Potrivit Romania TV, in scrisoare, cei doi vorbesc despre procedurile parlamentare care sunt puse in aplicare…

- Iohannis, despre prezența unor persoane cu dosare penale, in noul Guvern: ”Persoanele in curs de a fi cercetate penal, sau cu condamnari nu au ce cauta in fruntea statului”, a transmis, marți, la Palatul Cotroceni, președintele Romaniei, dupa discursul susținut in fața ambasadorilor acreditați la București.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca ar fi normal ca liderii politici sa spuna ce cred despre afirmatiile fostului premier Mihai Tudose referitoare la autonomia pentru secui, dar si la declaratiile acestuia privind pedeapsa capitala. "Ce crede doamna Dancila…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca ar fi normal ca liderii politici sa spuna ce cred despre afirmatiile fostului premier Mihai Tudose referitoare la autonomia pentru secui, dar si la declaratiile acestuia privind pedeapsa capitala. "Ce…

- "Ce crede doamna Dancila in mare stim despre afirmatiile lui Tudose, fiindca a fost prima persoana care a luat distanta de acele declaratii (...) si e important sa stim prim-ministrul Romaniei ce gandeste despre steag si cine trebuie sa fluture langa steag (...) Ar fi bine sa stim ce gandeste PSD,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de...

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu partidele si formatiunile parlamentare in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de premier, dupa ce Mihai Tudose a demisionat din functie, au inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni cu delegatia PSD-ALDE. Delegatia PSD-ALDE este formata…

- In doar un an de zile, cu o majoritate parlamentara confortabila, PSD a reușit sa-și darame doi premieri din funcție, carora, culmea, nu le-au fost reproșate performanțele slabe, ci lipsa de comunicare. Liviu Dragnea a reușit inca o data sa se impuna in partid și sa arate ca la ora actuala este cel…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca o delegatie PSD-ALDE va participa la consultarile care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis în vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru. "Am discutat subiectul astazi…

- Lia Olguța Vasilescu, despre ce o recomanda pe Viorica Dancila pentru funcția de premier: ”A spus ca nu știe unde sunt sediile K2 și T1 ale SRI, ceea ce este foarte bine”, a spus ministrul Muncii, marți, la sediul central al PSD, dupa votul din Comitetul Executiv Național. Vasilescu a spus ca toți membrii…

- Pentru postul de premier sunt vehiculate nume precum cel al Vioricai Dancila, al Liei Olguta Vasilescu sau cel al vicepremierului Paul Stanescu, acesta anuntand insa inca de saptamana trecuta ca nu isi doreste functia de premier, scrie News.ro. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni seara,…

- "In aceasta seara, președintele Klaus Iohannis a caștigat un nou mandat. Nu este de mirare ca PSD-ul joaca atat de prost, pentru ca luptele securiștilor din interiorul PSD-ului sunt atat de mari, incat nici ei pe ei nu se mai recunosc. Șeful partidului a clacat in seara asta, din punctul meu de vedere,…

- Sedinta CEx al PSD | Codrin Stefanescu: Vom avea o sedinta mai furtunoasa ca niciodata. Suntem toti cu nervii la pamant Comitetul Executiv al PSD se intruneste luni la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului vor decide daca ii vor retrage…

- Saptamana incepe cu un Comitet Executiv National al PSD, convocat pe repede inainte, urmare a solicitarilor insistente in acest sens venite chiar din randul formatiunii conduse de Liviu Dragnea. Iar inaintea sedintei conducerii social-democrate de luni, una programata la cererea mai multor nume cunoscute…

- Premierul Tudose ar fi confirmat susținatorilor sai ca nu va demisiona, indiferent de evoluțiile de la Comitetul Executiv Național care va avea loc luni, la București, potrivit unor surse DCNews apropiate premierului. Chiar daca Liviu Dragnea i-o va cere, sau daca partidul o va susține pe Carmen Dan, premierul…

- Avocatul Gheorghe Piperea, fost consilier al premierului Mihai Tudose, intervine in scandalul momentului din PSD, vorbind despre demisia lui Liviu Dragnea. Acesta susține ca aceasta tema va „mai polua mult și bine agenda publica” și ca singurul beneficiar este Klaus Iohannis, „actualul și viitorul…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa reactionam din…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca persoanele condamnate penal sau aflate in curs de cercetare penala nu ar trebui sa ocupe functii de conducere in institutii ale statului, aluzie la faptul ca al doilea si al treilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, cu…

