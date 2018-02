Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a anuntat, duminica seara, la Romania TV, ca a depus o plangere la DNA pe motov ca institutia refuza sa ii dea in format electronic o copie a dosarului sau. El a spus ca i se ofera dosarul numai in forma scrisa, iar multiplicarea l-ar costa peste 100.000 de lei noi, in conditiile in care,…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca va solicita Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) o cerere oficiala prin care sa i se comunice calitatea procesuala in dosarul in care liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, este anchetat si ii propune acestuia ca, daca ii aduce o copie dupa denuntul lui,…

- "Dragnea Mincinosul National tocmai a spus din nou la televizor ca eu l-am denuntat! Dar nu poate sa aduca o copie dupa denuntul meu ca nu are bani. Asa mincinos care sa isi bata joc de toata lumea nu am vazut! Din respect pentru membrii si alegatorii PSD trebuie sa lamurim definitiv acest…

- Victor Ponta reacționeaza prompt dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat din nou ca l-ar fi denunțat la DNA in dosarul Tel Drum. Liderul PSD a susținut ca a vazut denunțul lui Ponta la dosar, insa fostul premier ii lanseaza lui Dragnea o provocare: cel care minte sa plece din Parlament și din politica.Vezi…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a lansat, la RTV, un nou atac la adresa directorului SPP, Lucian Pahontu. „Iohannis va hotari daca vrea sa-l protejeze in continuare. Nu mutam SPP de la Presedintie“, a spus liderul PSD. Dragnea a dezvaluit ca Dan Sova si Victor Ponta sunt printre turnatorii din dosarul…

- Fostul premier, Victor Ponta, a postat pe pagina sa de facebook un mesaj in care din nou il ataca pe Liviu Dragnea. De data aceasta, Ponta marturisește ca așteapta scuze de la Dragnea dupa ce șeful PSD a susținut ca Ponta ar fi facut un denunț contra lui.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a auzit ca va fi… executat in luna martie, informația fiind transmisa de directorul SPP, generalul Lucian Pahonțu, prin intermediul vicepremierului Paul Stanescu care, dupa aceea, l-a inștiințat pe șeful partidului despre pericolul care il paște. Afland ce soarta cruda il…

- "Daca Grindeanu si Tudose erau controlati din alta parte si Dragnea i-a pus, inseamna ca Dragnea e controlat din alta parte. Iar eu, care personal am asistat, am vazut cu ochii mei si cu urechile mele am auzit, stiu sigur ca domnul Dragnea avea relatii privilegiate cu ceea ce acum numeste statul…

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta a lansat duminica seara, la Antena 3, un atac acid la adresa lui Liviu Dragnea despre care a susținut ca &"nu are capacitatea politica și intelectuala sa conduca o țara&".

- Victor Ponta a fost unul dintre criticii foarte activi ai guvernului Tudose.Nu s-a ferit deloc sa il critice dur și pe președintele PSD, Liviu Dragnea.Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE Reactia Elenei Udrea dupa ce s-a zvonit ca ar fi insarcinata Cu toate acestea, fostul premier spune…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar astepta ca Mihai…

- Victor Ponta a facut declarații cu privire la scandalul din PSD. Fostul premier este convins ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea sa conduca tot ce se poate și devoaleaza care este marea intrebare de la ședința decisiva de luni. Ramane Carmen Dan și Tudose nu mai este premier?, intreaba retoric Ponta.

- Fostul premier Victor Ponta afirma ca ministrul de Interne Carmen Dan trebuie sa plece din functie si sustine ca doar Liviu Dragnea este cel care poate si trebuie sa ii ceara acest lucru. "Situatia de azi este cea mai rea posibila: pentru oamenii care vor si au nevoie sa aiba incredere…

- Gabriela Firea ar putea fi candidatul PSD la prezidențialele din 2019! Conform sondajelor, primarul general al Bucureștiului e singurul politician care l-ar putea invinge pe Klaus Iohannis. Numai ca Firea a declarat ca nu vrea sa intre intr-o astfel de competiție. Din PSD a mai aparut o potențiala…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres."Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci…

- Fostul premier și lider al PSD, Victor Ponta, a reacționat, pe o rețea de socializare, fața de susținerea anunțata de președintele PSD, Liviu Dragnea, pentru premierul Mihai Tudose in fruntea Guvernului, inainte de CexN PSD.

- Fostul premier Victor Ponta spune ca nu se pronunta in legatura cu situtia din PSD, pentru ca este inutil, iar el a vazut de atatea ori filmul de astazi, cand Liviu Dragnea si-a exprimat sustinerea fata de Sorin Grindeanu, Adrian Tutuianu, Catalin Ivan, Valeriu Zgonea si fata de el.

- Fostul premier și lider al PSD, Victor Ponta, il ataca pe Liviu Dragnea și arata ca acesta a avut in multe cazuri comportament duplicitar, in sensul ca una spune public și alta se intampla in spatele ușilor inchise. Ponta amintește ca inainte de toate execuțiile din PSD, Liviu Dragnea a spus public…

- Fostul si actualul presedinte al PSD au fost audiati la DNA Ploiesti, in ancheta ce-l vizeaza pe Valeriu Zgonea. Declaratiile de martori date de Victor Ponta si Liviu Dragnea apar in dosarul trimis instantei de judecata, in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor e acuzat de trafic de influenta.…

- "Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la aparare, despre un proces corect. Eu stiu ca nu pot sa imi vad dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu stiu ce e in spate. Sa vedem pe ce s-au bazat…

- "Si eu vreau sa merg la comisia SRI si tot astept de la domnul Manda sa ma invite. Tot i-am dat semnale. Poate nu-mi dau seama ca sunt importante (informatiile pe care le detine - n.r.), dar, daca ma intreaba, s-ar putea sa detin informatii de care nici eu sa nu fiu constient ca sunt importante.…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni seara, la RTV, ca dupa demisia sa „asumata” din funcția de premier Vasile Dincu trebuia sa fie premier, insa Klaus Iohannis s-a impotrivit. „Demisia mea din funcția de premier a fost una asumata. Vasile Dincu trebuia sa fie premier, dar nu l-a acceptat Klaus…

- Intrebat daca va candida si il va infrunta din nou pe Klaus Iohannis, acesta a spus ca „nu este vorba despre Klaus Iohannis". De asemenea, a spus ca nu va candida. „Nu. Si nu este momentul. Cred ca m-am grabit si in 2014. A fost un context, nu mi-am dorit foarte tare, dar, pana la urma, nu dau vina…

- Victor Ponta sustine ca Statele Unite i-au retras viza lui Liviu Dragnea, iar mesajul Departamentului de Stat il viza direct pe seful PSD. „A fost un mesaj public pentru Liviu Dragnea. Mesajul SUA nu cerea un raspuns, era un mesaj pentru Dragnea. A fost o greseala sa vorbesti in numele Parlamentului.…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat marti ca pana acum nu s-a discutat in comisie despre o invitare la audieri a lui Liviu Dragnea, in contextul in care s-a spus despre acesta ca a avut intalniri private cu Florian Coldea si Laura Codruta…

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, duminica, pe Facebook, ca liderii PSD "nu au inteles nimic" din demisia europarlamentarului Sorin Moisa, afirmand ca atacul "furibund" al acestora arata teama de "oameni cinstiti, curati, profesionisti, care nu pot fi atacati altfel decat cu invective".…

- Fostul social-democrat, Victor Ponta, a lansat o tirada de atacuri impotriva lui Liviu Dragnea, aducand totodata detalii despre revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Ex-premierul l-a somat pe liderul PSD sa-i ceara scuze pentru acuzațiile pe care i le-a adus cu privire…

- Fostul premier a decis sa rupa tacerea si a explicat, la Antena 3, ce a declarat in fata procurorilor DNA cand a fost citat in dosarul lui Dragnea. Victor Ponta sustine ca le-a povestit procurorilor tot ce stia, inclusiv despre vizita facuta cu Liviu Dragnea pe lacul Belina. Acuzat insa ca ar fi depus…

- Fostul premier a decis sa rupa tacerea si a explicat, la Antena 3, ce a declarat in fata procurorilor DNA cand a fost citat in dosarul lui Dragnea. Victor Ponta sustine ca le-a povestit procurorilor tot ce stia, inclusiv despre vizita facuta cu Liviu Dragnea pe lacul Belina. Acuzat insa ca ar fi…

- Fosta șefa a Agenției de monitorizare a achizițiilor, Cristina Traila, actual deputat PNL, susține ca Dragnea ar fi fost protejat de Traian Basescu și de Elena Udrea. In schimb, fostul primar Marian Vanghelie spune ca, de fapt, Victor Ponta l-ar fi protejat pe actualul șef al PSD.

- Lia Olguta Vasilescu a afirmat ca Sorin Moisa nu exista pentru Partidul Social Democrat, catalogandu-l drept un "securist mititel si neinsemnat". Europarlamentarul PSD Sorin Moisa pleaca din partid si ii cere demisia lui Liviu Dragnea:" Dragnea, o pata pe obrazul romanilor" "Eu am auzit…

- „(...) In loc de a ne valorifica sansa si libertatea, PSD arunca Romania intr-o vagauna a istoriei pentru a-l apara pe domnul Dragnea de propriul trecut. Pentru toate aceste motive, astazi am decis sa imi prezint demisia din PSD", a declarat europarlamentarul Sorin Moisa, pe Facebook, precizand ca…

- PNL a depus vineri la Parlament, impreuna cu cei de la USR, motiunea de cenzura impotriva guvernului PSD-ALDE condus de Mihai Tudose, titlul insa facand referire la Liviu Dragnea - "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma". Motiunea are 44 de pagini si a fost semnata de 148 de parlamentari de la…

- Un nou scandal bubuie in interiorul PSD, chiar inaintea ședinței Comitetului Executiv. Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, il acuza pe liderul TSD, Gabriel Petrea, ca nu-și asuma alaturi de intreg partidul lupta cu ”statul paralel”, dar și de faptul ca a boicotat un mare miting al tinerilor PSD-iști…