- Intalnirea cu presedintele american Donald Trump a constituit punctul central al celui de al treilea an din mandatul presedintelui Klaus Iohannis, dar pe langa aceasta, in plan intern, Klaus Iohannis a dus un razboi politic total cu cei din coaliția de guvernare, cu jocuri de culise și mișcari de…

- Publicatia scrie pe larg despre legile justitiei adoptate recent de Parlamentul roman si noteaza ca presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa retrimita legislativului aceste legi. De asemenea, New York Times aminteste si despre modificarile la Codurile penale, dar si despre problemele penale ale…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, miercuri, ca i-a dat „semnale” presedintelui Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, pentru a-l invita la audieri, el aratand ca e posibil sa detina informatii importante si mentionand ca la niciun porc taiat de el nu a participat Kovesi.

- S-ar parea ca singurul politician care-si termina anul in forta este Calin Popescu Tariceanu. Presedintele Senatului a ales sa fie purtatorul de cuvant al celor care nu se lasa intimidati de avertismentele ambasadelor straine ingrijorate de modificiarile aduse legilor Justitiei. Deplangand faptul ca…

- Politicienii, printre care presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, dar si liderul PSD Liviu Dragnea aleg sa petreaca sarbatorile de iarna in stil traditional romanesc, in tara, alaturi de familie si de prieteni.

- Vorbim, din nou, despre un fake news, dar care a fost distribuit masiv pe rețeaua de socializare. Culmea este ca respectivul site are și știri serioase, cum ar fi: "Kovesi, reacție la legile Justiției". Astfel, la prima vedere, daca nu ești foarte atent, ai putea crede ca este un site "real". Mai…

- Procuroarea DNA Alexandra Carmen Lancranjan a explicat in doua postari pe Facebook cum ii este afectata munca de ancheta in cazul noilor schimbari anuntate din Codul penal si Codul de procedura penala. Lancranjan instrumenteaza in acest moment ancheta in cazul Liviu Dragnea -Tel Drum. In acelasi timp,…

- Trustia elegii politikoase La 1 decembrie, dis-de-dimineața, prezidentul Dodon a adresat „cele mai sincere și cordialefelicitari” președintelui romanilor de pretutindeni, Klaus Iohannis, cu ocazia celor 99 de aniimpliniți de la Marea Unire din 1918. Sa fie vorba despre o greșeala tehnica fatala, o eroareintamplatoare,…

- Intrebat daca va candida si il va infrunta din nou pe Klaus Iohannis, acesta a spus ca „nu este vorba despre Klaus Iohannis". De asemenea, a spus ca nu va candida. „Nu. Si nu este momentul. Cred ca m-am grabit si in 2014. A fost un context, nu mi-am dorit foarte tare, dar, pana la urma, nu dau vina…

- Al doilea și al treilea om in stat vor fi la defilarea de 1 Decembrie din București, de la Arcul de Triumf. Ei nu i se vor alatura insa președintelui Klaus Iohannis. Liderul PSD și liderul ALDE vor sta in fața sediului ALDE. Problema este ca intre Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu,…

- Mihai Tudose a anuntat, luni, ca nu va participa la receptia organizata la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Nationale, el invocand faptul ca are niste „probleme” in Braila. El spune, insa, ca va fi prezent la parada de Ziua Naționala a Romaniei, de la Arcul de Trimf. Tot acolo urmeaza sa fie prezent…

- Premierul a fost rugat ca catalogheze relatia pe care o are cu presedintele Klaus Iohannis, cu liderul PSD, Liviu Dragnea si cu coalitia de guvernare. El a catalogat drept "institutional corecta" relatia cu Iohannis si "buna" atat relatia cu Dragnea, cat si cea cu coalitia. Referindu-se la…

- Ziua Nationala ar trebui sa fie una a impacarilor, dar 1 Decembrie a ajuns sa se transforme intr-un intreg razboi. Daca anul trecut, Klaus Iohannis nu i-a invitat pe Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea la parada pe motiv ca sunt penali, acum, seful statului si-a schimbat optica. I-a invitat…