- „Evenimentul zilei” publica, maine, 17 noiembrie, un interviu de senzație cu Dumitru Dragomir (foto). Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal povestește care au fost culisele indepartarii sale de la conducerea LPF, in 2013, și acuza implicarea unor personaje politice influente, ca Victor Ponta și…

- Ponta a afirmat ca aceste afirmatii ale lui Diaconu au venit probabil in urma unor intalniri cu Liviu Dragnea. "Probabil ca iar s-a vazut cu Dragnea. Ca el, cand se vede cu Dragnea, mai scoate cate-o prostie. Nu-l cunosc pe Magureanu. Nu m-am intalnit in viata mea cu Magureanu. Ideea de…

- " Nu am denuntat pe nimeni, nici pe Liviu Dragnea. In 2014 se zvonea pe la colturi ca as fi facut denunt impotriva lui Liviu Dragnea la OLAF. Se credea ca daca sunt in conflict cu el il pot denunta. Este eronat. Eu am scris la OLAF intreband daca e vreun document trimis in Romania la care…

- Scandal imens in lumea politica dupa ce șeful PSD, Liviu Dragnea, a dat cu subsemnatul la DNA și a ieșit din sediul instituției cu calitatea de urmarit penal in cazul Tel Drum. Victor Ponta și Eugen Teodorovici au dat declarații in acest dosar.Mai multe detalii aici: BOMBA BOMBELOR Victor…

- Jurnalistul Dan Andronic a declarat, marți seara, la B1 Tv, in cazul dosarului lui Liviu Dragnea despre Tel Drum ca o mare problema pentru el este faptul ca și Victor Ponta, Dan Șova, dar și Dan Teodorovici au depus aceeași marturie.

- Fostii premieri PSD Victor Ponta si Sorin Grindeanu, fostii ministrii PSD Dan Sova si Eugen Teodorovici si fostul prefect PD de Teleorman (2001-2004), Teodor Nitulescu au fost audiati ca martori in cel mai recent dosar dechis pe numele liderului PSD, Liviu Dragnea. Detaliile apar in cele 141 de pagini…

- Fostul lider PSD Victor Ponta a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca parlamentarii din formatiunea sa, Pro Romania, sustin schimbarea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dar nu sustin si motiunea de cenzura a PNL, pentru ca nu poate aduce nimic bun Romaniei.…

- Parlamentarii Pro Romania sustin schimbarea lui Liviu Dragnea de la presedintia Camerei Deputatilor dar nu și moțiunea de cenzura anuțata de PNL, care ar duce doar la o criza politica, a anuntat marti deputatul Victor Ponta, copresedinte al formatiunii politice. „Vom sustine initiativa normala si logica…

- Parlamentarii Pro Romania susțin schimbarea lui Liviu Dragnea de la președinția Camerei Deputaților, a anunțat marți deputatul Victor Ponta, copreședinte al formațiunii politice. "Vom susține inițiativa normala și logica ca la conducerea Camerei Deputaților sa…

- "Aparitia OLAF ( Oficiul European de Lupta Antifrauda) in dosarul “Teldrum” reprezinta in mod clar inceputul sfarsitului pentru Liviu Dragnea si “Cartel” pe care il conduce inca din 2001 / dar membrii si liderii PSD care nu au fost inca definitiv corupti si compromisi au o mare sansa sa elibereze…

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa, unul dintre social-democratii care au iesit in evidenta prin stil excentric si declaratii controversate, afirma ca situatia in care se afla Liviu Dragnea, caruia DNA i-a deschis un al treilea dosar penal, este o consecinta a luptei acestuia pentru adevar si bunastare…

- Fostul premier, Victor Ponta, iese la rampa in scandalul declansat de punerea sub acuzare a liderului PSD, Liviu Dragnea, de catre procurorii DNA. Ponta transmite, printr-o postare pe Facebook, un mesaj catre Coalitie si le sugereaza ca demisia lui Dragnea este varianta optima pentru partid. "Stimati…

- Daniel Dragomir a declarat la Antena 3 ca se pregatesc dosare penale tuturor celor aproximativ 60 de membri ai Comitetului Executiv al PSD. Nu este prima oara cand Daniel Dragomir spune ca urmeaza vremuri sumbre pentru social-democrați. El a spus ca deține informații, conform carora, saptamana…

- Fostul lider PSD Victor Ponta spune ca si-ar fi dorit sa participe la inaugurarea Stadionului „Ion Oblemenco" din Craiova, insa nu a fost invitat. Pe de alta parte, spune el, Liviu Dragnea a fost invitat dar nu a venit.

- Site-ul conteledesaintgermain.ro a facut, in stilul caracteristic, o analiza a tensiunilor existente in ultima perioada atat in peisajul politic, cat și in cel al justiției din Romania. Mai mult, intrebarea principala a materialului este ce va ieși din galceava la scena deschisa dintre fostul premier…