- Dupa ce a fost chemat seara trecuta la sediul DNA pentru a fi anuntat asupra masurilor asiguratorii instituite de procurori in dosarul in care este anchetat, Liviu Dragnea nu se da batut si face prima mutare in lupta cu Directia Nationala Anticoruptie.Citeste si: Orban, sustinere NEASTEPTATA…

- O fotografie surprisa de Louis Daguerre in 1836 in Paris este considerata prima fotografie cu oameni din istorie. Specialiștii cred ca aceasta imagine ne ajuta sa inlegem de ce nimeni nu zambea in fotografiile vechi. Fotografia realizata de unul dintre pionierii fotografiei, Louis Daguerre , pe Boulevard…

- Consiliul Legislativ a emis astazi, 21 noiembrie, un aviz favorabil propunerea legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Potrivit deciziei publicate pe site-ul institutiei, Consiliul legislativ a avut insa si observatii si propuneri cu privire la propunerea…

- Daca deunazi ii cerea demisia din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, acum, presedintele Klaus Iohannis pare ca a luat o decizie cu totul neasteptata. Potrivit Ministrului Apararii, Mihai Fifor, anul acesta nu ne vom confrunta cu scandaluri in jurul paradei de 1 decembrie. Fifor sustine…

- Jurnalistul Rareș Bogdan lanseaza o adevarata nucleara pe piața politica. El susține ca la ultima intalnire dintre Liviu Dragnea și ambasadorul SUA, Hans Klemm, liderul PSD i-a pus in vedere ca majoritatea parlamentara va bloca achiziția de rachete Patriot din SUA, daca ambasadorul nu intervine in…

- „Persoanele cercetate penal nu au ce cauta in conducerea statului”, a declarat vineri, in Suedia, președintele Klaus Iohannis, intrebat despre noul dosar penal deschis de DNA impotriva liderului PSD, Liviu Dragnea.

- Klaus Iohannis a declarat, în Suedia, la Goteborg, facând referire la Liviu Dragnea, ca persoanele condamnate sau urmarite penal nu trebuie sa faca parte din conducerea statului român.

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi ca nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis, cu care a spus ca are o relatie institutionala pe care nu a avut motiv sa o activeze. In ceea ce priveste criticile presedintelui fata de modificarile la Codul de Fiscal, premierul a spus ca acesta are propria sa opinie,…

- Victor Ponta l-a atacat din nou pe Liviu Dragnea, dupa ce DNA a dezvaluit ca declarațiile lui Ponta, Grindeanu și Teodorovici au dus la finalizarea dosarului facut de subalternii lui Kovesi, Ponta a reacționat. „Eu cred ca si Grindeanu si Teodorovici si eu gresim tot explicand ceva ce…

- Ultimele evenimente de pe scena politica din Romania au facut ca liderul social-democrat, Liviu Dragnea, sa piarda tot mai mult din increderea romanilor. Astfel, ultimul sondaj realizat de IMAS si citat de Antena 3 si Digi24, arata ca Liviu Dragnea se bucura de increderea numai a 15% dintre romani,…

- Deputatul Victor Ponta a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa la Galati a Partidului Pro Romania, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si presedintele Klaus Iohannis au facut un blat pentru alegerile prezidentiale din 2019. "Eu cred ca, azi cand vorbim, domnul Dragnea a facut un blat cu Klaus…

- Purtatorul de cuvant al președintelui Klaus Iohannis, Madalina Doborovolschi, susține ca șeful statului ”iși dorește o justiție independenta și puternica”. Totuși, ea a evitat sa vorbeasca despre situația lui Liviu Dragnea, intrebata fiind daca Iohannis i-a cerut demisia șefului Camerei Deputaților.…

- Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, va sustine o declaratie de presa marti, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, a informat Administratia Prezidentiala. DCNews va va transmite principalele declarații. [citeste si]

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Parlament, intrebat daca se fac dosare politice in Romania, ca nu a „facut evaluarea din aceasta perspectiva”. „Eu in calitatea aceasta nu am rolul de a comenta declaratiile altor demnitari. (…) La momentul la care vorbim nu am facut evaluarea…

- Daniel Dragomir a declarat la Antena 3 ca se pregatesc dosare penale tuturor celor aproximativ 60 de membri ai Comitetului Executiv al PSD. Nu este prima oara cand Daniel Dragomir spune ca urmeaza vremuri sumbre pentru social-democrați. El a spus ca deține informații, conform carora, saptamana…